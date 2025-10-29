राष्ट्रपति का उत्तराखंड दौरा, तैयारियां तेज, स्पीकर ने की हाईलेवल मीटिंग
द्रौपदी मुर्मू के दौरे को लेकर सभी तैयारियों की जा रही है. स्पीकर ने भी आज हाईलेवल मीटिंग की.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 29, 2025 at 8:08 PM IST
देहरादून/रुद्रपुर: उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के रजत जयंती वर्ष के अवसर पर तीन और चार नवंबर को उत्तराखंड विधानसभा का दो दिवसीय विशेष सत्र आहूत किया जाएगा. उत्तराखंड विधानसभा के इस विशेष सत्र को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संबोधित कर सकती है. इसी को लेकर बुधवार 29 अक्टूबर को विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक की हुई.
इस बैठक में शासन के सभी संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों, पुलिस-प्रशासन, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, चिकित्सा, ऊर्जा, पेयजल, लोक निर्माण, परिवहन और विधानसभा सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारियों मौजूद रहे. बैठक में आगामी विशेष सत्र के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के विधानसभा आगमन से संबंधित तैयारियों, सुरक्षा प्रोटोकॉल और अन्य व्यवस्थाओं पर विस्तृत चर्चा की गई.
विधानसभा अध्यक्ष ने सभी विभागों को निर्देशित किया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आगमन और सत्र के आयोजन के दौरान किसी भी प्रकार की शिथिलता न बरती जाए. सभी व्यवस्थाएं निर्धारित समय सीमा के भीतर पूर्ण की जाएं.
उन्होंने कहा कि यह सत्र उत्तराखंड के लिए ऐतिहासिक होगा, क्योंकि इसमें राज्य निर्माण के 25 वर्षों की विकास यात्रा पर व्यापक चर्चा की जाएगी. इस अवसर पर प्रदेश के विकास की उपलब्धियों, चुनौतियों और भविष्य की योजनाओं पर सार्थक विमर्श होगा.
बैठक में यह निर्णय लिया गया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आगमन और संबोधन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था, मीडिया कवरेज, फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की सूची पूर्व निर्धारित की जाएगी. इस कार्य के लिए शासन और विधानसभा सचिवालय के अधिकारियों को दायित्व सौंपा गया है. विधानसभा परिसर में प्रवेश, आवागमन और बैठक की समस्त गतिविधियों के लिए विशेष पास प्रणाली लागू की जाएगी. सूचना और जनसंपर्क विभाग को मीडिया प्रतिनिधियों की सूची निर्धारित कर 31 अक्टूबर तक विधानसभा सचिवालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं.
विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि राष्ट्रपति के संबोधन के समय विधानसभा परिसर में शांति, सुरक्षा एवं अनुशासन का विशेष ध्यान रखा जाएगा. उन्होंने संबंधित विभागों को यह भी निर्देश दिया कि मीडिया और प्रशासन के बीच समन्वय बनाए रखें, ताकि राष्ट्रपति के आगमन के दौरान सभी प्रोटोकॉल का पूर्णतः पालन हो सके.
बैठक में विधानसभा भवन परिसर की साफ-सफाई, सौंदर्यीकरण, अग्निशमन, जल एवं विद्युत आपूर्ति, अतिथियों के स्वागत, बैठने की व्यवस्था, यातायात नियंत्रण और चिकित्सा सुविधा जैसी व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई.
विधानसभा अध्यक्ष ने संबंधित विभागों को निर्देशित किया कि विधानसभा भवन के आस-पास के क्षेत्रों की सफाई, उद्यानों का सौंदर्यीकरण, फूलों की सजावट एवं प्रकाश व्यवस्था को प्राथमिकता के साथ पूर्ण किया जाए. अग्निशमन विभाग को सतर्क मोड में रहने और आपातकालीन स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया दल तैयार रखने के निर्देश दिए गए.
विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने सभी अधिकारियों से आपसी समन्वय एवं पूर्ण तत्परता के साथ कार्य करने को कहा है. ताकि यह विशेष सत्र शांतिपूर्ण, अनुशासित और ऐतिहासिक रूप से संपन्न हो सके. उत्तराखंड की 25 वर्षों की विकास यात्रा केवल समीक्षा का अवसर नहीं बल्कि आने वाले वर्षों के लिए नई दिशा तय करने का भी माध्यम बनेगा.
चार नवंबर को नैनीताल आएगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू: देहरादून के अलावा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का नैनीताल दौरा भी प्रस्तावित है. ऐसे में नैनीताल में भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे के लेकर तैयारियां की जा रही है. बुधवार 29 अक्टूबर को नैनीताल जिलाधिकारी द्वारा अधिकारियों के साथ बैठक की.
नैनीताल एसएसपी मंजूनाथ टीसी ने बताया कि राष्ट्रपति के प्रस्तावित दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन ने तैयारी तेज कर दी है. सुरक्षा के दृष्टिगत जनपद में सत्यापन कार्य शुरू किया जा चुका है. कार्यक्रम को लेकर अतिरिक्त फोर्स के लिए PHQ से संपर्क किया जा चुका है. इसके अलावा जनपद के सभी थानों और चौकियों के अधिकारियों को निर्देश दिए है कि अपने अपने क्षेत्र में चेकिंग अभियान वृहद रूप से चलाया जाए. इतना ही नहीं प्रस्तावित रूट का निरीक्षण किया जा चुका है.
कार्यक्रम के दौरान आम जनमानस को किसी भी तरह की परेशानी न हो इसका भी समाधान निकाला जा रहा है. गौरतलब है कि 4 नवम्बर को कुमाऊं विश्वविद्यालय के 20वे दीक्षांत समारोह कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का कार्यक्रम प्रस्तावित है. इस दौरान वह छात्र छात्राओं को संबोधित कर कुछ छात्र छात्राओं को मेडल देकर सम्मानित करेंगे, जिसके बाद वह भवाली स्थित कैंची धाम मंदिर के दर्शन करने जाएंगी.
पढ़ें---
- पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने महावतार बाबा की गुफा में लगाया ध्यान, साझा किए अपने अनुभव
- खास होगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का उत्तराखंड दौरा, तीन दिन में देंगी कई सौगातें, देखें तैयारियों की ग्राउंड रिपोर्ट
- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के उत्तराखंड दौरे को लेकर तैयारियां तेज, पूरे किए जा रहे ये कार्य