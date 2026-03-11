ETV Bharat / state

सदन में खुली विभागों की सक्रियता की पोल, स्पीकर बोले, समय पर नहीं मिलता जवाब, मंत्रियों से हस्तक्षेप का आग्रह

बजट सत्र के दौरान स्पीकर रबींद्रनाथ महतो ने कहा कि विभागीय स्तर से जवाब समय पर नहीं दिया जाता है.

SPEAKER RABINDRANATH MAHATO
स्पीकर रबींद्रनाथ महतो (Etv Bharat)
Published : March 11, 2026 at 5:04 PM IST

रिपोर्टः राजेश कुमार सिंह

रांचीः बजट सत्र के दौरान माननीयों की ओर से कई बार आसन को अवगत कराया गया कि उनके प्रश्नों के उत्तर समय पर नहीं मिल रहे हैं. जमशेदपुर पूर्वी से भाजपा विधायक पूर्णिमा साहू समेत कई विधायकों ने इस मसले को उठाया था. आरोपों से ऐसा लग रहा था कि सभा सचिवालय की ओर से लापरवाही बरती जा रही है. इस मसले पर स्पीकर ने शून्यकाल की कार्यवाही शुरू होने से पहले सदन को जो जानकारी दी, उससे विभागों की सक्रियता की पोल खुल गई.

विभागों से समय पर नहीं मिलते सवालों के जवाब

स्पीकर ने कहा कि इस गंभीर मसले की उन्होंने समीक्षा की है. इस दौरान यह बात सामने आई है कि विभागों के स्तर पर समय पर सभा सचिवालय को प्रश्नों के जवाब मुहैया नहीं कराए जाते हैं. इस वजह से माननीयों को समय पर प्रश्नों का उत्तर नहीं भेजा जा रहा है. स्पीकर ने कहा कि सदन आहूत होने से पहले भी एक उच्च स्तरीय बैठक होती है. कई बार उन्होंने इन बैठकों में इस मसले को उठाते हुए विभागीय सचिवों और अधिकारियों को अवगत कराया था. कई बार कहा गया कि प्रश्नों के उचित उत्तर समय पर सभा सचिवालय तक पहुंचाना है ताकि माननीयों को उपलब्ध कराया जा सके. लेकिन अभी भी यह काम सुचारू रुप से नहीं हो रहा है.

सदन में बोलते हुए स्पीकर (Etv Bharat)
स्पीकर ने मंत्रियों से किया आग्रह

स्पीकर ने विभागों के मंत्रियों से आग्रह किया कि वे अधिकारियों से कहें कि कार्यवाही की शेष अवधि के दौरान माननीयों के प्रश्नों के जवाब समय पर मिल जाए ताकि ऑर्डर पेपर को सही समय पर सर्कुलेट किया जा सके. स्पीकर ने सदन को यह भी बताया कि यह विसंगति बहुत जल्द दूर हो जाएगी. क्योंकि इस सेशन के बाद विधानसभा पेपरलेस बनने जा रहा है. यह व्यवस्था डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आने जा रही है. इसके बाद समय पर जवाब को लेकर माननीयों की शिकायत दूर हो जाएगी.

