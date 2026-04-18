ETV Bharat / state

जशपुर में ISRO की चलती-फिरती प्रदर्शनी 'स्पेस ऑन व्हील्स', अंतरिक्ष ज्ञान को आसान तरीके से समझाने की पहल

इसका उद्देश्य अंतरिक्ष विज्ञान के प्रति जागरूकता बढ़ाना और युवाओं को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित (STEM) में करियर बनाने के लिए प्रेरित करना है.

Space on Wheels in Jashpur
जशपुर में ISRO की चलती-फिरती प्रदर्शनी 'स्पेस ऑन व्हील्स' (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 18, 2026 at 1:25 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर: अंतरिक्ष विज्ञान के प्रति जिज्ञासा और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जशपुर जिले में “स्पेस ऑन व्हील्स” कार्यक्रम का आयोजन हुआ. रणजीता स्टेडियम में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) की विशेष प्रदर्शनी बस का आगमन हुआ. इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अंतरिक्ष गाड़ी का अवलोकन किया. इसमें प्रदर्शित रॉकेट, उपग्रह और अलग-अलग तरह के अंतरिक्ष मिशनों के मॉडलों को देखा. CM साय ने विद्यार्थियों से आत्मीय संवाद करते हुए उनकी वैज्ञानिक समझ और जिज्ञासा की सराहना की.

Space on Wheels in Jashpur
छात्राओं ने CM को दी अंतरिक्ष से जुड़े मॉडल्स की जानकारी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

छात्राओं ने CM को दी जानकारी

शासकीय महारानी लक्ष्मी बाई स्कूल की छात्राओं ने स्पेस ऑन व्हील्स में प्रदर्शित मॉडल्स की जानकारी विस्तार से CM साय को दी. कक्षा 12वीं की छात्राएं कुमारी अंशु पासवान, भूमिका डाहरे और सारिका साहनी ने चंद्रयान, मंगलयान और अंतरिक्ष तकनीकों की कार्यप्रणाली को सरल तरीके से समझाया. बच्चों के आत्मविश्वास से प्रभावित मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी पहलें विशेष रूप से दूरस्थ क्षेत्रों में विज्ञान के प्रति रुचि विकसित करने में भूमिका निभाती हैं.

आज के समय में विज्ञान और तकनीक ही विकास की आधारशिला है और “स्पेस ऑन व्हील्स” जैसे कार्यक्रम ग्रामीण अंचलों के बच्चों में जिज्ञासा, नवाचार और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को मजबूत करते हैं.- विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री

बच्चों को पुस्तिका वितरण

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने स्पेस ऑन व्हील्स के माध्यम से जिले के कई स्कूलों में विज्ञान की जानकारी देने वाले 17 बच्चों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया. इसके साथ ही विद्यार्थियों को “द मैजिक ऑफ नाइट स्काई” पुस्तिका भी वितरित की.

7 अप्रैल से शुरू हुआ कार्य़क्रम

विज्ञान भारती के सहयोग से यह कार्यक्रम जशपुर जिले के सभी विकासखंडों में संचालित किया जा रहा है. 7 अप्रैल से शुरू हुआ यह अभियान 14 दिनों तक चलेगा, जिसमें बस प्रतिदिन सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक कई विद्यालयों में पहुंचकर छात्रों को अंतरिक्ष विज्ञान की जानकारी दे रही है. इस पहल से जिले के 10 हजार से अधिक विद्यार्थी प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होंगे.

Space on Wheels in Jashpur
विज्ञान की जानकारी देने वाले 17 बच्चों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

क्या है स्पेस ऑन व्हील्स जानिए

“स्पेस ऑन व्हील्स” इसरो की एक अत्याधुनिक मोबाइल प्रदर्शनी है, ताकि अंतरिक्ष विज्ञान को सीधे छात्रों और आमजन तक पहुंचाया जा सके. इस प्रदर्शनी में पीएसएलवी, जीएसएलवी, चंद्रयान, मंगलयान, आरएलवी, रिमोट सेंसिंग, कम्युनिकेशन और नेविगेशन सैटेलाइट से जुड़े मॉडल प्रदर्शित किए गए हैं. ऑडियो-विजुअल माध्यम, इंटरएक्टिव पैनल और लाइव डेमो के जरिए विद्यार्थियों को जटिल अंतरिक्ष तकनीकों को सरल भाषा में समझाया जा रहा है.

महामाया पहाड़ के दक्षिण में स्थित श्रीगढ़ का किला, जानिए इसके बनने और खंडहर होने की कहानी
दुर्ग के मैत्री बाग में गर्मी से बेहाल टाइगर, जानवरों को ठंडक देने खास इंतजाम
विश्व धरोहर दिवस: भोरमदेव मंदिर एक ऐतिहासिक विरासत, आखिरी जंगल के बीच बना यह मंदिर क्यों हुआ प्रसिद्ध

TAGGED:

ISRO MOBILE EXHIBITION
SPACE KNOWLEDGE
जशपुर में स्पेस ऑन व्हील्स
अंतरिक्ष विज्ञान
SPACE ON WHEELS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.