स्पेन का कपल हुआ कोटा के 'टाइगर' का फैन, मिलने पहुंचे भारत, पगड़ी-माला पहनाकर किया स्वागत

टाइगर रेप्टाइल्स का रेस्क्यू करने के बाद सोशल मीडिया पर भी इसकी वीडियो अपलोड करते हैं. वह रेस्क्यू के बाद भारी भरकम मगरमच्छ को अपने कंधे पर उठाकर और अजगर को गले में डालकर वाहनों में रख देते हैं. इसके अलावा क्रोकोडाइल को पानी अन्य सरीसृप को जंगलों में रिलीज करते हैं. उनके वीडियो देखकर स्पेन के दंपती उनके फैन हो गए.

कोटा : जिले की पीपल्दा विधानसभा क्षेत्र के इटावा खातौली में रेप्टाइल्स नजर आने पर उनका रेस्क्यू हयात खान 'टाइगर' करते हैं. वे टाइगर के नाम से काफी फेमस भी हो गए हैं. इतना ही नहीं उनकी प्रसिद्धि विदेश तक भी पहुंच गई है. ऐसे में उनसे स्पेन से मिलने के लिए स्पेन के दंपती भारत आ गए. भारत में भी कोटा जिले के इटावा पहुंचे, जहां पर हयात खान टाइगर से मुलाकात की और उनका रोड शो भी स्वागत के दौरान निकल गया.

राजस्थानी पगड़ी और माला पहनाकर स्वागत : दंपती ने सोशल मीडिया के जरिए ही उनसे संपर्क बना लिया और लंबे समय से उनसे सोशल मीडिया के जरिए जुड़े हुए थे. इसके बाद यह दंपती जब भारत यात्रा पर आया तो इटावा पहुंचकर हयात खान टाइगर से मिला है. स्पेन से कार्लोस व उनकी पत्नी माहिते इटावा आए. इटावा में हयात खान टाइगर ने दोनों का स्वागत किया. उन्हें राजस्थानी पगड़ी और माला पहनाई गई. यहां तक की रोड शो भी इटावा में निकाला है.

हयात खान टाइगर से मिलने कोटा पहुंचा दंपती (फोटो-- हयात खान टाइगर)

नियमों के अनुसार करते हैं रेस्क्यू : टाइगर ने बताया कि वह यह सब कार्य निस्वार्थ भाव से करते हैं. सांप, अजगर व मगरमच्छ को रेस्क्यू करने में वो अब माहिर हो चुके हैं. इसी के चलते पूरे एरिया में वे चर्चित हैं. वे जब भी सरीसृप को पकड़ते हैं तो उन्हें नियमों के अनुसार ही रिलीज करते हैं. इसके संबंध में वन विभाग के अधिकारियों को जानकारी देते हैं और उनकी अनुमति के बाद ही रेस्क्यू भी करते हैं.

कपल के स्वागत में रोड शो भी निकाला (फोटो-- हयात खान टाइगर)

दंपती कार्लोस व माहिते ने बताया कि कुछ साल पहले टाइगर के क्रोकोडाइल को कंधे पर उठा लेने और अजगर को गले में डाल देने का वीडियो देखा था. इससे वो काफी प्रभावित हुए. ऐसे में उन्होंने टाइगर से मिलने की योजना बनाई थी और यह सफल भी हुई. टाइगर ने दंपती के सामने ही कोबरा और दूसरे स्नेक का रेस्क्यू भी किया और उन्हें जंगल में रिलीज भी किया है. इनके वीडियो फोटोशूट भी स्पेन के दंपती ने लिए हैं.