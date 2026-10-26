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होसबले बोले-जरूरतमंदों की मदद के साथ स्वाभिमान जगाना जरूरी, सेवा लेने वाले आगे चलकर सेवादार भी बनें

कार्यक्रम को संबोधित करते दत्तात्रेय होसबले ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबले ने कहा कि जरूरतमंदों को केवल आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करा देना ही सेवा नहीं है, बल्कि उनके भीतर स्वाभिमान जगाना और उन्हें सम्मान के साथ जीने का अवसर देना भी जरूरी है. समाज के कमजोर वर्गों के जीवन को बेहतर बनाने के साथ उनके आत्मसम्मान को पहचानना ही सेवा का वास्तविक उद्देश्य है. उन्होंने कहा कि आज जो लोग सेवा ले रहे हैं, वे आगे चलकर सेवा देने वाले भी बनें. संघ के सरकार्यवाह होसबले सोमवार को जयपुर में सेवा भारती समिति के वार्षिकोत्सव में बोल रहे थे.

ईश्वर को इधर-उधर नहीं, मनुष्य के भीतर पहचानें : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबले सोमवार को जयपुर प्रवास पर रहे. उन्होंने सेवा भारती समिति के वार्षिकोत्सव में कहा, आज हम भगवान की बनाई मूर्ति के बारे में ज्यादा नहीं सोचते, लेकिन ईश्वर को इधर-उधर खोजते रहते हैं. असल में हर इंसान के भीतर ईश्वर का वास है. मनुष्य के भीतर मौजूद ईश्वर को पहचानना, उसका सम्मान करना और उसकी सेवा करना ही सच्चे अर्थों में पूजा है. यही नर सेवा-नारायण सेवा का भाव है. जयपुर में 257 सेवा बस्तियां चिह्नित की हैं. आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों के निवास वाले क्षेत्रों को सामान्यतः स्लम या मलिन बस्ती कहा जाता है, लेकिन संघ ने इन्हें सेवा बस्ती का नाम दिया. इन बस्तियों में शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन, सुरक्षा और स्वाभिमान से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने के लिए समाज को आगे आना चाहिए.