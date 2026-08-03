झारखंड विधानसभा मानसून सत्र: JPSC सहित अन्य मुद्दे पर हंगामेदार होने के आसार, शांतिपूर्ण सदन संचालित करने के लिए स्पीकर ने की बैठक
मानसून सत्र को लेकर विधानसभा अध्यक्ष रबींद्रनाथ महतो ने उच्चस्तरीय बैठक की. सभी सदस्यों से सदन व्यवस्थित ढंग से संचालित करने की भी अपील की.
Published : August 3, 2026 at 4:33 PM IST
रांचीः मानसून सत्र को लेकर विधानसभा अध्यक्ष रबींद्रनाथ महतो ने सोमवार को उच्चस्तरीय बैठक की. स्पीकर कक्ष में हुई इस बैठक में संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर के अलावा मुख्य सचिव अविनाश कुमार, गृह सचिव वंदना दादेल, वित्त सचिव प्रशांत कुमार सहित विभिन्न विभागों के सचिव और अन्य अधिकारी मौजूद थे. इस मीटिंग में 6 से 12 अगस्त तक होने वाले आने वाले मानसून सेशन के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव तैयारियों का रिव्यू किया गया.
धरना प्रदर्शन और विधि व्यवस्था को लेकर भी निर्देश
स्पीकर रबींद्रनाथ महतो ने अधिकारियों से कहा कि सदस्य अक्सर सवालों के सही जवाब या बिल की कॉपी न मिलने की शिकायत करते हैं, जिसे ससमय सदन को उपलब्ध कराए जायें. मानसून सत्र के दौरान विधानसभा परिसर से बाहर होने वाले धरना प्रदर्शन और विधि व्यवस्था को लेकर भी पुलिस पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए.
स्पीकर ने सदन की कारवाई शांतिपूर्ण ढंग से संचालित कराने के लिए सभी सदस्यों से अपील करते हुए उम्मीद जताई है कि पिछले सत्र की तरह इस बार भी सदन व्यवस्थित ढंग से संचालित होगा.
पांच दिवसीय होगा मानसून सत्र, जेपीएससी के मुद्दे पर घिरेगी सरकार
पांच दिवसीय इस मानसून सत्र में जेपीएससी सहित कई मुद्दे पर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है. विपक्ष की तैयारियों पर संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि हमारी सरकार हमेशा छात्रों के हित में उनके साथ रही है. अगर विपक्ष इस पर राजनीति कर रहा है और सदन में इस बात पर मुद्दा उठाया जाता है, तो सरकार उसका जवाब देगी, लेकिन अगर हंगामा होता है, तो छात्रों की बात कैसे सुनी जाएगी?
उच्च स्तरीय बैठक को लाभदायक
उन्होंने सोमवार की उच्च स्तरीय बैठक को काफी लाभदायक बताते हुए कहा कि अधिकारियों को स्पीकर महोदय के द्वारा सदन में आने वाले सवाल का जवाब समय पर देने का निर्देश दिया है और लंबित प्रश्नों का जवाब नहीं मिलने पर नाराजगी जताई है. उन्होंने कहा कि यदि विभागीय अधिकारियों के द्वारा प्रश्नों का जवाब सदस्यों को नहीं मिलेगा तो उनकी नाराजगी स्वाभाविक होगी.
1390 आश्वासनों पर विभाग का कोई जवाब नहीं
झारखंड विधानसभा में सरकार के द्वारा 1390 आश्वासनों पर विभाग का कोई जवाब अब तक नहीं मिला है. हालत यह है कि सदन में मंत्रियों के द्वारा चर्चा के दौरान दिए जाने वाले आश्वासन पर भी विभाग के द्वारा कोई जवाब नहीं मिल पाया है. इतना ही नहीं शून्य काल में विधायक के द्वारा लाए गए 440 सूचना में 321 का जवाब नहीं मिला है. इसमें शिक्षा स्वास्थ्य सहित कई विभाग सरकार के शामिल हैं जिसका समय पर जवाब सदन तक नहीं पहुंचता है, इस वजह से सदस्यों की नाराजगी हमेशा बनी रहती है.
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