आयुर्वेद कॉलेज के लोकार्पण में बोले स्पीकर ओम बिरला, 'आयुर्वेद से रोग का स्थाई निदान, अन्य में साइड इफेक्ट'
लोक सभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि आयुर्वेद पर विश्व को यकीन हो गया है. योग व आयुर्वेद 3 हजार साल पुरानी पद्धति है.
Published : November 6, 2025 at 6:55 PM IST
कोटा: अरविंद कॉलेज के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण गुरुवार को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने किया. कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा भी मौजूद थे. समारोह को संबोधित करते हुए बिरला ने कहा कि आयुर्वेद पर पूरे विश्व को यकीन हो गया है. योग व आयुर्वेद पद्धति 3 हजार साल पुरानी है. महर्षि सुश्रुत और चरक इस पद्धति को लोगों उपचार के लिए लाए थे. महर्षि पतंजलि ने योग के सिद्धांतों को लागू किया था. योग संहिता बनाई थी. हमारे ऋषि-मुनियों ने उसका अभ्यास किया था. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग को दुनिया में पहुंचने का काम किया.
'आयुर्वेद में साइड इफेक्ट नहीं': बिरला ने कहा कि आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति रोगों को परमानेंट खत्म करती है. इसके साइड इफेक्ट नहीं हैं. मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन हम सब जानते हैं कि एलोपैथिक दवाइयां केमिकल के आधार पर बनती हैं. जबकि आयुर्वेद की दवाइयां जड़ी-बूटियों से बनती हैं. प्राचीनकाल में जब राम-रावण युद्ध के दौरान लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे. उस समय हनुमान जी ने जड़ी-बूटी लाकर लक्ष्मण जी को जीवित किया था. इतने सालों में हमारी पद्धतियों में बहुत परिवर्तन आया है. हमारे जीवन में परिवर्तन आया है, जिससे कहीं ना कहीं हमारे जीवन जीने की पद्धति दिग्भ्रमित हुई है. दुनिया के सभी विकसित देशों में आयुर्वेद और योग सबसे ज्यादा लोकप्रिय है. विकसित देश भी जानते हैं कि रोग निदान और निश्चित उपचार के लिए आयुर्वेद सुव्यवस्थित व्यवस्था है.
पूर्व सांसद के नाम पर हो कॉलेज का नाम: ओम बिरला ने कहा कि आयुर्वेद अस्पताल का नाम पूर्व सांसद स्वर्गीय विद्या दाऊ दयाल जोशी के नाम पर था. इस नवनिर्मित आयुर्वेद महाविद्यालय का नाम भी पूर्व सांसद दिवंगत दाऊ दयाल जोशी के नाम पर रखने की बात कही है. उन्होंने कहा कि नाम परिवर्तन के लिए वे पूरा प्रयास करेंगे. इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि हाड़ौती व कोटा शहर उद्यम और शिक्षा के लिए मशहूर है. योग को लेकर 2018 में पूरी दुनिया में नया कीर्तमान स्थापित किया गया, जो गिनीज बुक में दर्ज हुआ था. कोटा शहर योग की नगरी के रूप में दुनिया में अपना परचम लहरा चुका है.
22 करोड़ से बना है 64 हजार वर्गफीट में कैंपस: नवनिर्मित आयुर्वेद कॉलेज करीब 22 करोड़ की लागत से 64 हजार वर्गफीट क्षेत्रफल में बना है. इस भवन में 7 लेक्चर हॉल, प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय, योग विभाग, लैब, ब्लड बैंक, ऑडिटोरियम व प्रशासनिक कार्यालय जैसी सुविधा विकसित की गई हैं. समारोह में विधायक संदीप शर्मा, जिला कलेक्टर पीयूष समारिया, राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलगुरु प्रो गोविन्द सहाय शुक्ल, महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर नित्यानंद शर्मा सहित कई जने मौजूद थे.