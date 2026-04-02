ETV Bharat / state

बीकानेर में बोले डीजीपी, 'स्मार्ट पुलिसिंग को लेकर राजस्थान पुलिस कर रही काम'

राजस्थान पुलिस के महानिदेशक राजीव शर्मा का कहना है कि स्मार्ट पुलिसिंग में AI एक कंपोनेंट है. पुलिस इसके साथ तालमेल कर काम रही है.

Director General of Police, Rajiv Sharma
पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा (ETV Bharat Bikaner)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 2, 2026 at 7:45 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बीकानेर: प्रदेश के पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा ने कहा कि पुलिस के जवान अक्सर हार्ड ड्यूटी करते हैं और लगातार हार्ड ड्यूटी के बीच अब पुलिसिंग में नया बदलाव स्मार्ट ड्यूटी के रूप में भी देखने को मिल रहा है. गुरुवार को पुलिस मोटर ड्राइविंग स्कूल में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले दिनों इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर जोर दिया था कि पुलिसिंग में भी स्मार्ट पुलिसिंग पर फोकस किया जाए. उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों की तरह राजस्थान में भी स्मार्ट पुलिसिंग को लेकर काम किया जा रहा है. पिछले दिनों ऐसे कई मौके आए जब पुलिस ने इस तरह से काम किया. उन्होंने कहा कि ट्रैफिक इंटेलिजेंस सिस्टम या अपराधियों को पकड़ने के लिए काम करने की बात हो या फिर कोई दूसरा लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा हुआ इश्यू, स्मार्ट पुलिसिंग में AI एक कंपोनेंट है. पुलिस उसके साथ बेहतर तालमेल से काम कर रही है.

'कानून व्यवस्था प्राथमिकता': बीकानेर रेंज में समीक्षा बैठक से जुड़े सवालों पर उन्होंने कहा कि पुलिस का काम कानून व्यवस्था को सुचारू रखना है. खासतौर से बीकानेर रेंज की बात करते हुए उन्होंने कहा कि अपराधियों पर लगाम लगे और सीमावर्ती राज्य होने के चलते दूसरे राज्यों की पुलिस के साथ बेहतर तालमेल बिठाकर अन्य राज्यों से आने वाले अपराधियों पर लगाम लगाई जा सके. इनको लेकर भी बातचीत की गई है. साथ ही अवैध खनन और अन्य मुद्दों पर चर्चा की है और अधिकारियों को बेहतर तालमेल के साथ काम करने के निर्देश दिए हैं.

डीजीपी ने बताई अपनी प्राथमिकता (ETV Bharat Bikaner)

पढ़ें: DGP राजीव कुमार बोले- फील्ड में उतरें अधिकारी, बढ़ाएं गश्त, साइबर क्राइम पर सख्ती के निर्देश

जवानों से संवाद: इससे पहले बीकानेर पुलिस लाइन में संपर्क सभा में डीजीपी राजीव शर्मा ने पुलिस के जवानों के साथ संवाद किया. वहीं पुलिस के नए बैरक और चिकित्सा शिविर का शुभारंभ किया. इसके बाद पुलिस लाइन कॉलोनी में तक्षशिला लाइब्रेरी का उद्घाटन किया. इस दौरान एडीजी विपिन पांडे, रेंज आईजी ओम प्रकाश, बीकानेर पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा सहित बीकानेर रेंज के सभी जिलों के पुलिस अधीक्षक और अन्य अधिकारी मौजूद रहे.

TAGGED:

AI IN SMART POLICING IN RAJASTHAN
DGP ON HARD DUTY OF POLICE
DGP REVELED HIS PRIORITIES
DGP IN BIKANER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.