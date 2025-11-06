ETV Bharat / state

आयुर्वेद कॉलेज के लोकार्पण में बोले स्पीकर ओम बिरला, 'आयुर्वेद से रोग का स्थाई निदान, अन्य में साइड इफेक्ट'

मंच पर ओम बिरला और डिप्टी सीएम बैरवा ( ETV Bharat Kota )