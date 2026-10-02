बरेली में किसानों-युवाओं की समस्याओं को लेकर सपा युवजन सभा का प्रदर्शन
16 प्रमुख समस्याओं को लेकर गुरुवार को समाजवादी युवजन सभा ने अपना ज्ञापन एसीएम प्रथम को सौंपा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 2, 2026 at 11:28 AM IST
बरेली: किसानों, युवाओं, विद्यार्थियों, श्रमिकों, व्यापारियों और आम नागरिकों से जुड़ी 16 प्रमुख समस्याओं को लेकर गुरुवार को समाजवादी युवजन सभा ने अपना ज्ञापन एसीएम प्रथम को सौंपा. जिलाध्यक्ष डॉ. मोहित भारद्वाज के नेतृत्व में पहुंचे कार्यकर्ताओं ने खाद की उपलब्धता, बेरोजगारी, भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता, बाढ़ से बर्बाद फसलों का मुआवजा, राशन कार्ड, महंगाई, गोवंश, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्थानीय समस्याओं समेत कई मुद्दे प्रशासन के सामने रखे.
मौके पर डॉ. मोहित भारद्वाज ने कहा कि प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है कि आम लोगों की समस्याओं को सुनकर उनका नियमानुसार और समयबद्ध समाधान कराया जाए. उन्होंने बाढ़ से प्रभावित किसानों की फसल का उचित मुआवजा तत्काल देने और किसानों को उनकी उपज का समय से भुगतान सुनिश्चित कराने की मांग की.
ज्ञापन में खाद की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने, कालाबाजारी और जमाखोरी पर कार्रवाई करने के साथ सरकारी रिक्त पदों पर पारदर्शी भर्ती और विभागवार भर्ती कैलेंडर जारी करने की मांग की गई. पेपर लीक, नकल और सॉल्वर गैंग जैसी शिकायतों की स्वतंत्र जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी उठाई गई.
सुदेश यादव ने कहा कि बेरोजगारी का आलम यह है कि पीएचडी और बीएड करने वाले युवा तक ई-रिक्शा चलाने को मजबूर हैं. अविनाश मिश्रा ने भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता की मांग की. एजाज अहमद ने पात्र परिवारों को राशन, पेंशन और आवास समेत सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ बिना बाधा दिलाने की मांग रखी.
ज्ञापन में कान्हा उपवन में गोवंश के लिए पर्याप्त चारा, भूसा, हरा चारा, स्वच्छ पानी और चिकित्सा सुविधाएं सुनिश्चित करने तथा चारा खरीद और वितरण से जुड़े रिकॉर्ड की जांच की मांग की गई. आवारा पशुओं से फसलों को हो रहे नुकसान के स्थायी समाधान की मांग भी उठाई गई.
इसके अलावा कैनविज प्रकरण की निष्पक्ष उच्चस्तरीय जांच, पुराने व्यापारिक बकाये पर ब्याज से राहत के लिए एकमुश्त समाधान योजना, महंगाई पर प्रभावी निगरानी और जमाखोरी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई. सड़क, जलभराव, नाली, सीवर, पेयजल, सफाई और यातायात जैसी स्थानीय समस्याओं के समाधान के साथ शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की मांग भी ज्ञापन में शामिल रही.
ज्ञापन में भुवनेश यादव, विक्रांत पाल, जितेंद्र यादव, शिव सिंह यादव, रितेश यादव, दक्ष गौतम, सचिन दिवाकर, गजराज सिंह, डॉ. जीराज यादव, रियाजुल हुसैन, रामवीर मौर्य, दानिश खान, अमित श्रीवास्तव समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे.