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Rajasthan Assembly : विधानसभा के सत्र को सुचारु चलाने की तैयारी, 18 अगस्त को सर्वदलीय बैठक में जुटेंगे दिग्गज नेता

विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने 16वीं राजस्थान विधानसभा के छठे सत्र के सुचारु संचालन के लिए 18 अगस्त को सर्वदलीय बैठक बुलाई है.

राजस्थान विधानसभा
राजस्थान विधानसभा (फाइल फोटो)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 6, 2026 at 8:23 AM IST

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जयपुर : 16वीं राजस्थान विधानसभा के आगामी छठे सत्र को सुचारु, व्यवस्थित और गरिमापूर्ण ढंग से संचालित करने के उद्देश्य से विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने एक महत्वपूर्ण पहल की है. उन्होंने सत्र शुरू होने से ठीक दो दिन पहले, यानी 18 अगस्त को सुबह 11 बजे विधानसभा भवन में सभी राजनीतिक दलों के प्रमुख नेताओं और प्रतिनिधियों की एक विशेष सर्वदलीय बैठक बुलाई है.

विधानसभा का यह छठा सत्र 20 अगस्त से विधिवत प्रारंभ होने जा रहा है. सत्र के शुभारंभ से पूर्व बुलाई गई यह बैठक राज्य की संसदीय राजनीति में एक सकारात्मक बदलाव के रूप में देखी जा रही है. इसका मुख्य उद्देश्य विधानसभा में पक्ष और विपक्ष के बीच बेहतर संवाद, तालमेल और सहमति का वातावरण तैयार करना है, ताकि जनता से जुड़े मूलभूत मुद्दों पर बिना किसी व्यवधान के फलदायी चर्चा हो सके. बैठक में भाग लेने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग, प्रतिपक्ष के मुख्य सचेतक रफीक खान, विधायक डॉ. सुभाष गर्ग, मनोज कुमार तथा थावरचंद सहित विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है.

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राजस्थान विधानसभा में नई परंपरा की शुरुआत : विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की यह पहल राजस्थान विधानसभा के संसदीय इतिहास में विशेष महत्व रखती है. वे ऐसे पहले विधानसभा अध्यक्ष हैं जिन्होंने विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाने की पहल की है. इससे पहले सर्वदलीय बैठकें अन्य अवसरों पर आयोजित होती रही हैं, लेकिन सत्र पूर्व सभी दलों को एक मंच पर लाकर सदन के संचालन को लेकर सहमति बनाने की यह पहल नई संसदीय परंपरा के रूप में देखी जा रही है.

सदन की गरिमा बनाए रखना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी : विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने कहा कि विधानसभा जनहित के मुद्दों पर सार्थक चर्चा का सर्वोच्च लोकतांत्रिक मंच है और इसकी गरिमा बनाए रखना सभी दलों के विधायकों की सामूहिक जिम्मेदारी है. उन्होंने कहा कि सदन का शांतिपूर्ण, व्यवस्थित और सकारात्मक संचालन लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करता है. ऐसे में सर्वदलीय बैठक के माध्यम से सभी दलों के बीच संवाद स्थापित कर सदन की कार्यवाही को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है.

लोकतांत्रिक संवाद को मिलेगा बल : देवनानी ने कहा कि सर्वदलीय बैठक लोकतांत्रिक परंपराओं को मजबूत करने का प्रभावी माध्यम है. इससे सदन की कार्यवाही में सभी दलों की सहभागिता सुनिश्चित होती है और जनहित के मुद्दों पर सार्थक एवं सकारात्मक चर्चा का वातावरण बनता है. उन्होंने कहा कि बैठक का उद्देश्य किसी राजनीतिक मतभेद को बढ़ाना नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक सहमति और संसदीय सहयोग की भावना को मजबूत करना है, ताकि विधानसभा का छटा सत्र शांतिपूर्ण और जनहित के अनुरूप संचालित हो सके.

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देवनानी की अध्यक्षता में होगी सर्वदलीय बैठक : सोलहवीं राजस्थान विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की अध्यक्षता में यह सातवीं सर्वदलीय बैठक होगी. इससे पहले छह बैठकों का सफल आयोजन किया जा चुका है. उन्होंने बताया कि पूर्व की बैठकों से विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच बेहतर संवाद और समन्वय स्थापित हुआ, जिससे सदन की कार्यवाही अधिक व्यवस्थित और प्रभावी ढंग से संचालित करने में मदद मिली. उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आगामी सर्वदलीय बैठक भी सभी दलों के बीच सहयोग, विश्वास और सकारात्मक संवाद को मजबूत करेगी, इसके साथ विधानसभा के छटा सत्र गरिमापूर्ण, सुव्यवस्थित और जनहित के प्रति अधिक समर्पित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी.

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