स्पेन की माफल्दा की संगीत की साधना; 10 साल से बनारस घराने से सीख रहीं बारीकियां, बोलीं- कथक मेरा जुनून
माफल्दा बताती हैं कि उन्होंने 2004 से कथक सीखना शुरू किया.
वाराणसी : बनारस को संगीत का भी शहर कहा जाता है. बनारस घराना विश्व पटल पर अपनी अलग पहचान रखता है. देश दुनिया से लोग यहां आकर के संगीत सीखते हैं, साधना करते हैं. इन दिनों भी कुछ ऐसी तस्वीर काशी में नजर आ रही है, जहां स्पेन की रहने वाली माफल्दा बनारस आकर कथक सीख रही हैं. बड़ी बात यह है कि उन्होंने अपने पूरे जीवन को इस भारतीय नृत्य को न सिर्फ समर्पित कर दिया है, बल्कि इसके प्रचार-प्रसार का भी बीड़ा उठाया है. उनका कहना है कि वह स्पेन में जाकर लोगों को ये कला सिखाएंगी. कथक मेरा जुनून है.
पांच महीने बाद लौटेंग स्पेन : माफल्दा बताती हैं कि उन्होंने 2004 से कथक सीखना शुरू किया. भारत आकर देश के अलग-अलग हिस्सों में उन्होंने कथक सीखा. 10 साल पहले बनारस में आकर यहां के घराने में कथक सीखने की शुरुआत की. वह आगामी पांच महीने बाद अपनी स्पेन लौट जाएंगी. वह बताती हैं कि वह अपने देश में नई युवा पीढ़ी को कथक के अलग-अलग विधा को सिखाएंगी.
वह कहती हैं कि कथक उनके लिए सिर्फ एक नृत्य नहीं बल्कि, भगवान की आराधना का एक जरिया है, जिससे वह साधना के रूप में करती हैं. उन्हें हमेशा से कथक बहुत पसंद था. कथक सीखने के लिए वह भारत आईं और काशी में इसकी बारीकियां को सीख रही हैं.
'मिल चुके हैं कई सम्मान' : वह बताती हैं कि नृत्य सीखने के साथ ही स्कूलों में जाकर बच्चों को सिखाती भी हैं, उन्हें यह बहुत सुखद अनुभूति देता है. वह कहती हैं कि नृत्य सीखना आसान नहीं था क्योंकि, उनकी भाषा भी अलग थी. शुरू में उन्हें बहुत मुश्किल हुई लेकिन, उन्हें अच्छे गुरु मिले, जिसका परिणाम है कि आज वो कथक एक्सपर्ट बन रही हैं. उन्होंने बताया कि वह बनारस के अलग-अलग प्लेटफार्म पर अपने कला का प्रदर्शन करती हैं. उन्हें इसके लिए कई सम्मान भी मिल चुके हैं.
'5 घंटा करती हैं साधना' : वह बताती हैं कि हर दिन वह 4 से 5 घंटा वह कथक की साधना करती हैं. वह बताती हैं कि सामान्य नृत्य से कथक बिल्कुल अलग है. उन्होंने वडोदरा और बेंगलुरु में भी कथक सीखा और अब वह बनारस में सीख रही हैं. उन्होंने बताया कि इस शहर से उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला.
'बच्चों को सिखाएंगी कथक' : बनारस की परंपरा, संगीत हर कुछ उन्हें बेहद आकर्षित करता है. वह काशी से अपनी यादों को लेकर जा रही हैं. लेकिन, वह साल में एक बार यहां जरूर आएंगी और यहां के स्कूलों में न सिर्फ बच्चों को सिखाएंगी, बल्कि दूसरों को इससे जुड़ने के लिए प्रेरित करेंगी.
