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स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने वर्ष 2026-27 के लिए 14 विधायकों को निगम में किया मनोनीत,, जानें कौन-कौन हैं शामिल

दिल्ली नगर निगम में मेयर का चुनाव 29 अप्रैल को प्रस्तावित है. मनोनित विधायकों को भी वोट डालने का अधिकार होता है.

दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता
दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 27, 2026 at 5:21 PM IST

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नई दिल्ली: विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली नगर निगम में आगामी 2026-27 साल के लिए तय नियम के अंतर्गत 14 विधायकों को मनोनीत किया है. इनमें बीजेपी के 11 और आम आदमी पार्टी के तीन विधायक शामिल हैं. मनोनीत किए गए विधायकों में भाजपा से नरेला विधायक राजकरण खत्री, त्रिनगर से विधायक तिलक राम गुप्ता, वजीरपुर से विधायक पूनम शर्मा, मादीपुर से विधायक कैलाश गंगवाल, हरी नगर से विधायक श्याम शर्मा, बिजवासन से विधायक कैलाश गहलोत, पालम से विधायक कुलदीप सोलंकी, राजेंद्र नगर से विधायक उमंग बजाज, मालवीय नगर से विधायक सतीश उपाध्याय, छतरपुर से विधायक करतार सिंह तंवर और पटपड़गंज से विधायक रविंद्र सिंह नेगी का नाम शामिल है.

वहीं, आम आदमी पार्टी की ओर से करोल बाग से विधायक विशेष रवि, दिल्ली कैंट से विधायक वीरेंद्र सिंह कादियान और सदर बाजार से विधायक सोमदत्त को निगम में मनोनीत किया गया है. इसकी अधिसूचना विधानसभा सचिव रंजीत सिंह की तरफ से जारी कर दी गई है. दिल्ली नगर निगम के अधिनियम 1957 की धारा 3(3)(b)(iii) के प्रावधानों के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा के सदस्यों को दिल्ली नगर निगम में मनोनीत किया जाता है. यह विधायक के तौर पर निगम में क्षेत्रीय जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं.

बता दें कि, दिल्ली नगर निगम में हर साल मेयर की नियुक्ति के समय ही इन विधायकों को भी मनोनीत किया जाता है. इन विधायकों को भी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में वोट डालने का अधिकार होता है. दिल्ली नगर निगम में मेयर का चुनाव 29 अप्रैल को प्रस्तावित है. मेयर चुनाव के लिए भाजपा की जीत तय है. हालांकि, कांग्रेस ने भी मेयर पद के लिए अपने प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारे हैं, लेकिन कांग्रेस के पास मात्र 8 से 10 पार्षदों का ही संख्या बल है. इसलिए मतदान सिर्फ औपचारिकता ही होगी भाजपा का मेयर बनने का रास्ता साफ है. वहीं, आम आदमी पार्टी की ओर से प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया है.

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MCD MAYOR ELECTION 2026
SPEAKER NOMINATES MLA FOR MCD

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