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लखनऊ में भाजपा विधायक का काफिला सपा कार्यकर्ताओं ने रोका, कहासुनी हुई, राहत सामग्री जा रहे थे बांटने

सपा कार्यकर्ता नाव उपलब्ध कराने की मांग कर रहे थे. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : राजधानी की गोमती नदी इन दिनों उफान पर है. फैजुल्लागंज समेत बक्शी का तालाब विधानसभा क्षेत्र के कई इलाके बुरी तरह से प्रभावित हैं. हजारों की संख्या में लोगों को घर से बेघर होना पड़ रहा है. जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. लोगों के पास खाने का भी संकट पैदा हो गया है. ऐसे में स्थानीय विधायक अब राहत सामग्री बांट रहे हैं. जिला प्रशासन भी सक्रिय है.

रविवार को बक्शी का तालाब विधानसभा सीट से विधायक योगेश शुक्ला जब अपनी विधानसभा क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री बांटने पहुंचे, तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका काफिला रास्ते में ही रोक लिया और विरोध करने लगे. काफी देर तक दोनों पक्षों के बीच कहासुनी होती रही. विधायक योगेश शुक्ला के काफी समझाने के बाद ही स्थानीय सपा कार्यकर्ता माने. इसके बाद विधायक ने अपने क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत सामग्री वितरित की. स्थानीय विधायक योगेश शुक्ला जब राह सामग्री वितरित करने के लिए बाढ़ प्रभावित इलाकों की तरफ अपने काफिले के साथ जा रहे थे तो बीच रास्ते में ही समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने उनका काफिला रोक लिया. उन्होंने मांग की कि जिस तरह से कई क्षेत्र बाढ़ प्रभावित हैं, वहां पर नाव की जरूरत है. बिना नाव के काम नहीं चल रहा है, लेकिन विधायक इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं. लोग परेशान हैं. समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता शिवेंद्र यादव के नेतृत्व में कुछ देर तक काफिला रोके रखा गया. हालांकि जब स्थानीय लोग आए, तो विधायक योगेश शुक्ला का काफिला आगे बढ़ा. विधायक का कहना है कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री पहुंचाने के लिए लगातार हमारी टीम लगी है. मैं खुद मौके पर जाता हूं. जहां तक नाव की व्यवस्था है, तो जिला प्रशासन ने ऐसे इलाकों में नाव का भरपूर बंदोबस्त किया है. जहां नाव की आवश्यकता है वहां नाव पहुंचाई जा रही है, जिससे लोगों को किसी तरह की समस्या न होने पाए.