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विधानसभा में स्पीकर रबींद्रनाथ महतो ने किया ध्वजारोहण, बोले- आजादी में झारखंड के वीर सपूतों का भी बड़ा योगदान

स्वतंत्रता दिवस के मौके पर झारखंड विधानसभा में स्पीकर रबींद्रनाथ महतो ने ध्वजारोहण किया.

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स्पीकर रबींद्रनाथ महतो ने किया ध्वजारोहण (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 15, 2026 at 4:50 PM IST

4 Min Read
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रांची: स्वतंत्रता दिवस के मौके पर झारखंड विधानसभा में स्पीकर रबींद्रनाथ महतो ने झंडोत्तोलन किया और परेड की सलामी ली. इस मौके पर स्पीकर रबींद्रनाथ महतो ने संबोधित करते हुए कहा कि आज हम सब देश के 80वां स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर इस तिरंगे के नीचे एकत्रित हैं. यह अवसर केवल उत्सव का नहीं, बल्कि अपने इतिहास को स्मरण करने, वर्तमान का मूल्यांकन करने और भविष्य के भारत के प्रति अपने दायित्व को दोहराने का अवसर है.

उन्होंने कहा कि भारत की स्वतंत्रता किसी एक व्यक्ति, एक संस्था या एक क्षेत्र के संघर्ष का परिणाम नहीं थी, महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा को जनशक्ति में बदला और जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक, लोकतांत्रिक और वैज्ञानिक भारत की नींव रखने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. वहीं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता के लिए अदम्य साहस और पूर्ण समर्पण का उदाहरण प्रस्तुत किया. भारत की धरती ने भी स्वतंत्रता संग्राम को असाधारण बलिदान दिए. खुदीराम बोस का साहस देश के युवाओं के लिए प्रेरणा बनी.

स्पीकर रबींद्रनाथ महतो का संबोधन (ETV BHARAT)

झारखंड के वीर सपूतों का भी है बड़ा योगदान- स्पीकर

स्पीकर रबींद्रनाथ महतो ने झारखंड के वीर सपूतों को याद करते हुए उनके योगदान की सराहना की. उन्होंने कहा कि बाबा तिलका मांझी ने 1784 में अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध प्रतिरोध का बिगुल बजाया. सिदो कान्हू, चांद-भैरव और फूलो-झानो ने 1855 के संथाल हूल को नेतृत्व दिया. धरती आबा बिरसा मुंडा ने औपनिवेशिक सत्ता को चुनौती देने के साथ-साथ अपने समाज के अधिकार, आत्मसम्मान और अस्तित्व की आवाज को भी मजबूत किया. इन सभी सेनानियों की विरासत हमें एक महत्वपूर्ण बात सिखाती है- स्वतंत्रता केवल विदेशी शासन से मुक्ति नहीं थी, यह सम्मान के साथ जीने और अपना भविष्य स्वयं निर्धारित करने की आकांक्षा भी थी.

Speaker Rabindranath Mahto flag hoisted in Jharkhand Legislative Assembly
रबींद्रनाथ महतो के साथ सुरक्षा बल (ETV BHARAT)

उन्होंने कहा कि 15 अगस्त 1947 को हमें राजनीतिक स्वतंत्रता मिली लेकिन स्वतंत्रता के साथ एक दूसरी बड़ी जिम्मेदारी भी मिली- राष्ट्र निर्माण की. 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और भारत ने स्वयं को एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित किया. हमने शुरुआत से ही सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार स्वीकार किया, जिसका अर्थ है- देश का सबसे गरीब नागरिक और सबसे संपन्न नागरिक, दोनों का वोट समान मूल्य रखता है. यही भारतीय लोकतंत्र की महान उपलब्धियों में से एक है, लेकिन लोकतंत्र केवल चुनाव और मतदान तक सीमित नहीं है.

Speaker Rabindranath Mahto flag hoisted in Jharkhand Legislative Assembly
झंडे को सलामी देते सुरक्षा जवान (ETV BHARAT)

लोकतंत्र का अर्थ है- संविधान की सर्वोच्चता, संस्थाओं की गरिमा, कानून का शासन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, असहमति का सम्मान और नागरिकों के प्रति जवाबदेही. इसीलिए विधानसभा की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है. विधानसभा केवल कानून बनाने का स्थान नहीं है, यह जनता की आकांक्षाओं, समस्याओं और अपेक्षाओं का संवैधानिक मंच है. राजनीतिक विचार अलग हो सकते हैं, सरकार और विपक्ष की भूमिकाएं अलग हो सकती हैं, लेकिन लोकतंत्र की मर्यादा और संविधान के प्रति हमारी प्रतिबद्धता साझा होनी चाहिए.

चाईबासा में दीपक बिरुआ ने किया ध्वजारोहण

पश्चिमी सिंहभूम जिला मुख्यालय स्थित पुलिस केंद्र में मुख्य अतिथि राज्य के राजस्व एवं भूमि सुधार तथा परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ ने ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी. समारोह से पूर्व शहीद स्मारक पर पुष्पचक्र अर्पित कर देश के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई. उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता हमें अनगिनत बलिदानों के बाद मिली है और अब राष्ट्र निर्माण में प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है.

मंत्री ने पश्चिमी सिंहभूम में विकास योजनाओं की प्रगति का उल्लेख करते हुए कहा कि आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, महिला सशक्तीकरण और ग्रामीण आजीविका के क्षेत्र में लगातार काम हो रहा है. अबुआ आवास योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से जरूरतमंद परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराया जा रहा है. बिरसा हरित ग्राम योजना से किसानों को फल उत्पादन के जरिए आय बढ़ाने का अवसर मिला है. स्वयं सहायता समूहों और फूलों-झानो आशीर्वाद योजना के माध्यम से महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने की पहल की जा रही है.

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