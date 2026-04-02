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बीकानेर में बोले डीजीपी, 'स्मार्ट पुलिसिंग को लेकर राजस्थान पुलिस कर रही काम'

बीकानेर: प्रदेश के पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा ने कहा कि पुलिस के जवान अक्सर हार्ड ड्यूटी करते हैं और लगातार हार्ड ड्यूटी के बीच अब पुलिसिंग में नया बदलाव स्मार्ट ड्यूटी के रूप में भी देखने को मिल रहा है. गुरुवार को पुलिस मोटर ड्राइविंग स्कूल में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले दिनों इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर जोर दिया था कि पुलिसिंग में भी स्मार्ट पुलिसिंग पर फोकस किया जाए. उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों की तरह राजस्थान में भी स्मार्ट पुलिसिंग को लेकर काम किया जा रहा है. पिछले दिनों ऐसे कई मौके आए जब पुलिस ने इस तरह से काम किया. उन्होंने कहा कि ट्रैफिक इंटेलिजेंस सिस्टम या अपराधियों को पकड़ने के लिए काम करने की बात हो या फिर कोई दूसरा लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा हुआ इश्यू, स्मार्ट पुलिसिंग में AI एक कंपोनेंट है. पुलिस उसके साथ बेहतर तालमेल से काम कर रही है.

'कानून व्यवस्था प्राथमिकता': बीकानेर रेंज में समीक्षा बैठक से जुड़े सवालों पर उन्होंने कहा कि पुलिस का काम कानून व्यवस्था को सुचारू रखना है. खासतौर से बीकानेर रेंज की बात करते हुए उन्होंने कहा कि अपराधियों पर लगाम लगे और सीमावर्ती राज्य होने के चलते दूसरे राज्यों की पुलिस के साथ बेहतर तालमेल बिठाकर अन्य राज्यों से आने वाले अपराधियों पर लगाम लगाई जा सके. इनको लेकर भी बातचीत की गई है. साथ ही अवैध खनन और अन्य मुद्दों पर चर्चा की है और अधिकारियों को बेहतर तालमेल के साथ काम करने के निर्देश दिए हैं.