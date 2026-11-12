'डॉ जसवंत का जाना राजस्थान के लिए बड़ी क्षति, उम्मीद नहीं थी इतनी जल्दी छूटेगा साथ' : देवनानी
डॉ जसवंत यादव के निधन के बाद कई नेता उनके निवास पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे.
Published : November 12, 2026 at 7:17 PM IST
अलवर : बहरोड़ विधायक रहे डॉ जसवंत यादव को श्रद्धांजलि देने गुरुवार को अलवर पहुंचे राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि डॉ जसवंत यादव क्षेत्र के जननेता रहे. उनका लंबा राजनीतिक जीवन रहा. उनका जाना क्षेत्र ही नहीं बल्कि राजस्थान के लिए बड़ी क्षति है. देवनानी ने शहर के जसवंत नगर स्थित डॉ जसवंत यादव के निवास पर पहुंच कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए.
देवनानी ने डॉ जसवंत यादव के चित्र पर पुष्प अर्पित कर बेटे मोहित यादव और डॉ यादव की पत्नी डॉ किरण यादव को ढांढस बंधाया. उन्होंने कहा कि डॉ यादव का जाना क्षेत्र में राजस्थान के लिए बड़ी क्षति है. उन्होंने कहा कि राजनीतिक जीवन के दौरान डॉ जसवंत यादव ने करीब 11-12 बार चुनाव लड़े और अलग-अलग समितियां के सदस्य भी रहे. वह मेरे साथ मंत्रिमंडल में साथी भी रहे. साथ ही वर्तमान विधायक के रूप में भी उनकी योग्यता काबिले तारीफ थी. डॉ यादव की योग्यताओं को देखते हुए कुछ माह पूर्व उन्हें समिति का सदस्य भी बनाया गया था. उन्होंने कहा कि लंबी बीमारी के बाद इलाज में उन्हें काफी समय लगा.
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देवनानी ने कहा कि उन्हें लगा नहीं था कि डॉ जसवंत यादव का साथ इतनी जल्दी छूट जाएगा. उन्होंने कहा कि उनका व्यवहार कुशल था, जब भी वह सदन में आते थे, तो सभी के साथ अच्छी बात करते थे. अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर डॉ यादव हमेशा सजग रहते थे और समय-समय पर विधानसभा में उन मुद्दों को उठाते थे. डॉ यादव का जुड़ाव कार्यकर्ता से लेकर आम जन तक रहा, ऐसे नेता को खोना पार्टी, सरकार, सभी के लिए क्षति है. उन्होंने कहा कि जिस तरह का अनुभव डॉ यादव के पास था, उससे हम सभी को लाभ मिलता था.
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कई नेताओं ने दी श्रद्धांजलि : डॉ जसवंत यादव के निधन के बाद विभिन्न दलों के नेता उनके निवास पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनके निधन पर पत्र के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित की. वहीं अलवर स्थित निवास पर अब तक भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री डॉ सतीश पूनिया, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, गजेंद्र सिंह शेखावत, भूपेंद्र यादव, कर्नाटक की राज्यपाल सुधा यादव, प्रदेश के मंत्री झाबरमल खर्रा, संजय शर्मा, मदन दिलावर सहित अन्य मंत्री उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे. वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उनके अंत्येष्टि के समय उनके पैतृक गांव में मौजूद रहे थे.
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