झारखंड विधानसभा के 25 साल: ईटीवी भारत से बोले स्पीकर रवींद्रनाथ महतो, सार्थक रहा 25 साल का सफर

झारखंड विधानसभा गठन के पूरे 25 साल होने के उपलक्ष्य पर स्पीकर रवींद्रनाथ महतो ने ईटीवी भारत से खास बातचीत की.

Rabindra Nath Mahato, Speaker
रवीन्द्र नाथ महतो, स्पीकर (Etv bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 18, 2025 at 8:19 PM IST

5 Min Read
रांची: देश के 28वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आने के बाद नवगठित झारखंड में 22 नवंबर 2000 को विधानसभा का गठन हुआ था. राजनीतिक अस्थिरता के बीच लोकतंत्र का यह मंदिर आज अपने स्थापना के 25 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में रजत जयंती वर्ष मना रहा है. 25 वर्षों के इस सफर को पीछे मुड़कर देखें तो इन सालों में सरकार आती रही सदन चलता रहा और नीतियां बनती रही, जिसका प्रत्यक्ष गवाह यह विधानसभा बनता रहा.

इंदर सिंह नामधारी बने पहले विधानसभा अध्यक्ष

22 नवंबर 2000 को इंदर सिंह नामधारी ने इसकी कमान संभाली जो 29 मार्च 2004 तक बतौर अध्यक्ष जिम्मेदारी संभालते रहे. हालांकि इसके अतिरिक्त दो बार और उन्हें विधानसभा अध्यक्ष बनने का मौका मिला. राजनीतिक अस्थिरता के बीच एचईसी के रसियन हॉस्टल में स्थित लेनिन हॉल में 19 सालों तक सदन की कार्यवाही संचालित होने के बाद झारखंड विधानसभा को अपना परिसर साल 2019 में मिला, जो भव्यता के लिए देशभर में जाना गया.

स्पीकर रवीन्द्रनाथ महतो के साथ ईटीवी की खास बातचीत (Etv bharat)

बीते सालों में झारखंड विधानसभा की जिम्मेदारी बतौर अध्यक्ष जिन्होंने संभाली उसमें इंदर सिंह नामधारी, बागुन सुम्ब्रुई, मृगेंद्र प्रताप सिंह, सबा अहमद, आलमगीर आलम, चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह, शशांक शेखर भोक्ता, दिनेश उरांव और रवींद्रनाथ महतो शामिल हैं. इसमें लगातार सबसे ज्यादा दिनों तक विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालने में रबींद्रनाथ महतो सफल रहे हैं. 7 जनवरी 2020 को झारखंड विधानसभा के 11वें अध्यक्ष बने रवींद्रनाथ महतो ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में अपने अनुभव साझा किए.

विधानसभा का 25 साल का सफर रहा सार्थक: स्पीकर

ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान स्पीकर रवींद्रनाथ महतो ने बताया कि विधानसभा का 25 सालों का सफर, सार्थक रहा है. बीते 25 वर्षों में हमने बहुत कुछ पाया है, बहुत कुछ सीखा है और जो कुछ भी कमी है, उसे हम लोग आने वाले समय में पूरा करने का काम करेंगे. मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में झारखंड पूरे देश के पटल पर एक समृद्ध राज्य के रूप में उभरकर सामने आएगा.

उन्होंने कहा कि बीते सालों में विधानसभा की कार्य प्रणाली में भी काफी बदलाव हुआ है. स्वाभाविक रूप से जब कोई परिवार में भी भाई-भाई अलग होता है तो उसको संभालने में वक्त लगता है, ठीक उसी तरह से झारखंड के साथ भी ऐसा हुआ है. जब हम लोग एकीकृत बिहार से अलग हुए और अपना नया विधानसभा बनाया और संचालन के लिए नई नियमावली बनाई गई और जिसे लागू करने में समय लगा.

राजनीतिक अस्थिरता का रहा दौर

विधानसभा अध्यक्ष रवींद्रनाथ महतो ने कहा कि शुरू में राजनीतिक अस्थिरता का दौर रहा, जिसके कारण इसका असर देखने को मिला भी, फिर भी झारखंड में कई सकारात्मक कामों की नींव रखी गई है, जो आज फलीभूत हो रहा है. इसलिए हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में झारखंड एक अच्छे राज्य के रूप में स्थापित होगा.

लोकहित की नीतियों का करते हैं समर्थन

विधानसभा में स्पीकर की भूमिका महत्वपूर्ण होने की बात कहते हुए स्पीकर ने बताया कि सदन में नीति निर्माण लोकहित में होती है, जहां नीतियां लोकहित में नहीं होती है वहां बतौर स्पीकर उसे रोकने का काम करते हैं. उन्होंने आगे कहा कि जो नीति लोकहित में होती है, उसे निश्चित रूप से हम प्रोत्साहित करने का काम करते हैं और वह कानून का रूप लेता है और उस कानून से सारे लोगों को लाभ होता है.

कई बार उठते रहे हैं स्पीकर की भूमिका पर सवाल?

सदन के अंदर कई बार स्पीकर की भूमिका पर उठने वाले सवाल का जवाब देते हुए स्पीकर रवींद्रनाथ महतो कहते हैं कि यह लाजिमी है, क्योंकि स्पीकर भी किसी एक राजनीतिक दल का सदस्य होता है, उनको भी दल की प्रतिबद्धता रहती है और दूसरी ओर जिस कुर्सी पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के द्वारा उन्हें बिठाया गया है, उसके प्रति भी प्रतिबद्धता होती है. दोनों प्रतिबद्धता जब टकराती है, तब उस समय निरपेक्षता का रोल अपनाना पड़ता है.

अध्यक्ष को निभानी चाहिए निष्पक्षता की भूमिका

ऐसी स्थिति में खासकर मैंने निष्पक्षता का रोल अपनाया है, जिसके चलते मैं तो कह सकूंगा कि आज हम भी आलोचना में तो जरूर हैं लेकिन वो आलोचना नहीं है. विधानसभा अध्यक्ष ने आगे कहा कि जब सदन में सदस्यों द्वारा प्रशासनिक कामकाज को लेकर नाराजगी जाहिर की जाती है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि सदस्यों की बातों को भरपूर रूप से प्रतिध्वनित हो और सरकार में बैठे लोग उसका जवाब दें. यदि उनकी नाराजगी सही है तो उसका समाधान भी ढूंढ निकालने का प्रयास हम लोग करते हैं और सरकार को भी इस विषय पर प्रेरित करने का काम करते हैं.

