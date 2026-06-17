ETV Bharat / state

यूपी में सड़क हादसों पर लगा 'स्पीड ब्रेकर'; परिवहन विभाग थपथपा रहा अपनी पीठ !

जागरूकता और सख्ती से हादसों में कमी. ( ETV Bharat )

लखनऊ: यूपी में सड़क हादसों पर ब्रेक लगा है. बीते तीन महीने के आकड़ों के हिसाब से परिवहन निगम ये दावा कर रहा है कि दुर्घटनाओं में कमी आई है. लेकिन लाख सख्ती के बावज़ूद हादसों की ये संख्या कम नहीं है. उत्तर प्रदेश के परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने बताया कि सड़क सुरक्षा को सर्वाेच्च प्राथमिकता देते हुए चलाए गए सघन प्रवर्तन अभियानों और जागरूकता कार्यक्रमों के बेहद सकारात्मक और उत्साहजनक परिणाम सामने आए हैं. यूपी में जागरूकता और सख्ती से हादसों में कमी. (ETV Bharat) परिवहन विभाग की तरफ से विगत तीन माह (मार्च, अप्रैल और मई 2026) की घातक सड़क दुर्घटनाओं और उन पर की गई विभागीय कार्रवाई के आंकड़े जारी किए गए हैं. इन आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं और उनमें होने वाली जनहानि में काफी कमी आई है. पिछले तीन माह (मार्च-मई 2026) में सड़क दुर्घटनाओं और मृत्यु दर में लगातार कमी दर्ज की गई है. ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति मोटर यान अधिनियम की धारा 19 के तहत 797 ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित, 20 पूरी तरह से निरस्त किए गए हैं. मई माह में सघन चेकिंग के परिणाम स्वरूप दुर्घटनाएं घटकर 1,004 पर आ गई हैं. दुर्घटना के मामलों में भी भारी गिरावट दर्ज हुई है. परिवहन मंत्री ने बताया कि दुर्घटनाओं और जनहानि (मृत्यु) में निरंतर गिरावट देखी जा रही है. सड़क सुरक्षा मानकों के कड़ाई से पालन के चलते विगत तीन माह में घातक दुर्घटनाओं (जिनमें एक या अधिक जनहानि हुई हो) का ग्राफ तेजी से नीचे आया है. मार्च में प्रदेश में कुल 1,876 सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गई, जिनमें 2,008 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी. अप्रैल में सुरक्षा उपायों के चलते आंकड़ों में कमी दर्ज की गई. कुल दुर्घटनाएं घटकर 1,697 और मृतकों की संख्या 1,838 रह गई. मई में सबसे उल्लेखनीय सुधार देखा गया. दुर्घटनाओं की संख्या में भारी गिरावट के साथ दुर्घटनाओं की संख्या 1,004 पर आ गई व जनहानि का आंकड़ा भी घटकर 1,111 रह गया. परिवहन मंत्री ने बताया कि प्रभावी प्रवर्तन और लाइसेंस निलम्बन की सख्त कार्रवाई के चलते सड़क दुर्घटनाओं में काफी कमी देखी गई. लापरवाह और दोषी चालकों के विरुद्ध मोटर यान अधिनियम की धारा 19 के तहत सख्त कदम उठाए गए हैं.