शीतकालीन सत्र को लेकर स्पीकर रबींद्रनाथ महतो ने की उच्चस्तरीय बैठक, अधिकारियों को दिए गए निर्देश

शीतकालीन सत्र को लेकर स्पीकर रबींद्रनाथ महतो की नेतृत्व में उच्चस्तरीय बैठक हुई. बैठक में अधिकारियों को कई निर्देश दिए गए हैं.

झारखंड विधानसभा (ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 3, 2025 at 8:38 PM IST

रांची: झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 दिसंबर से शुरू हो रहा है. 11 दिसंबर तक चलने वाले इस शीतकालीन सत्र को लेकर बुधवार को विधानसभा अध्यक्ष रबींद्रनाथ महतो ने उच्च स्तरीय बैठक की. विधानसभा स्पीकर कक्ष में हुई इस बैठक में संसदीय कार्यमंत्री राधाकृष्ण किशोर के अलावे राज्य सरकार के सभी विभागों के आला अधिकारी मौजूद रहे. इस मौके पर स्पीकर ने शीतकालीन सत्र के दौरान सदन में आने वाले प्रश्नों का ससमय और समुचित जवाब सरकार की ओर से आने का निर्देश अधिकारियों को दिए. इसके अलावे इस सत्र में आने वाले विधेयक को भी समय पर सभा सचिवालय के समक्ष रखने का आग्रह किया.

स्पीकर रबींद्रनाथ महतो ने कहा यह काफी अहम सत्र है. सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चले, इसको लेकर बैठक की गई है. इस दौरान अधिकारियों से अपेक्षित सहयोग करने के निर्देश दिए गए हैं. उन्होंने कहा कि सदन में आने वाले जवाब समुचित हो, जिससे सदस्यों को सत्ता पक्ष के द्वारा संतुष्ट किया जा सके. स्पीकर ने कहा कि विधेयक ससमय आने से उसपर चर्चा अच्छे ढंग से होती है. इसलिए उच्च स्तरीय बैठक में इन सब बातों का ध्यान रखने के निर्देश दिए गए हैं.

बैठक को लेकर जानकारी देते स्पीकर और संसदीय कार्यमंत्री (ईटीवी भारत)
सदन के समय का सदुपयोग हो: राधाकृष्ण किशोरसंसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सत्ता पक्ष और विपक्ष से सदन के समय का सदुपयोग करने का आग्रह किया है. उच्चस्तरीय बैठक के बाद मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि इस शीतकालीन सत्र की अवधि काफी कम है, इसके बावजूद सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्य इसके समय का सदुपयोग कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि शनिवार और रविवार को छोड़कर यह शीतकालीन सत्र 5 से 11 दिसंबर तक चलेगा.
बैठक में मौजूद स्पीकर, संसदीय कार्यमंत्री और अधिकारीगण (ईटीवी भारत)

मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि शीतकालीन सत्र को लेकर तैयारी पूरी हो चुकी है. हम उम्मीद करते हैं कि प्रतिपक्ष सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करेगा. जनता से जुड़े सभी सवालों का जवाब सरकार के द्वारा सदन के माध्यम से सदस्यों को देने का काम किया जाएगा. मंत्री ने कहा कि इस सत्र के दौरान 8 दिसंबर को चालू वित्तीय वर्ष का द्वितीय अनुपूरक बजट सदन के पटल पर लाया जायेगा. जिसपर चर्चा के बाद पारित होने की संभावना है. उन्होंने कहा कि यह द्वितीय अनुपूरक बजट से मूल बजट पर ना तो कोई वित्तीय भार पड़ेगा और ना ही कोई करों में वृद्धि की जायेगी और ना ही जनता पर कोई बोझ डाला जायेगा.

रांची
WINTER SESSION
JHARKHAND ASSEMBLY
स्पीकर रबींद्रनाथ महतो
WINTER SESSION REGARDING MEETING

