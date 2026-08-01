चित्रकूट में क्यों सड़क पर उतरे सपाई?, क्या मांगें उठाई जानिए
जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव कर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा, नारेबाजी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 1, 2026 at 8:51 AM IST
चित्रकूट: जिले में बिजली, पेयजल और स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली सहित जनसमस्याओं को लेकर समाजवादी पार्टी ने सदर विधायक अनिल प्रधान के नेतृत्व में प्रदर्शन किया. कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव कर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा. डीएम पुलकित गर्ग ने समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक कार्रवाई का भरोसा दिया.
जनपद चित्रकूट में बिजली, पेयजल और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं को लेकर शुक्रवार को सपाइयों ने सदर विधायक अनिल प्रधान के नेतृत्व में डीएम कार्यालय का घेराव किया. प्रदर्शन के दौरान विधायक ने आरोप लगाया कि जिले के कई ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लोग लगातार बिजली संकट, पेयजल की कमी और बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं से जूझ रहे हैं. संबंधित विभाग समस्याओं के समाधान के प्रति गंभीर नहीं हैं. इसी को लेकर राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी पुलकित गर्ग को सौंपा गया.
ज्ञापन में मांग की गई कि जिले में इस वर्ष कम वर्षा हुई इसलिए सर्वे करवाकर चित्रकूट को सूखा जिला घोषित किया जाए. जिले में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए. पेयजल संकट से जूझ रहे गांवों और मोहल्लों में तत्काल प्रभाव से पानी की समुचित व्यवस्था कराई जाए. सरकारी अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों, दवाओं और अन्य आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए. विधायक ने कहा कि जनता को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार और प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है, इसलिए इन समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जाना चाहिए.
वहीं जिलाधिकारी पुलकित गर्ग ने आश्वस्त किया कि मांगों को गंभीरता से लिया जाएगा. संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश दिए जाएंगे और जिन समस्याओं का तत्काल समाधान संभव है, उन पर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि जनहित से जुड़े मामलों में प्रशासन पूरी संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रहा है. प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ.
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