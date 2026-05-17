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फरीदाबाद में बोले विपुल गोयल बोले- 'दुनिया के अन्य देशों की तरह भारत में उर्जा संकट न हो, इसलिए पीएम ने तेल बचाने की अपील की है'

फरीदाबाद दौरे पर कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ( ETV Bharat )