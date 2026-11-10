वासुदेव देवनानी का खरगे पर पलटवार, बोले- सनातन संस्कृति के साथ दूसरे समुदाय को जोड़ना उचित नहीं
आंदोलनों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि भारत का युवा परिपक्व है. वह नेपाल बांग्लादेश जैसे हालत नहीं करेगा.
Published : November 10, 2026 at 3:07 PM IST
जोधपुर: राज्य विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा है कि लोकतंत्र में सभी का सम्मान होना चाहिए चाहे कोई धर्म या समुदाय हो, लेकिन सनातन संस्कृति के साथ दूसरे समुदाय को जोड़ना या तुलना करना उचित नहीं है. इस पर उनको गहराई से सोचना चाहिए. देवनानी मंगलवार को जोधपुर दौरे पर थे. कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे द्वारा दिवाली को खुशियों की ईद बताए जाने के बयान पर भी उन्होंने एतराज किया. देवनानी बोले कि ईद और दिवाली एक जैसे कभी नहीं हो सकते हैं. दिवाली भगवान राम के त्याग से जुड़ा हमारा त्योहार है, ईद का महत्व अलग है, लेकिन इससे जोड़ा नहीं जा सकता.
जोधपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए देवानानी ने देश में हो रहे आंदोलन के संबंध में कहा कि भारत का लोकतंत्र विश्व का सबसे मजबूत और स्थाई लोकतंत्र है. युवा राष्ट्रवाद का समर्थक हैं, वह कभी इस देश को नेपाल और बांग्लादेश नहीं बनाना चाहेगा. यहां पर परिवर्तन लोकतांत्रिक तरीके से ही संभव है. हमारे आस-पास ऐसे कई देश जहां लोकतंत्र की बजाय अन्य तरीकों से सत्ता में परिवर्तन हुआ है, वहां अलग हिसाब-किताब चलता है. भारत के संविधान ने ही चुनाव पद्धति तय की है. जब एक पक्ष आंदोलन कर रहा है, तो जवाब देना ही पड़ता है.
पढ़ें: दिवाली को 'खुशियों की ईद' कहने पर घिरे खड़गे, BJP ने कांग्रेस को 'हिंदू विरोधी' पार्टी बताया
देवनानी ने कहा कि चुनाव आयोग से जुड़े मामले अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं, ऐसे में आंदोलन नहीं होना चाहिए, फिर भी आंदोलन हो रहे हैं, तो क्या उनको सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास नहीं है. आंदोलन लोकतंत्र है इसलिए ही हो रहे हैं. देवनानी के जोधपुर पहुंचने पर उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया. भाजपा के विधायक व संगठन के पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया.
अध्यक्ष के रूप में उनका काम मर्यादा व नियमों का पालन करवाना: आगामी विधानसभा सत्र पर उन्होंने कहा कि पहले सर्वदलीय बैठक होगी, उम्मीद करता हूं कि यह सत्र लंबा चलेगा. मेरा काम नियमों और मर्यादाओं की पालना करवाना है, जो करवाता रहूंगा. विपक्ष का काम है वो अपनी बात उठाए और सरकार का काम है उनका जवाब दे, लेकिन सब कुछ नियमों में होगा. इसके अलावा उन्होंने कहा कि विधानसभा की सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी की जा रही है.
पढ़ें: शेखावाटी ज्ञान सभा में बोले देवनानी, 'दुनिया मूल्यहीनता के संकट से जूझ रही, भारतीय ज्ञान परंपरा है इसका समाधान'
म्यूजियम को बना रहे हाईटेक: विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि विधानसभा का म्यूजियम मैंने जनदर्शन के लिए खोला है, अब तक 55 हजार लोग इसे देख चुके हैं. इसमें बदलाव करने जा रहे हैं, ऐसी तकनीक का प्रदर्शन करेंगे कि जिससे राज्य के प्रमुख स्थल का प्रदर्शन ऐसे होगा, जैसे कोई व्यक्ति वहां उसके सम्मुख खड़ा हो. इसके लिए काम शुरू होने वाला है.
यह भी पढ़ें: मल्लिकार्जुन खड़गे के दिवाली को 'खुशियों की ईद' बताने वाले बयान पर छिड़ा सियासी घमासान