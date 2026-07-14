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पांच प्रसूताओं की मौत मामला: भीलवाड़ा में चिकित्सा मंत्री बोले-ओटी में नहीं हुई थी कोई डिलीवरी...

भीलवाड़ा में एमजीएच अस्पताल के निरीक्षण के बाद खींवसर ने कहा कि अधिकारियों से भर्ती मरीज एवं मृतक प्रसूताओं से संबंधित दस्तावेज मांगे हैं.

Health Minister inspected MGH Hospital.
चिकित्सा मंत्री ने किया एमजीएच अस्पताल का निरीक्षण (ETV Bharat Bhilwara)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 14, 2026 at 7:40 PM IST

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भीलवाड़ा: जिला मुख्यालय पर हाल में पांच प्रसूताओं की मौत के बाद मंगलवार को चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर यहां के एमजीएच अस्पताल पहुंचे. मंत्री ने एमजीएच के आईसीयू, गाइनी ओटी के अलावा प्रसूता भर्ती वार्ड का निरीक्षण किया. चिकित्सा मंत्री ने कहा, मंगलवार को अस्पताल का निरीक्षण किया. प्रसूताओं की ओटी बंद थी. ओटी में कोई डिलीवरी नहीं हुई थी. अस्पताल निरीक्षण के बाद अधिकारियों से भर्ती व मृतक प्रसूताओं के बारे में कुछ डॉक्यूमेंट मांगे हैं. मामले की जड़ तक जाने दीजिए, फिर स्थिति स्पष्ट करूंगा.

भीलवाड़ा के एमजीएच अस्पताल में 5 से 10 जुलाई के बीच पांच प्रसूताओं की मौत का मामला सुर्खियों में है. भीलवाड़ा मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल ने 6 सीनियर डॉक्टरों की कमेटी का गठन किया. वहीं, राज्य सरकार ने दो सीनियर डॉक्टरों की टीम बनाई. चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह प्रदेश भर के सीनियर चिकित्सा अधिकारियों संग भीलवाड़ा पहुंचे. एमजीएच के गायनी ओटी एवं वार्ड का निरीक्षण किया. पीएमओ डॉ.अरुण गौड़ के चेंबर में जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू की मौजूदगी में मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल डॉ. पूजा गंगराड़े , सीएमएचओ डॉ. संजीव शर्मा समेत विभिन्न डॉक्टर्स की बैठक ली.

चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर बोले... (ETV Bharat Bhilwara)

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बैठक के बाद चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने मीडिया से कहा कि भीलवाड़ा अस्पताल के मामले में हमारी जयपुर से टीम आई. उन्होंने जांच की. आज भी हमारे साथ पूरे राज्य से सीनियर लोग आए. 'मैंने भी आज एमजीएच अस्पताल का निरीक्षण किया. मैंने कुछ दस्तावेज मांगे हैं'. इसमें ओटी कब बंद की, कब शुरू हुई, सैंपल कब लिया, जांच के बाद ओटी बंद कर दिया था आदि के डॉक्यूमेंट मांगे हैं. डॉक्यूमेंट मिलने पर आगे की बात की जाएगी. उन्होंने कहा कि भीलवाड़ा की ओटी में कोई डिलीवरी नहीं हुई थी.

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