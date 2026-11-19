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झारखंड विधानसभा स्थापना दिवस की तैयारी, स्पीकर ने की उच्चस्तरीय बैठक

झारखंड विधानसभा स्थापना दिवस को लेकर स्पीकर ने की उच्चस्तरीय बैठक ( ETV Bharat )

रांचीः झारखंड विधानसभा का 26वां स्थापना दिवस आगामी 22 नवंबर को मनाया जाएगा. इस मौके पर होनेवाले समारोह को लेकर स्पीकर रबीन्द्रनाथ महतो ने आज गुरुवार को उच्चस्तरीय बैठक की. स्पीकर कक्ष में आयोजित इस बैठक में मुख्य सचिव के अलावे राज्य सरकार के कई आला अधिकारी मौजूद रहे.

इस बैठक में 22 नवंबर को सुबह 11:30 बजे झारखंड विधानसभा परिसर में आयोजित होनेवाले स्थापना दिवस समारोह के बारे में विस्तार से चर्चा हुई. स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार द्वारा कार्यक्रम का उद्घाटन किया जाएगा. वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कार्यक्रम के मुख्य तिथि होंगे.