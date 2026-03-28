कौशांबी में हाईवोल्टेज तार से निकली चिंगारी, गेहूं की कटी फसल राख
बिजली लाइन की चिंगारी से गेहूं की कटी फसल में आग लग गई. किसानों ने बिजली विभाग पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 28, 2026 at 4:54 PM IST
कौशांबी : कौशांबी जिले में हाईवोल्टेज बिजली लाइन की चिंगारी से गेहूं की कटी फसल में आग लग गई. आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते करीब तीन बीघा फसल जलकर राख हो गई.
इस घटना से गांव में अफरा-तफरी मच गई और किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा. वहीं किसानों ने बिजली विभाग पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है.
घटना मंझनपुर तहसील के सइबसा गांव की है. जहा खेतों में कटी हुई गेहूं की फसल रखी हुई थी. इसी दौरान ऊपर से गुजर रही हाईवोल्टेज बिजली लाइन से निकली चिंगारी खेत में गिर गई, जिससे फसल में आग लग गई. तेज हवा के कारण आग तेजी से फैलने लगी और आसपास के लोग घबरा गए. आग की लपटें उठती देख गांव के लोग मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह आग पर काबू पाया.
हालांकि तब तक करीब तीन बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो चुकी थी. इस आगजनी की घटना में किसान मंगल सरोज, बाके लाल लोधी और छोटे लाल लोधी की फसल को नुकसान हुआ है.
घटना की सूचना मिलने के बाद संबंधित टीम मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया. वहीं किसान मंगल सरोज ने बिजली विभाग पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है. उन्होंने बताया कि बिजली की तार ढीली थी. जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने बिजली विभाग के संबंधित अधिकारियों से की थी, लेकिन विभाग इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया, जिससे यह घटना घटित हुई.
वहीं इस मामले में मंझनपुर तहसील के एसडीएम एसपी वर्मा ने बताया कि बिजली तारों से उठी चिंगारियां से गेहूं के खेत में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें राजस्व विभाग की एक टीम को गांव में नुकसान का आकलन करने के लिए भेजा गया है. किसानों को जो भी नुकसान हुआ है उसकी मुआवजा से भरपाई की जाएगी. वहीं बिजली विभाग के लापरवाही के आरोप पर उन्होंने बताया कि मामले की जांच कराई जाएगी और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.