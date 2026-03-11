ETV Bharat / state

सदन में खुली विभागों की सक्रियता की पोल, स्पीकर बोले, समय पर नहीं मिलता जवाब, मंत्रियों से हस्तक्षेप का आग्रह

रिपोर्टः राजेश कुमार सिंह

रांचीः बजट सत्र के दौरान माननीयों की ओर से कई बार आसन को अवगत कराया गया कि उनके प्रश्नों के उत्तर समय पर नहीं मिल रहे हैं. जमशेदपुर पूर्वी से भाजपा विधायक पूर्णिमा साहू समेत कई विधायकों ने इस मसले को उठाया था. आरोपों से ऐसा लग रहा था कि सभा सचिवालय की ओर से लापरवाही बरती जा रही है. इस मसले पर स्पीकर ने शून्यकाल की कार्यवाही शुरू होने से पहले सदन को जो जानकारी दी, उससे विभागों की सक्रियता की पोल खुल गई.



विभागों से समय पर नहीं मिलते सवालों के जवाब

स्पीकर ने कहा कि इस गंभीर मसले की उन्होंने समीक्षा की है. इस दौरान यह बात सामने आई है कि विभागों के स्तर पर समय पर सभा सचिवालय को प्रश्नों के जवाब मुहैया नहीं कराए जाते हैं. इस वजह से माननीयों को समय पर प्रश्नों का उत्तर नहीं भेजा जा रहा है. स्पीकर ने कहा कि सदन आहूत होने से पहले भी एक उच्च स्तरीय बैठक होती है. कई बार उन्होंने इन बैठकों में इस मसले को उठाते हुए विभागीय सचिवों और अधिकारियों को अवगत कराया था. कई बार कहा गया कि प्रश्नों के उचित उत्तर समय पर सभा सचिवालय तक पहुंचाना है ताकि माननीयों को उपलब्ध कराया जा सके. लेकिन अभी भी यह काम सुचारू रुप से नहीं हो रहा है.