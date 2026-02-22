इटावा में स्पा सेंटर पर छापा, विदेशी सहित चार युवतियां मिलीं, महिला कर्मचारी की शिकायत पर एक्शन
स्पा सेंटर अवैध रूप से चल रहा था. पुलिस मैनेजर को हिरासत में लेकर जांच पड़ताल कर रही है.
Published : February 22, 2026 at 11:06 PM IST
इटावा : सिविल लाइन क्षेत्र के स्टेशन बजरिया इलाके में रविवार को पुलिस ने अवैध स्पा सेंटर पर छापा मारकर बड़ी कार्रवाई की. कानपुर की एक युवती की शिकायत पर पुलिस ने छापा मारा. स्पा सेंटर से एक केन्याई युवती, तीन भारतीय युवतियों समेत पांच लोगों को हिरासत में लिया गया है. पुलिस ने मौके से कई अहम दस्तावेज और सामग्री जब्त की है.
शिकायतकर्ता युवती ने आरोप लगाया था कि उसके साथ मारपीट की गई और उसे गलत कार्य करने के लिए दबाव डाला गया. तहरीर मिलते ही पुलिस हरकत में आई और कई टीमों के साथ स्पा सेंटर की घेराबंदी की. करीब पांच घंटे तक चली जांच-पड़ताल में कमरों, रजिस्टरों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की गहन जांच की गई.
इस दौरान सिविल लाइन थाना, कोतवाली, महिला थाना, खुफिया विभाग और फॉरेंसिक टीम भी मौके पर मौजूद रही. सिटी मजिस्ट्रेट राजेंद्र बहादुर सिंह की उपस्थिति में जांच की प्रक्रिया पूरी की गई. स्पा सेंटर संचालन से संबंधित कोई ठोस और वैध लाइसेंस या पंजीकरण दस्तावेज मौके पर प्रस्तुत नहीं किए जा सके.
पुलिस ने केन्याई युवती का पासपोर्ट, वीजा और अन्य कागजात कब्जे में लेकर सत्यापन की प्रक्रिया शुरू कर दी है. CO सिटी अभय नारायण राय ने बताया, विदेशी नागरिक के स्थानीय स्तर पर कार्य करने की सूचना संबंधित थाने या लोकल इंटेलिजेंस यूनिट को नहीं दी गई थी, जो नियमों का उल्लंघन है.
स्पा सेंटर का मैनेजर सीतापुर का रहने वाला विशाल मिश्रा बताया गया है. पुलिस मैनेजर को थाने लाई और पूछताछ की जा रही है. तीन भारतीय महिलाओं और विदेशी महिला को आवश्यक प्रक्रिया के तहत वन स्टॉप सेंटर भेजा गया है. मामले में मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है. सभी पहलुओं की गहराई से जांच जारी है.
