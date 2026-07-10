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वाराणसी में राज्यमंत्री रविंद्र जायसवाल पर भड़के सपा कार्यकर्ता; अखिलेश यादव पर टिप्पणी से नाराज

प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने राज्य मंत्री के पोस्टर फाड़े और उनके खिलाफ नारेबाजी भी की.

वाराणसी में राज्यमंत्री रविंद्र जायसवाल पर भड़के सपा कार्यकर्ता.
वाराणसी में राज्यमंत्री रविंद्र जायसवाल पर भड़के सपा कार्यकर्ता. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 10, 2026 at 8:02 AM IST

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वाराणसी: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ चंदौली में टिप्पणी करने के मामले में राज्यमंत्री रविंद्र जायसवाल के खिलाफ सपा कार्यकर्ताओं का गुस्सा देखने को मिला. सपा कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर राज्यमंत्री रविंद्र जायसवाल के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया.

प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने राज्य मंत्री के पोस्टर पर जूते-चप्पल मारे, पोस्टर फाड़े और उनके खिलाफ नारेबाजी भी की. प्रदर्शन के बाद डीएम के माध्यम से राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सौंपकर राज्य मंत्री के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की गई है.

सपा कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि राज्यमंत्री सत्ता के अहंकार में विपक्षी नेताओं के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं. उनका कहना था कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ कथित रूप से की गई अभद्र टिप्पणी अनुचित है. कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि राज्यमंत्री सार्वजनिक रूप से अखिलेश यादव से माफी मांगें.

प्रदर्शनकारियों ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार विभिन्न मामलों को लेकर विपक्ष को बदनाम करने का प्रयास कर रही है. वहीं, नेशनल इक्वल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शशि सिंह ने भी प्रदर्शन में शामिल होकर राज्यमंत्री पर आरोप लगाए.

उन्होंने दावा किया कि रविंद्र जायसवाल के खिलाफ भी विभिन्न धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं. कहा कि अपनी कथित गलतियों को छिपाने के लिए वे विपक्ष पर आरोप लगा रहे हैं. शशि सिंह ने चेतावनी दी कि यदि राज्यमंत्री माफी नहीं मांगते हैं, तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा.

राज्यमंत्री रविंद्र जायसवाल ने अखिलेश पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि ससुरा लुंगी और जालीदार टोपी पहनने वालों के वोट बैंक की राजनीति कर रहा है. चंदा गबन के दोषियों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए. विपक्ष इस मुद्दे पर सवाल उठाकर आस्थावानों के घाव कुरेदने का काम कर रहा है.

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