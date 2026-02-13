ETV Bharat / state

विधानसभा बजट सत्र: रोहित बोहरा के कथित अश्लील इशारे पर कार्रवाई की तलवार, अध्यक्ष देखेंगे वीडियो

विधायक श्रीचंद कृपलानी ने सदन में मुद्दा उठाते हुए कहा कि राजाखेड़ा से विधायक रोहित बोहरा ने सदन के भीतर अश्लील इशारा किया था. कृपलानी ने इसे विधानसभा की गरिमा के खिलाफ बताते हुए अध्यक्ष से व्यवस्था देने और कड़ी कार्रवाई की मांग की. कृपलानी ने कहा कि राजस्थान विधानसभा की अपनी समृद्ध परंपराएं और गरिमा रही हैं, लेकिन हाल के दिनों में आचरण का स्तर गिरता दिख रहा है.

जयपुर: राजस्थान विधानसभा में बजट सत्र के दौरान कांग्रेस विधायक रोहित बोहरा के कथित अश्लील इशारे का मामला गरमा गया है. सदन में इस मुद्दे को उठाए जाने पर हंगामा हुआ और आचरण पर सवाल खड़े हुए. सत्ता पक्ष ने विपक्ष के विधायक के आचरण पर सवाल उठाते हुए कार्रवाई की मांग की, हालांकि विपक्ष ने सहानुभूति का आग्रह किया. इस बीच, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने मामले को गंभीर बताते हुए कहा कि वे संबंधित वीडियो देखेंगे. उन्होंने कहा कि यदि आचरण सदन की गरिमा के प्रतिकूल पाया गया तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि कृपलानी ने आचरण और वाणी से संबंधित गंभीर विषय उठाया है. उन्होंने माना कि कभी-कभी बहस के दौरान सदस्य उत्तेजित हो जाते हैं, लेकिन विधानसभा के अंदर और बाहर दोनों जगह आचरण मर्यादित होना चाहिए. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि विधायक धारीवाल पूर्व में दो बार गाली-गलौच कर चुके हैं. ऐसे में अब अश्लील इशारे जैसी घटना बेहद गंभीर है और इस पर तत्काल संज्ञान लिया जाना चाहिए. विपक्ष के सचेतक रफीक खान ने इस मामले में कहा कि पहले भी इस तरह की घटना हुई है, जिन पर सदन में माफी दी गई है. रोहित बोहरा के विषय पर भी मेरा सदन से आग्रह है कि इसमें सहानुभूति रखते हुए माफी दी जाए और मामले को खत्म किया जाए.

अध्यक्ष ने दिए सख्त कार्रवाई के संकेत: विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने मामले को अत्यंत गंभीर बताते हुए कहा कि प्रदेश की 8 करोड़ जनता सदन की कार्यवाही देखती है. हर विधायक दो से ढाई लाख मतदाताओं के प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित होकर आता है, इसलिए उससे मर्यादित व्यवहार की अपेक्षा की जाती है. अध्यक्ष ने कहा कि वे पूरे घटनाक्रम का वीडियो देखेंगे और यदि यह सदन की गरिमा के प्रतिकूल पाया गया तो नियमानुसार उचित कार्रवाई की जाएगी.

ये था घटनाक्रम: राजस्थान विधानसभा में गुरुवार को शून्यकाल के दौरान एक ऐसा दृश्य सामने आया, जिसने सियासी हलकों में चर्चा तेज कर दी थी. कांग्रेस विधायक रोहित बोहरा कथित तौर पर कैमरे में अभद्र इशारा करते नजर आए. यह घटनाक्रम विधानसभा की लाइव फीड में रिकॉर्ड हो गया. उस समय कांग्रेस विधायक हरिमोहन शर्मा सरकारी कार्यक्रमों के लोकार्पण और शिलान्यास से जुड़े मुद्दे पर अपनी बात रख रहे थे. उनके पीछे बैठे रोहित बोहरा पहले किसी विधायक की ओर हाथ जोड़कर अभिवादन करते दिखाई दिए, लेकिन कुछ ही क्षण बाद हंसते हुए हाथ से कथित अभद्र इशारा करते नजर आए.