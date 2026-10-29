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बिहार रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर और सर्वे ऑफ इंडिया में MoU, बोले सम्राट- बिहार के विकास को मिलेगी नई गति

पटना : मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी पटना में आयोजित स्पेस एप्लीकेशन एडॉप्शन वर्कशॉप 2026 में अंतरिक्ष आधारित तकनीक आधुनिक वैज्ञानिक समाधानों और नवाचारों को बिहार के विकास एवं प्रशासनिक व्यवस्था से जोड़ने पर बल दिया. प्रशासन को सशक्त बनाना प्रगतिशील बिहार के लिए अंतरिक्ष आधारित समाधानों का उपयोग थीम पर कार्यशाला का आयोजन किया गया.

मुख्यमंत्री ने टेककनेक्ट पोर्टल का शुभारंभ किया. साथ ही, उनकी मौजूदगी में बिहार रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर (BIRSAC) और सर्वे ऑफ इंडिया (SOI) के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए. इससे अंतरिक्ष आधारित अनुप्रयोगों के माध्यम से विकास योजनाओं को अधिक प्रभावी बनाने में मदद मिलेगा. सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि आज के युग में तकनीकी विकास के बिना प्रगति की कल्पना नहीं की जा सकती.

किया गया एमओयू (ETV Bharat)

''आधुनिक तकनीक का प्रभावी उपयोग बिहार को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प तथा पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समृद्ध बिहार के लक्ष्य को साकार करने के लिए विज्ञान तकनीक और नवाचार को प्राथमिकता देना आवश्यक है.''- सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री, बिहार

सीएम ने कहा कि बिहार प्राचीन काल से ही ज्ञान, शिक्षा और प्रबुद्धता की भूमि रही है. आर्यभट्ट और आचार्य चाणक्य जैसी महान विभूतियों की विरासत बिहार की बौद्धिक परंपरा का प्रमाण है. इस गौरवशाली विरासत को आधुनिक वैज्ञानिक सोच और तकनीकी क्षमता के साथ जोड़कर राज्य को विकास के नए आयाम तक पहुंचाया जा सकता है.

उन्होंने अधिकारियों वैज्ञानिकों और तकनीकी विशेषज्ञों से आह्वान किया कि वे बिहार की आवश्यकताओं के अनुरूप व्यावहारिक और उपयोगी एप्लीकेशन विकसित करें. ऐसे समाधानों को केवल तकनीकी प्रयोग तक सीमित न रखते हुए धरातल पर लागू किया जाएगा, ताकि उनका वास्तविक लाभ आम जनता, किसानों और प्रशासनिक व्यवस्था को मिल सके.

''बिहार की चुनौतियों को अवसर में बदलना समय की आवश्यकता है. नेपाल तथा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की ओर से आनेवाले जल प्रवाह के कारण राज्य के अनेक क्षेत्रों में बाढ़ की समस्या उत्पन्न होती है. दूसरी ओर राज्य की विशाल जनसंख्या भी बेहतर संसाधन प्रबंधन और प्रभावी सार्वजनिक सेवाओं की मांग करती है. अंतरिक्ष आधारित तकनीक, रिमोट सेंसिंग और वैज्ञानिक आंकड़ों का उपयोग बाढ़ की निगरानी, जल प्रबंधन, कृषि नियोजन और विकास योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में सहायक हो सकता है.''- सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री, बिहार

वैज्ञानिक पूर्वानुमान से जलस्तर की निरंतर निगरानी

मुख्यमंत्री ने वर्षा और नदियों के जलस्तर के संदर्भ में कहा कि वर्षा में लगभग 32 प्रतिशत की कमी के बावजूद बिहार में बाहरी क्षेत्रों से आनेवाले जल प्रवाह के कारण गंगा सोन और गंडक जैसी नदियों के जलस्तर पर प्रभाव देखा गया. ऐसी परिस्थितियों में वैज्ञानिक पूर्वानुमान जलस्तर की निरंतर निगरानी और समन्वित जल प्रबंधन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है.