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वासुदेव देवनानी का खरगे पर पलटवार, बोले- सनातन संस्कृति के साथ दूसरे समुदाय को जोड़ना उचित नहीं

राज्य विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी स्वागत करते हुए ( ETV Bharat Jodhpur )

जोधपुर: राज्य विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा है कि लोकतंत्र में सभी का सम्मान होना चाहिए चाहे कोई धर्म या समुदाय हो, लेकिन सनातन संस्कृति के साथ दूसरे समुदाय को जोड़ना या तुलना करना उचित नहीं है. इस पर उनको गहराई से सोचना चाहिए. देवनानी मंगलवार को जोधपुर दौरे पर थे. कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे द्वारा दिवाली को खुशियों की ईद बताए जाने के बयान पर भी उन्होंने एतराज किया. देवनानी बोले कि ईद और दिवाली एक जैसे कभी नहीं हो सकते हैं. दिवाली भगवान राम के त्याग से जुड़ा हमारा त्योहार है, ईद का महत्व अलग है, लेकिन इससे जोड़ा नहीं जा सकता.