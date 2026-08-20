हिमाचल मानसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक, विधानसभा अध्यक्ष ने सत्ता पक्ष-विपक्ष से मांगा सहयोग
21 अगस्त से हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र शुरू. सदन में महत्वपूर्ण मुद्दों पर सत्ता और विपक्ष के बीच चर्चा होने की संभावना है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : August 20, 2026 at 8:12 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने से एक दिन पहले विधानसभा में सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई. विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने हिस्सा लिया. बैठक का मुख्य उद्देश्य मानसून सत्र को शांतिपूर्ण, व्यवस्थित और सार्थक ढंग से संचालित करने को लेकर आपसी सहमति बनाना रहा.
बैठक में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान और उप सचेतक केवल सिंह पठानिया मौजूद रहे. विधानसभा अध्यक्ष ने दोनों पक्षों से सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने के लिए सहयोग की अपील की. वहीं, विपक्ष की ओर से भी विधानसभा अध्यक्ष को सदन के संचालन में पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया गया.
21 अगस्त से शुरू होगा मानसून सत्र
हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 21 अगस्त से शुरू होकर 3 सितंबर तक चलेगा. सत्र के दौरान कुल 10 बैठकें प्रस्तावित हैं. इस दौरान प्रदेश से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच चर्चा होने की संभावना है.
विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा, "सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को अपने-अपने मुद्दे उठाने के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा. उनका प्रयास रहेगा कि विधानसभा की कार्यवाही केवल राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तक सीमित न रहे, बल्कि जनता से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर गंभीर चर्चा हो".
शांतिपूर्ण कार्यवाही के लिए दोनों पक्षों से अपील
विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है. इसलिए सदन की गरिमा बनाए रखते हुए सभी सदस्यों को जनहित से जुड़े विषयों को प्रभावी तरीके से उठाने का अवसर मिलना चाहिए. उन्होंने दोनों दलों से अपील की कि सदन की कार्यवाही शांतिपूर्ण ढंग से चले और महत्वपूर्ण विषयों पर सार्थक चर्चा हो। उन्होंने कहा कि सरकार और विपक्ष के बीच मतभेद हो सकते हैं, लेकिन विधानसभा की कार्यवाही के दौरान जनता के हितों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए.
जीरो आवर के सवालों पर विपक्ष ने जताई चिंता
बैठक के दौरान जीरो आवर में सदस्यों द्वारा उठाए जाने वाले सवालों के जवाब में देरी का मुद्दा भी सामने आया. नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने इस संबंध में चिंता जताते हुए कहा कि सदस्यों द्वारा जनता से जुड़े सवाल उठाए जाने के बाद उनका जवाब समय पर मिलना जरूरी है.
विधानसभा अध्यक्ष ने इस विषय को गंभीरता से लेते हुए संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान को इस दिशा में आवश्यक कदम उठाने के लिए कहा. उन्होंने स्पष्ट किया कि सदस्यों द्वारा उठाए जाने वाले सवालों का जवाब संबंधित विभागों की ओर से जल्द उपलब्ध करवाया जाना चाहिए, ताकि सदन में चर्चा प्रभावी और उपयोगी हो सके.
विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि मानसून सत्र में प्रदेश के विकास, जनता की समस्याओं और विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी. उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को अपनी बात रखने का पूरा अवसर दिया जाएगा. सत्र के दौरान राजनीतिक मतभेदों के बावजूद सदन की कार्यवाही को सुचारू बनाए रखना सभी दलों की सामूहिक जिम्मेदारी है.
वहीं, संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा, "सर्वदलीय बैठक में नेता प्रतिपक्ष की ओर से कुछ सुझाव आए हैं, जिन पर सरकार अमल करेगी. उन्होंने कहा कि सदन के भीतर विपक्ष द्वारा उठाए गए मुद्दों का सत्ता पक्ष तथ्यों के साथ जवाब देगा. विपक्ष का आरोप है कि सरकार जानकारी छिपा रही है, यह निराधार और राजनीतिक है, जो भी जानकारी मांगी जाती है, उसे सदन में पूरा विवरण के साथ रखा जाता है. सरकार चाहती है कि विपक्ष जनता से जुड़े मुद्दे उठाए, न कि सिर्फ सुर्खियों के लिए वॉकआउट तक सीमित रहे".
ये भी पढ़ें: विजिलेंस पूछताछ के बाद बोले जनक राज, "सरकार सही है, तो सिटिंग जज से कराए हिमकेयर मामले की जांच"