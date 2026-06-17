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यूपी में सड़क हादसों पर लगा 'स्पीड ब्रेकर'; परिवहन विभाग थपथपा रहा अपनी पीठ !

तीन माह में कम हुईं उत्तर प्रदेश में दुर्घटनाएं, 797 ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित, 20 पूरी तरह निरस्त. सैकड़ों को भेजा गया नोटिस.

ROAD ACCIDENTS IN UP
जागरूकता और सख्ती से हादसों में कमी. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 17, 2026 at 10:35 AM IST

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Updated : June 17, 2026 at 10:48 AM IST

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लखनऊ: यूपी में सड़क हादसों पर ब्रेक लगा है. बीते तीन महीने के आकड़ों के हिसाब से परिवहन निगम ये दावा कर रहा है कि दुर्घटनाओं में कमी आई है. लेकिन लाख सख्ती के बावज़ूद हादसों की ये संख्या कम नहीं है.

उत्तर प्रदेश के परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने बताया कि सड़क सुरक्षा को सर्वाेच्च प्राथमिकता देते हुए चलाए गए सघन प्रवर्तन अभियानों और जागरूकता कार्यक्रमों के बेहद सकारात्मक और उत्साहजनक परिणाम सामने आए हैं.

ROAD ACCIDENTS IN UP
यूपी में जागरूकता और सख्ती से हादसों में कमी. (ETV Bharat)

परिवहन विभाग की तरफ से विगत तीन माह (मार्च, अप्रैल और मई 2026) की घातक सड़क दुर्घटनाओं और उन पर की गई विभागीय कार्रवाई के आंकड़े जारी किए गए हैं. इन आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं और उनमें होने वाली जनहानि में काफी कमी आई है.

पिछले तीन माह (मार्च-मई 2026) में सड़क दुर्घटनाओं और मृत्यु दर में लगातार कमी दर्ज की गई है. ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति मोटर यान अधिनियम की धारा 19 के तहत 797 ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित, 20 पूरी तरह से निरस्त किए गए हैं.

मई माह में सघन चेकिंग के परिणाम स्वरूप दुर्घटनाएं घटकर 1,004 पर आ गई हैं. दुर्घटना के मामलों में भी भारी गिरावट दर्ज हुई है.

परिवहन मंत्री ने बताया कि दुर्घटनाओं और जनहानि (मृत्यु) में निरंतर गिरावट देखी जा रही है. सड़क सुरक्षा मानकों के कड़ाई से पालन के चलते विगत तीन माह में घातक दुर्घटनाओं (जिनमें एक या अधिक जनहानि हुई हो) का ग्राफ तेजी से नीचे आया है.

मार्च में प्रदेश में कुल 1,876 सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गई, जिनमें 2,008 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी.

अप्रैल में सुरक्षा उपायों के चलते आंकड़ों में कमी दर्ज की गई. कुल दुर्घटनाएं घटकर 1,697 और मृतकों की संख्या 1,838 रह गई.

मई में सबसे उल्लेखनीय सुधार देखा गया. दुर्घटनाओं की संख्या में भारी गिरावट के साथ दुर्घटनाओं की संख्या 1,004 पर आ गई व जनहानि का आंकड़ा भी घटकर 1,111 रह गया.

परिवहन मंत्री ने बताया कि प्रभावी प्रवर्तन और लाइसेंस निलम्बन की सख्त कार्रवाई के चलते सड़क दुर्घटनाओं में काफी कमी देखी गई. लापरवाह और दोषी चालकों के विरुद्ध मोटर यान अधिनियम की धारा 19 के तहत सख्त कदम उठाए गए हैं.

इसके अलावा तीन माह में यातायात नियमों के उल्लंघन के कुल 1,246 मामलों में धारा 19 के तहत (मार्च में 434, अप्रैल में 380 और मई में 432) नोटिस प्रेषित किए गए.

इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस के प्रकरण में कुल 797 दोषी चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किए गए. (मार्च- 231, अप्रैल-213, मई 353). मई में सर्वाधिक (353) लाइसेंस निलंबित किए गए.

इसका सीधा और सकारात्मक प्रभाव उसी माह दुर्घटनाओं की भारी कमी (1004) के रूप में परिलक्षित हुआ है.

परिवहन मंत्री ने बताया कि घोर लापरवाही और गंभीर प्रकृति के उल्लंघनों वाले कुल 20 मामलों में चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस पूरी तरह निरस्त किये गए हैं. हिट एण्ड रन के मामलों में भी लगातार कमी दर्ज की गई है.

मार्च में ऐसे 529 मामले सामने आए थे. प्रभावी गश्त और मॉनिटरिंग के चलते अप्रैल में यह आंकड़ा 468 और मई में सिमट कर मात्र 275 रह गया.

इस तीन माह की अवधि में कुल 1,272 ऐसे मामले दर्ज किए गए. भविष्य में भी इसी प्रकार की कठोर प्रवर्तन कार्रवाई जारी रहेगी, जिससे आगे भी दुर्घटनाओं और जनहानि को प्रभावी तौर पर कम किया जा सकेगा.

नीट परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र-छात्राओं को बसों के किराए में मिलेगी 50% की छूट

परिवहन मंत्री ने बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की सभी बसों और नगर विकास से संचालित सभी नगरीय बसों में नीट की परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र-छात्राओं को प्रवेश पत्र दिखाने पर किराए में 50% की छूट प्रदान की जाएगी.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि 21 जून को आयोजित होने वाली नीट परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र-छात्राओं को नीट परीक्षा प्रवेश पत्र दिखाने पर 20 व 21 जून को किराए में 50% की छूट मिलेगी.

इस निर्णय से परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र-छात्राओं को काफी सहूलियत होगी. इससे पहले पुलिस भर्ती के अभ्यर्थियों को भी किराए में 50 फीसद की छूट दी गई थी.

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Last Updated : June 17, 2026 at 10:48 AM IST

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