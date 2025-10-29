ETV Bharat / state

उत्तराखंड स्थापना दिवस पर स्पर्श हिमालय महोत्सव 2025 का आयोजन, देश-विदेश की महान विभूतियां होगी शामिल

देहरादून: राज्य स्थापना दिवस यानी 9 नवंबर से पहले देहरादून के थानो में मौजूद लेखक गांव में एक बड़ा लिटरेचर फेस्टिवल होने जा रहा है, जिसमें देश-विदेश के कई प्रसिद्ध लोग शिरकत करेंगे. देवभूमि उत्तराखंड की पावन वादियों में स्थित भारत का प्रथम 'लेखक गांव' आगामी तीन से पांच नवंबर 2025 तक एक ऐतिहासिक अंतरराष्ट्रीय आयोजन का केंद्र बनने जा रहा है. इस अवधि में यहां भारतीय साहित्य, संस्कृति, कला और हिंदी भाषा के वैश्विक प्रसार को समर्पित स्पर्श हिमालय महोत्सव-2025 का आयोजन होगा.

इस तीन दिवसीय महोत्सव का आयोजन पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल 'निशंक' के संरक्षण और मार्गदर्शन एवं स्पर्श हिमालय फाउंडेशन के तत्वावधान में लेखक गांव में संपन्न होगा. इसमें 60 से अधिक देशों के साहित्यकार, कलाकार, शिक्षाविद, पर्यावरणविद् और युवा रचनाकार भाग लेंगे, जो भारतीयता और सृजनशीलता के संदेश को विश्व के कोने-कोने तक पहुंचाएंगे.

तीन नवंबर 2025 को महोत्सव का भव्य उद्घाटन कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत द्वारा किया जाएगा. उद्घाटन सत्र का विषय रहेगा 'भारतीय साहित्य, संस्कृति और कला का वैश्विक विस्तार. इस अवसर पर देश-विदेश से आए साहित्यकार और विद्वान भारतीय संस्कृति की समृद्ध परंपरा पर अपने विचार साझा करेंगे.

सुप्रसिद्ध गायक पद्मश्री कैलाश खेर सहित अनेक विभूतियां कार्यक्रम में प्रस्तुति देंगे. इसी शाम नैनीताल स्थित आर्यभट्ट प्रेक्षण एवं अनुसंधान विज्ञान संस्थान (ARIES) द्वारा विशेष NIGHT WATCH का आयोजन होगा, जहां प्रतिभागी हिमालय की गोद में खुले आकाश तले तारामंडल के अद्भुत नजारों का आनंद लेंगे. यह कार्यक्रम विज्ञान, संस्कृति और प्रकृति के अनोखे संगम का अनुभव कराएगा.