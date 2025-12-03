शीतकालीन सत्र को लेकर स्पीकर रबींद्रनाथ महतो ने की उच्चस्तरीय बैठक, अधिकारियों को दिए गए निर्देश
शीतकालीन सत्र को लेकर स्पीकर रबींद्रनाथ महतो की नेतृत्व में उच्चस्तरीय बैठक हुई. बैठक में अधिकारियों को कई निर्देश दिए गए हैं.
Published : December 3, 2025 at 8:38 PM IST
रांची: झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 दिसंबर से शुरू हो रहा है. 11 दिसंबर तक चलने वाले इस शीतकालीन सत्र को लेकर बुधवार को विधानसभा अध्यक्ष रबींद्रनाथ महतो ने उच्च स्तरीय बैठक की. विधानसभा स्पीकर कक्ष में हुई इस बैठक में संसदीय कार्यमंत्री राधाकृष्ण किशोर के अलावे राज्य सरकार के सभी विभागों के आला अधिकारी मौजूद रहे. इस मौके पर स्पीकर ने शीतकालीन सत्र के दौरान सदन में आने वाले प्रश्नों का ससमय और समुचित जवाब सरकार की ओर से आने का निर्देश अधिकारियों को दिए. इसके अलावे इस सत्र में आने वाले विधेयक को भी समय पर सभा सचिवालय के समक्ष रखने का आग्रह किया.
स्पीकर रबींद्रनाथ महतो ने कहा यह काफी अहम सत्र है. सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चले, इसको लेकर बैठक की गई है. इस दौरान अधिकारियों से अपेक्षित सहयोग करने के निर्देश दिए गए हैं. उन्होंने कहा कि सदन में आने वाले जवाब समुचित हो, जिससे सदस्यों को सत्ता पक्ष के द्वारा संतुष्ट किया जा सके. स्पीकर ने कहा कि विधेयक ससमय आने से उसपर चर्चा अच्छे ढंग से होती है. इसलिए उच्च स्तरीय बैठक में इन सब बातों का ध्यान रखने के निर्देश दिए गए हैं.
मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि शीतकालीन सत्र को लेकर तैयारी पूरी हो चुकी है. हम उम्मीद करते हैं कि प्रतिपक्ष सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करेगा. जनता से जुड़े सभी सवालों का जवाब सरकार के द्वारा सदन के माध्यम से सदस्यों को देने का काम किया जाएगा. मंत्री ने कहा कि इस सत्र के दौरान 8 दिसंबर को चालू वित्तीय वर्ष का द्वितीय अनुपूरक बजट सदन के पटल पर लाया जायेगा. जिसपर चर्चा के बाद पारित होने की संभावना है. उन्होंने कहा कि यह द्वितीय अनुपूरक बजट से मूल बजट पर ना तो कोई वित्तीय भार पड़ेगा और ना ही कोई करों में वृद्धि की जायेगी और ना ही जनता पर कोई बोझ डाला जायेगा.
