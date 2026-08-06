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Rajasthan Assembly : विधानसभा के सत्र को सुचारु चलाने की तैयारी, 18 अगस्त को सर्वदलीय बैठक में जुटेंगे दिग्गज नेता

राजस्थान विधानसभा ( फाइल फोटो )

जयपुर : 16वीं राजस्थान विधानसभा के आगामी छठे सत्र को सुचारु, व्यवस्थित और गरिमापूर्ण ढंग से संचालित करने के उद्देश्य से विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने एक महत्वपूर्ण पहल की है. उन्होंने सत्र शुरू होने से ठीक दो दिन पहले, यानी 18 अगस्त को सुबह 11 बजे विधानसभा भवन में सभी राजनीतिक दलों के प्रमुख नेताओं और प्रतिनिधियों की एक विशेष सर्वदलीय बैठक बुलाई है. विधानसभा का यह छठा सत्र 20 अगस्त से विधिवत प्रारंभ होने जा रहा है. सत्र के शुभारंभ से पूर्व बुलाई गई यह बैठक राज्य की संसदीय राजनीति में एक सकारात्मक बदलाव के रूप में देखी जा रही है. इसका मुख्य उद्देश्य विधानसभा में पक्ष और विपक्ष के बीच बेहतर संवाद, तालमेल और सहमति का वातावरण तैयार करना है, ताकि जनता से जुड़े मूलभूत मुद्दों पर बिना किसी व्यवधान के फलदायी चर्चा हो सके. बैठक में भाग लेने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग, प्रतिपक्ष के मुख्य सचेतक रफीक खान, विधायक डॉ. सुभाष गर्ग, मनोज कुमार तथा थावरचंद सहित विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है. इसे भी पढ़ें: राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र 20 अगस्त से, राज्यपाल ने जारी की अधिसूचना राजस्थान विधानसभा में नई परंपरा की शुरुआत : विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की यह पहल राजस्थान विधानसभा के संसदीय इतिहास में विशेष महत्व रखती है. वे ऐसे पहले विधानसभा अध्यक्ष हैं जिन्होंने विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाने की पहल की है. इससे पहले सर्वदलीय बैठकें अन्य अवसरों पर आयोजित होती रही हैं, लेकिन सत्र पूर्व सभी दलों को एक मंच पर लाकर सदन के संचालन को लेकर सहमति बनाने की यह पहल नई संसदीय परंपरा के रूप में देखी जा रही है.