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दिल्ली विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी मामले में अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने पुलिस आयुक्त को लिखा पत्र

नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा को ईमेल के जरिए एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिली. अब इस मामले में दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली पुलिस आयुक्त सतीश गोलचा को पत्र लिखकर तत्काल हस्तक्षेप व उच्चस्तरीय जांच की मांग की है.

दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष द्वारा लिखे पत्र के अनुसार, 14 अप्रैल को सुबह 11:26 बजे विधानसभा की आधिकारिक ईमेल आईडी पर एक धमकी भरा मेल प्राप्त हुआ. इस ईमेल में दावा किया गया कि 5 आरडीएक्स बमों के माध्यम से दिल्ली विधानसभा को दो घंटे के भीतर उड़ाया जाएगा. यह ईमेल सीधे विधानसभा अध्यक्ष के नाम संबोधित था, जो अब तक की घटनाओं में पहली बार हुआ है. यह मेल “sourav.biswas1@outlook.com” आईडी से भेजा गया. इसमें तमिलनाडु में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से जुड़े कथित नेटवर्क का भी जिक्र है.

पत्र में विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि जिस समय यह ईमेल प्राप्त हुआ उस समय विधानसभा परिसर में डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंती का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा था. इससे पहले भी कई बार ऐसे धमकी भरे ईमेल उस समय आए हैं, जब विधानसभा में महत्वपूर्ण कार्यवाही चल रही थी. इससे यह आशंका जताई गई है कि इन धमकियों का उद्देश्य विधानसभा की कार्यवाही व महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को बाधित करना हो सकता है.

सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल