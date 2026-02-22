ETV Bharat / state

इटावा में स्पा सेंटर पर छापा, विदेशी सहित चार युवतियां मिलीं, महिला कर्मचारी की शिकायत पर एक्शन

इटावा : सिविल लाइन क्षेत्र के स्टेशन बजरिया इलाके में रविवार को पुलिस ने अवैध स्पा सेंटर पर छापा मारकर बड़ी कार्रवाई की. कानपुर की एक युवती की शिकायत पर पुलिस ने छापा मारा. स्पा सेंटर से एक केन्याई युवती, तीन भारतीय युवतियों समेत पांच लोगों को हिरासत में लिया गया है. पुलिस ने मौके से कई अहम दस्तावेज और सामग्री जब्त की है.

शिकायतकर्ता युवती ने आरोप लगाया था कि उसके साथ मारपीट की गई और उसे गलत कार्य करने के लिए दबाव डाला गया. तहरीर मिलते ही पुलिस हरकत में आई और कई टीमों के साथ स्पा सेंटर की घेराबंदी की. करीब पांच घंटे तक चली जांच-पड़ताल में कमरों, रजिस्टरों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की गहन जांच की गई.

इस दौरान सिविल लाइन थाना, कोतवाली, महिला थाना, खुफिया विभाग और फॉरेंसिक टीम भी मौके पर मौजूद रही. सिटी मजिस्ट्रेट राजेंद्र बहादुर सिंह की उपस्थिति में जांच की प्रक्रिया पूरी की गई. स्पा सेंटर संचालन से संबंधित कोई ठोस और वैध लाइसेंस या पंजीकरण दस्तावेज मौके पर प्रस्तुत नहीं किए जा सके.