स्पेन की माफल्दा की संगीत की साधना; 10 साल से बनारस घराने से सीख रहीं बारीकियां, बोलीं- कथक मेरा जुनून

स्पेन की माफल्दा बनारस में सीख रहीं कथक ( Photo credit: ETV Bharat )

वाराणसी : बनारस को संगीत का भी शहर कहा जाता है. बनारस घराना विश्व पटल पर अपनी अलग पहचान रखता है. देश दुनिया से लोग यहां आकर के संगीत सीखते हैं, साधना करते हैं. इन दिनों भी कुछ ऐसी तस्वीर काशी में नजर आ रही है, जहां स्पेन की रहने वाली माफल्दा बनारस आकर कथक सीख रही हैं. बड़ी बात यह है कि उन्होंने अपने पूरे जीवन को इस भारतीय नृत्य को न सिर्फ समर्पित कर दिया है, बल्कि इसके प्रचार-प्रसार का भी बीड़ा उठाया है. उनका कहना है कि वह स्पेन में जाकर लोगों को ये कला सिखाएंगी. कथक मेरा जुनून है.





पांच महीने बाद लौटेंग स्पेन : माफल्दा बताती हैं कि उन्होंने 2004 से कथक सीखना शुरू किया. भारत आकर देश के अलग-अलग हिस्सों में उन्होंने कथक सीखा. 10 साल पहले बनारस में आकर यहां के घराने में कथक सीखने की शुरुआत की. वह आगामी पांच महीने बाद अपनी स्पेन लौट जाएंगी. वह बताती हैं कि वह अपने देश में नई युवा पीढ़ी को कथक के अलग-अलग विधा को सिखाएंगी. स्पेन की माफल्दा बनारस में सीख रहीं कथक (Video credit: ETV Bharat)