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'डॉ जसवंत का जाना राजस्थान के लिए बड़ी क्षति, उम्मीद नहीं थी इतनी जल्दी छूटेगा साथ' : देवनानी

श्रद्धांजलि देते वासुदेव देवनानी ( ETV Bharat Alwar )

अलवर : बहरोड़ विधायक रहे डॉ जसवंत यादव को श्रद्धांजलि देने गुरुवार को अलवर पहुंचे राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि डॉ जसवंत यादव क्षेत्र के जननेता रहे. उनका लंबा राजनीतिक जीवन रहा. उनका जाना क्षेत्र ही नहीं बल्कि राजस्थान के लिए बड़ी क्षति है. देवनानी ने शहर के जसवंत नगर स्थित डॉ जसवंत यादव के निवास पर पहुंच कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए.