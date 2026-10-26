होसबले बोले-जरूरतमंदों की मदद के साथ स्वाभिमान जगाना जरूरी, सेवा लेने वाले आगे चलकर सेवादार भी बनें
संघ के सरकार्यवाह ने कहा कि मनुष्य के भीतर मौजूद ईश्वर को पहचानना, उसका सम्मान और सेवा करना ही सच्चे अर्थों में पूजा है.
Published : October 26, 2026 at 7:38 PM IST
जयपुर: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबले ने कहा कि जरूरतमंदों को केवल आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करा देना ही सेवा नहीं है, बल्कि उनके भीतर स्वाभिमान जगाना और उन्हें सम्मान के साथ जीने का अवसर देना भी जरूरी है. समाज के कमजोर वर्गों के जीवन को बेहतर बनाने के साथ उनके आत्मसम्मान को पहचानना ही सेवा का वास्तविक उद्देश्य है. उन्होंने कहा कि आज जो लोग सेवा ले रहे हैं, वे आगे चलकर सेवा देने वाले भी बनें. संघ के सरकार्यवाह होसबले सोमवार को जयपुर में सेवा भारती समिति के वार्षिकोत्सव में बोल रहे थे.
ईश्वर को इधर-उधर नहीं, मनुष्य के भीतर पहचानें : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबले सोमवार को जयपुर प्रवास पर रहे. उन्होंने सेवा भारती समिति के वार्षिकोत्सव में कहा, आज हम भगवान की बनाई मूर्ति के बारे में ज्यादा नहीं सोचते, लेकिन ईश्वर को इधर-उधर खोजते रहते हैं. असल में हर इंसान के भीतर ईश्वर का वास है. मनुष्य के भीतर मौजूद ईश्वर को पहचानना, उसका सम्मान करना और उसकी सेवा करना ही सच्चे अर्थों में पूजा है. यही नर सेवा-नारायण सेवा का भाव है. जयपुर में 257 सेवा बस्तियां चिह्नित की हैं. आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों के निवास वाले क्षेत्रों को सामान्यतः स्लम या मलिन बस्ती कहा जाता है, लेकिन संघ ने इन्हें सेवा बस्ती का नाम दिया. इन बस्तियों में शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन, सुरक्षा और स्वाभिमान से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने के लिए समाज को आगे आना चाहिए.
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सक्षम लोगों का सामाजिक और राष्ट्रीय दायित्व: सरकार्यवाह ने कहा कि समाज के ऐसे लोगों का सामाजिक कर्तव्य और राष्ट्रीय दायित्व बनता है, जिनके पास जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के पर्याप्त साधन हैं. उन्हें अपने ही शहर में रहने वाले अभावग्रस्त लोगों का जीवन बेहतर बनाने के लिए योगदान देना चाहिए. सेवा भारती इसी उद्देश्य से 'नर सेवा-नारायण सेवा', 'सेवा ही परमो धर्म:' और 'जन सेवा-जनार्दन सेवा' के सूत्रों के आधार पर सेवा कार्य कर रही है. उन्होंने भगवान श्रीराम के जीवन प्रसंगों का उल्लेख करते हुए कहा, श्रीराम ने केवट और शबरी जैसे समाज के लोगों के प्रति स्नेह और सम्मान प्रकट कर ये संदेश दिया कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति का अपना महत्व है. उन्होंने महर्षि वाल्मीकि का उल्लेख करते कहा, रामायण की रचना के माध्यम से उन्होंने मानवता और जीवन मूल्यों को श्रेष्ठ दिशा दी.
जयपुर में 257 सेवा बस्तियों में 379 सेवा कार्य : सेवा भारती समिति के महानगर अध्यक्ष महेश चंद्र गुप्ता ने बताया कि जयपुर महानगर में वर्तमान में 257 सेवा बस्तियों में कुल 379 सेवा कार्य संचालित किए जा रहे हैं. इनमें शिक्षा से जुड़े 133, स्वास्थ्य के 48, स्वावलंबन के 52 और सामाजिक आयाम के 146 कार्य शामिल हैं. इसके अलावा 10 छात्रावास, 42 सिलाई केंद्र, 20 सौंदर्य प्रशिक्षण केंद्र और दो कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र सहित अन्य स्थायी सेवा प्रकल्प भी संचालित किए जा रहे हैं.
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वेबसाइट-एप लॉन्च, यशोदा बाल सेवा केंद्र शुरू : वार्षिकोत्सव के दौरान सेवा भारती समिति की वेबसाइट और एप्लीकेशन लॉन्च की गई. जयपुर के विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एरिया में स्थापित सेवा भारती यशोदा बाल सेवा केंद्र शुरू किया गया. 'सेवा सरोज सुरभि' के विशेषांक का विमोचन भी हुआ. सेवा भारती समिति से जुड़ी बहनों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के जरिए राजस्थान की वीर भूमि का चित्रण किया. नवल पीठाधीश्वर संत मुन्नादास खोड़ा मौजूद थे. विभिन्न सेवा बस्तियों के प्रतिभावान विद्यार्थी, अभिभावक, समाज के प्रबुद्धजन शामिल हुए.
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