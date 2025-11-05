ETV Bharat / state

जयपुर में छात्रा की मौत ने बजाई चेतावनी की 'घंटी', पढ़ाई का तनाव और संवादहीनता में दब रही मासूमियत

राजस्थान में विद्यार्थियों की लगातार आत्महत्याओं ने मानसिक तनाव और परिवार में संवाद की कमी को गंभीर चिंता के रूप में उजागर किया है.

Students Killing Himself
कक्षा में पढ़ाई करते बच्चे (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 5, 2025 at 6:55 AM IST

जयपुर: राजधानी जयपुर में एक निजी स्कूल की चौथी मंजिल से गिरकर 6वीं कक्षा की छात्रा की मौत ने प्रदेश को झकझोर दिया है. छात्रा की मौत आत्महत्या है या हादसा इस पर अभी पुलिस की जांच जारी है. छात्रा की मौत के बाद परिजनों ने स्कूल पर कई आरोप लगाए. वहीं, मनोचिकित्सक का मानना है कि बच्चों की मौत के पीछे तनाव और संवादहीनता बड़ा कारण बन रहा है. मनोचिकित्सक डॉ अनिता गौतम का कहना है कि बच्चों पर मानसिक दवाब तेजी से बढ़ रहा है. पढ़ाई का तनाव और परफेक्शन की दौड़ में बच्चों की मासूमियत दब रही है.

मनोचिकित्सक डॉ. अनिता गौतम ने बताया कि अब ये सोच बदलने की जरूरत है कि 'छोटे बच्चों को क्या दुख हो सकता है?.' आज 7-9 साल के बच्चे भी गलत कदम उठा रहे हैं. डिप्रेशन, एंजायटी जैसी समस्याएं अब केवल बड़ों की नहीं रहीं. बच्चों में भी मानसिक दबाव तेजी से बढ़ रहा है. पढ़ाई का स्ट्रेस, सोशल मीडिया का प्रभाव और परिवार में संवाद की कमी इसका कारण बन रहे हैं. ऐसे में परिजनों को चाहिए कि बच्चों के व्यवहार को समझें. अगर बच्चा चुपचाप रहने लगे, दोस्तों से दूरी बनाए, अपने कमरे में सिमट जाए, बातों से कतराए, तो ये संकेत हैं कि कुछ ठीक नहीं है. ऐसे में माता-पिता को बच्चों से खेल-खेल में बात करनी चाहिए, ऑफिस या अपनी जिंदगी की बातें शेयर करनी चाहिए ताकि बच्चा खुद को सुरक्षित महसूस करे और खुल सके.

मनोचिकित्सक डॉ. अनिता गौतम. (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें: स्कूल की चौथी मंजिल से गिरी छठी कक्षा की छात्रा, हुई मौत, शिक्षा मंत्री ने दिए जांच के निर्देश

संवादहीनता सबसे बड़ी समस्या: डॉ. गौतम के अनुसार माता-पिता और बच्चों के बीच संवादहीनता आज की सबसे बड़ी चुनौती बन गई है. पेरेंट्स बच्चों से सिर्फ पूछते हैं - कितने मार्क्स आए? कितना पढ़ लिया? लेकिन बच्चे की दुनिया इससे कहीं बड़ी है. उसके दोस्त, इमोशन, पसंद-नापसंद, आत्मसम्मान सब कुछ उसकी मानसिक स्थिति को प्रभावित करते हैं. माता-पिता को ये समझना होगा कि 'क्वेश्चन-आंसर रिलेशनशिप' से आगे बढ़कर ‘कनेक्शन’ जरूरी है.

Students Killing Himself
पहचानें ये संकेत. (ETV Bharat gfx)

शिक्षकों की भी है बड़ी भूमिका : डॉ. गौतम मानती हैं कि बच्चे का पर्सनालिटी डेवलपमेंट केवल परिवार की जिम्मेदारी नहीं. स्कूल में शिक्षक अगर देखें कि बच्चा चुप है, इंटरवल में लंच नहीं करता, दोस्तों से दूर रहता है, तो इसे नजरअंदाज न करें. हर टीचर बच्चे के व्यवहार का पहला गवाह होता है. बहुत से स्कूलों में काउंसलर तो हैं, लेकिन बच्चे अक्सर उनके सामने नहीं खुलते, इसलिए जरूरी है कि टीचर पहले बच्चे का विश्वास जीतें. डॉ अनीता के अनुसार बच्चों के व्यवहार में आने वाले ये परिवर्तन मेंटल स्ट्रेस के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं.

Students Killing Himself
ऐसे हो सकता है समाधान. (ETV Bharat gfx)

यह भी पढ़ें: स्कूल हादसा : अमायरा के घर पहुंचे शिक्षा मंत्री, अभिभावक संघ ने कहा- ये व्यवस्था की लापरवाही का परिणाम

स्कूलों में मेंटल हेल्थ रिसोर्स सेंटर : स्कूल शिक्षा शासन सचिव कृष्ण कुणाल के अनुसार केंद्र सरकार और WHO (वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन) स्टूडेंट के मेंटल हेल्थ पर काम कर रहे हैं. उसी तर्ज पर अब राज्य में स्कूल-स्तर पर मेंटल हेल्थ पर विशेष फोकस किया जा रहा है. 2016 के PWD एक्ट के तहत 'चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स (CWSN)' की परिभाषा में अब मानसिक स्वास्थ्य को भी शामिल किया गया है. उन्होंने बताया कि मेंटल हेल्थ का मतलब मानसिक बीमारी नहीं है, यदि बच्चा तनाव में है और मदद नहीं मिले तो वो बीमारी में बदल सकता है. हालिया छात्रा की मौत भी संभवतः ऐसे ही दबाव का नतीजा रहा हो. इसे रोकने के लिए शिक्षा विभाग अब मेंटल हेल्थ रिसोर्स सेंटर बना रहे हैं. अगले तीन महीनों में ये सभी सरकारी और निजी स्कूलों में इस पर काम होता देखा जा सकेगा.

