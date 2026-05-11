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हांसी में सांसद सुभाष बराला बोले- 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं'

100 वर्ष पूरे होने पर भारत विकसित राष्ट्र बनेगाः बराला ने कहा कि सरदार पटेल ने 562 रियासतों को जोड़कर देश को एकजुट करने का ऐतिहासिक कार्य किया. आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं. उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने सोमनाथ से देशवासियों से कहा कि जब देश आजादी के 100 वर्ष पूरे करेगा, तब भारत विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में खड़ा दिखाई देगा.

हांसीः राज्यसभा सांसद सुभाष बराला सोमवार को हांसी दौरे पर थे. इस दौरान उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया. उन्होंने कहा कि सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की शुरुआत देश की आजादी के बाद सरदार वल्लभभाई पटेल के नेतृत्व में हुई थी.

'भ्रष्टाचार मुक्त शासन की बात करने वाले लोग भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे': सुभाष बराला ने पंजाब सरकार और आम आदमी पार्टी की कार्यशैली पर निशाना साधते हुए कहा कि पंजाब के एक मंत्री संजीव अरोड़ा की कंपनी पर 100 करोड़ रुपये की ठगी के आरोप लगे हैं. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जो लोग अन्ना हजारे के आंदोलन के समय भ्रष्टाचार मुक्त शासन की बात करते थे, आज वहीं लोग भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे नजर आ रहे हैं.

हांसी दौरे पर भाजपा के राज्यसभा सांसद सुभाष बराला (ETV Bharat)

आप नेता अरविंद केजरीवाल पर साधा निशानाः उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर अपने पुराने वादों से पलटने का आरोप लगाते हुए कहा कि कभी राजनीति में न आने, राजनीतिक दल न बनाने, किसी से गठबंधन न करने तथा गाड़ी-बंगला न लेने की बातें की गई थीं, लेकिन आज स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत दिखाई देती है. बराला ने शीश महल और बड़े सुरक्षा काफिले का उदाहरण देते हुए कहा कि नेताओं के व्यवहार और उनके पुराने आदर्शों में बड़ा अंतर साफ नजर आता है.

सांसद ने हड़ताली सफाई कर्मचारियों को कर्तव्य का पाठ पढ़ायाः हरियाणा के शहरों में सफाई व्यवस्था प्रभावित होने से जगह-जगह गंदगी के हालात बने हुए हैं. पिछले 11 दिनों से जारी सफाई कर्मचारियों की हड़ताल पर प्रतिक्रिया देते हुए सुभाष बराला ने कहा कि इसमें सुधार की बहुत जरूरत है. कर्मचारियों को अपने अधिकारों के साथ-साथ अपने कर्तव्यों का भी ध्यान रखना चाहिए. उन्होंने कहा कि संबंधित विभाग के मंत्री विपुल गोयल से हमारे संपर्क में हैं. हरियाणा सरकार इस समस्या का समाधान निकालने का प्रयास कर रही है.

पश्चिम बंगाल में साफ-सुथरे और पारदर्शी तरीके से हुए हैं चुनाव: पश्चिम बंगाल चुनावों में वोटरों की कथित हेराफेरी के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए सुभाष बराला ने कहा कि "देश भीमराव आंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान से चलता है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लोकतंत्र के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ संभव नहीं है." बराला ने दावा किया कि "इस बार पश्चिम बंगाल में साफ-सुथरे और पारदर्शी तरीके से चुनाव हुए हैं, जिसे वहां की स्थानीय कांग्रेस इकाई ने भी स्वीकार किया है."