ETV Bharat / state

बिहार में चलती ट्रेन में उठी चिंगारी, यात्रियों में मची अफरा-तफरी

गया: बिहार के गया जंक्शन पर एक ट्रेन के कोच से चिंगारी निकलने की वजह से अफरा तफरी मच गई. चिंगारी निकलने की वजह से यात्री अपनी बोगी से निकलने की कोशिश करने लगे. हालांकि इस दौरान रेलवे के अधिकारियों आरपीएफ की आरपी की तत्काल करवाई से हालात पर काबू पाया जा सका. गनीमत रही कि चिंगारी निकलने का मामला गयाजी रेलवे स्टेशन के करीब से शुरू हुआ जिसकी वजह से तत्काल करवाई हो सकी और एक बड़ा हादसा होते होते टल गया.

सतलज एक्सप्रेस की घटना: बताया जा रहा है कि धनबाद फिरोजपुर जाने वाली 13307 अप गंगा सतलज एक्सप्रेस में ये घटना हुई थी. इस ट्रेन के कोच में बुधवार की देर रात इलेक्ट्रिक कप्लर के पास चिंगारी उठने लगी थी, जिसके बाद तत्काल रेलवे कंट्रोल को इसकी सूचना ट्रेन स्टाफ के द्वारा दी गई. जिसके बाद सूचना मिलते ही गया जंक्शन को अलर्ट कर सभी संबंधित विभागों को जानकारी दी गई और तत्काल करवाई करने का आदेश दिया गया.

1:05 बजे स्टेशन पर पहुंची ट्रेन: गयाजी स्टेशन पर ये ट्रेन रात्रि 1:05 बजे पहुंची थी, जिसके बाद आरपीएफ जीआरपी तकनीकी सेल की टीम ने संयुक्त रूप से कोच का निरीक्षण किया. हालांकि इससे पहले रेलवे विभाग ने अग्निशम विभाग को भी सूचना दी गई थी ताकि किसी अप्रिय घटना से तत्काल निपटा जा सके. अग्निशम विभाग की पूरी टीम ने भी ट्रेन के कोच का बारीकी से निरीक्षण किया था, ताकि आगे चल कर कोई बड़ा हादसा इस ट्रेन में नहीं हो सके.

इस वजह से निकली चिंगारी: तकनीकी टीम के द्वारा जांच में पता चला है कि इलेक्ट्रिक कप्लर के पास बिजली के तार का कनेक्शन ढीला होने के कारण चिंगारी उठ रही थी. रेलवे अधिकारियों के द्वारा बताया गया कि लगभग 35 मिनट तक ट्रेन के तार की मरम्मती का कार्य हुआ और तार को सही करने के बाद ही आगे जाने की अनुमति दी गई. लगभग 1:32 बजे गया जंक्शन से फिरोजपुर के लिए ट्रेन रवाना हुई.

अधिकारी ने क्या कहा?: अग्निशम विभाग गया के असिस्टेंट अधिकारी नवीन कुमार सिंह ने बताया कि रात में करीब एक बजे सूचना मिली थी कि ट्रेन के कोच से आग की चिंगारी निकल रही है. जिसके बाद अग्निशम विभाग की ओर से एक बड़ी और एक छोटी गाड़ी भेजी गई थी. हालांकि गाड़ियों का उपयोग नहीं हो सका. आग बुझाने के दूसरे उपकरणों से ही चिंगारी निकलना बंद हो गई थी. वहां सूचना मिलने के बाद पूरी तैयारी से अग्निशम विभाग की टीम पहुंची थी.