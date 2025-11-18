ETV Bharat / state

झारखंड विधानसभा के 25 साल: ईटीवी भारत से बोले स्पीकर रवींद्रनाथ महतो, सार्थक रहा 25 साल का सफर

रांची: देश के 28वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आने के बाद नवगठित झारखंड में 22 नवंबर 2000 को विधानसभा का गठन हुआ था. राजनीतिक अस्थिरता के बीच लोकतंत्र का यह मंदिर आज अपने स्थापना के 25 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में रजत जयंती वर्ष मना रहा है. 25 वर्षों के इस सफर को पीछे मुड़कर देखें तो इन सालों में सरकार आती रही सदन चलता रहा और नीतियां बनती रही, जिसका प्रत्यक्ष गवाह यह विधानसभा बनता रहा.

इंदर सिंह नामधारी बने पहले विधानसभा अध्यक्ष

22 नवंबर 2000 को इंदर सिंह नामधारी ने इसकी कमान संभाली जो 29 मार्च 2004 तक बतौर अध्यक्ष जिम्मेदारी संभालते रहे. हालांकि इसके अतिरिक्त दो बार और उन्हें विधानसभा अध्यक्ष बनने का मौका मिला. राजनीतिक अस्थिरता के बीच एचईसी के रसियन हॉस्टल में स्थित लेनिन हॉल में 19 सालों तक सदन की कार्यवाही संचालित होने के बाद झारखंड विधानसभा को अपना परिसर साल 2019 में मिला, जो भव्यता के लिए देशभर में जाना गया.

स्पीकर रवीन्द्रनाथ महतो के साथ ईटीवी की खास बातचीत (Etv bharat)

बीते सालों में झारखंड विधानसभा की जिम्मेदारी बतौर अध्यक्ष जिन्होंने संभाली उसमें इंदर सिंह नामधारी, बागुन सुम्ब्रुई, मृगेंद्र प्रताप सिंह, सबा अहमद, आलमगीर आलम, चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह, शशांक शेखर भोक्ता, दिनेश उरांव और रवींद्रनाथ महतो शामिल हैं. इसमें लगातार सबसे ज्यादा दिनों तक विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालने में रबींद्रनाथ महतो सफल रहे हैं. 7 जनवरी 2020 को झारखंड विधानसभा के 11वें अध्यक्ष बने रवींद्रनाथ महतो ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में अपने अनुभव साझा किए.

विधानसभा का 25 साल का सफर रहा सार्थक: स्पीकर

ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान स्पीकर रवींद्रनाथ महतो ने बताया कि विधानसभा का 25 सालों का सफर, सार्थक रहा है. बीते 25 वर्षों में हमने बहुत कुछ पाया है, बहुत कुछ सीखा है और जो कुछ भी कमी है, उसे हम लोग आने वाले समय में पूरा करने का काम करेंगे. मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में झारखंड पूरे देश के पटल पर एक समृद्ध राज्य के रूप में उभरकर सामने आएगा.

उन्होंने कहा कि बीते सालों में विधानसभा की कार्य प्रणाली में भी काफी बदलाव हुआ है. स्वाभाविक रूप से जब कोई परिवार में भी भाई-भाई अलग होता है तो उसको संभालने में वक्त लगता है, ठीक उसी तरह से झारखंड के साथ भी ऐसा हुआ है. जब हम लोग एकीकृत बिहार से अलग हुए और अपना नया विधानसभा बनाया और संचालन के लिए नई नियमावली बनाई गई और जिसे लागू करने में समय लगा.

राजनीतिक अस्थिरता का रहा दौर