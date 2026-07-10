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वाराणसी में राज्यमंत्री रविंद्र जायसवाल पर भड़के सपा कार्यकर्ता; अखिलेश यादव पर टिप्पणी से नाराज

वाराणसी में राज्यमंत्री रविंद्र जायसवाल पर भड़के सपा कार्यकर्ता. ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ चंदौली में टिप्पणी करने के मामले में राज्यमंत्री रविंद्र जायसवाल के खिलाफ सपा कार्यकर्ताओं का गुस्सा देखने को मिला. सपा कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर राज्यमंत्री रविंद्र जायसवाल के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया.

प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने राज्य मंत्री के पोस्टर पर जूते-चप्पल मारे, पोस्टर फाड़े और उनके खिलाफ नारेबाजी भी की. प्रदर्शन के बाद डीएम के माध्यम से राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सौंपकर राज्य मंत्री के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की गई है.

सपा कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि राज्यमंत्री सत्ता के अहंकार में विपक्षी नेताओं के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं. उनका कहना था कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ कथित रूप से की गई अभद्र टिप्पणी अनुचित है. कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि राज्यमंत्री सार्वजनिक रूप से अखिलेश यादव से माफी मांगें.

प्रदर्शनकारियों ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार विभिन्न मामलों को लेकर विपक्ष को बदनाम करने का प्रयास कर रही है. वहीं, नेशनल इक्वल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शशि सिंह ने भी प्रदर्शन में शामिल होकर राज्यमंत्री पर आरोप लगाए.