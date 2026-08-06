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मानसून सत्र से जनता को बड़ी उम्मीदें, स्पीकर ने सदस्यों से की गरिमामय और सार्थक चर्चा की अपील

झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन स्पीकर ने सदस्यों को संबोधित किया.

Speaker address on first day of Jharkhand monsoon session in Ranchi
झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में सीएम समेत अन्य (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 6, 2026 at 9:09 PM IST

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रांचीः झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत गुरुवार को विधानसभा अध्यक्ष के संबोधन से हुई. उन्होंने सभी विधायकों का स्वागत करते हुए कहा कि यह सत्र सिर्फ सरकारी कामकाज पूरा करने का मंच नहीं, बल्कि जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का अवसर है. उन्होंने उम्मीद जताई कि 6 से 12 अगस्त तक चलने वाला यह छह दिवसीय सत्र गरिमापूर्ण माहौल में चलेगा और जनहित के मुद्दों पर सार्थक चर्चा होगी.

अनुपूरक बजट और सवाल-जवाब पर रहेगा जोर

विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि इस सत्र में वित्तीय वर्ष 2026-27 का पहला अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा. इसके अलावा पांच दिन प्रश्नकाल रखा गया है, ताकि विधायक जनता से जुड़े मुद्दे उठा सकें और सरकार से जवाब मांग सकें.

Speaker address on first day of Jharkhand monsoon session in Ranchi
झारखंड विधानसभा मानसून सत्र के दौरान स्पीकर का संबोधन (ETV Bharat)

12 अगस्त को मिलेगा निजी प्रस्तावों का मौका

सत्र के आखिरी दिन यानी 12 अगस्त को गैर-सरकारी सदस्य का कार्य निर्धारित है. इस दिन विधायक सरकार से अलग अपने सुझाव और जनहित के मुद्दे सदन में रख सकेंगे.

Speaker address on first day of Jharkhand monsoon session in Ranchi
झारखंड विधानसभा मानसून सत्र (ETV Bharat)

झारखंड विधानसभा का बेहतर रिकॉर्ड

अध्यक्ष ने कहा कि पिछले साल झारखंड विधानसभा की बैठकें राष्ट्रीय औसत से ज्यादा दिनों तक चली थीं. उन्होंने इसे सभी सदस्यों की सक्रिय भागीदारी का परिणाम बताते हुए इस बार भी उसी परंपरा को बनाए रखने की उम्मीद जताई. उन्होंने कहा कि वर्ष 2025 में देश के 28 राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं की औसत बैठक 24 दिन रही. इसकी तुलना में झारखंड विधानसभा 30 दिन तक संचालित हुई.

Speaker address on first day of Jharkhand monsoon session in Ranchi
झारखंड विधानसभा मानसून सत्र में भाग लेते सीएम समेत अन्य (ETV Bharat)

विकास के मुद्दों पर गंभीर चर्चा की अपील

अपने संबोधन में अध्यक्ष ने कहा कि रोजगार, शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, सामाजिक समरसता और राज्य के विकास जैसे विषयों पर गंभीर चर्चा होनी चाहिए. उनका कहना था कि जनता ने सभी जनप्रतिनिधियों को भरोसे के साथ सदन में भेजा है, इसलिए हर चर्चा और हर फैसला उसी भरोसे के अनुरूप होना चाहिए.

Speaker address on first day of Jharkhand monsoon session in Ranchi
झारखंड विधानसभा मानसून सत्र के दौरान स्पीकर का संबोधन मंत्री और विधायक (ETV Bharat)
Speaker address on first day of Jharkhand monsoon session in Ranchi
झारखंड विधानसभा मानसून सत्र के दौरान स्पीकर का संबोधन सुनते मंत्री और विधायक (ETV Bharat)

पक्ष-विपक्ष से सहयोग की अपील

अध्यक्ष ने कहा कि लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की बराबर जिम्मेदारी होती है. मतभेद स्वाभाविक है लेकिन जनहित सबसे ऊपर होना चाहिए. उन्होंने सभी सदस्यों से आग्रह किया कि सदन की गरिमा बनाए रखें और सकारात्मक बहस के जरिए राज्यहित में काम करें, ताकि मानसून सत्र सार्थक और परिणाम देने वाला साबित हो.

Speaker address on first day of Jharkhand monsoon session in Ranchi
झारखंड विधानसभा मानसून सत्र के दौरान स्पीकर का संबोधन मंत्री और विधायक (ETV Bharat)
Speaker address on first day of Jharkhand monsoon session in Ranchi
झारखंड विधानसभा मानसून सत्र के दौरान स्पीकर का संबोधन सुनते मंत्री (ETV Bharat)

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स्पीकर रबींद्र नाथ महतो का संबोधन
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