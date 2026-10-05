ETV Bharat / state

बहराइच और गोंडा में सपा का उग्र प्रदर्शन, पुलिस से तीखी नोकझोंक; पीएम और मुख्य चुनाव आयुक्त का फूंका पुतला

सपा का प्रदर्शन ( Photo Credit; ETV Bharat )

बहराइच/ गोंडा : समाजवादी पार्टी के आह्वान पर चलाए जा रहे ‘लोकतंत्र बचाओ सप्ताह, वोट बचाओ-देश बचाओ’ अभियान के तहत सोमवार को सपा कार्यकर्ताओं ने बहराइच और गोंडा जनपद में जोरदार प्रदर्शन किया. इस दौरान बड़ी संख्या में एकत्र कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार और भारत निर्वाचन आयोग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.

सपा का प्रदर्शन (Video Credit; ETV Bharat) दरअसल, बहराइच में सपा के चार युवा फ्रंटल संगठनों ने कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया. इस दौरान सपाइयों और पुलिस-प्रशासन के बीच तीखी नोकझोंक और धक्का-मुक्की भी हुई, जिससे परिसर में काफी देर तक तनावपूर्ण स्थिति बनी रही. प्रदर्शन का नेतृत्व सपा के प्रमुख युवा संगठनों के जिलाध्यक्षों ने जिसमें लोहिया वाहिनी के नन्देश्वर नन्द यादव, मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के मयंक मिश्रा, छात्र सभा के रविन्द्र मौर्या और युवजन सभा के मोहम्मद अफसाल ने किया. प्रदर्शन के दौरान ​कार्यकर्ताओं ने जब कलेक्ट्रेट परिसर के भीतर जाने का प्रयास किया, तो सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों ने मुख्य गेट बंद कर दिया. इससे नाराज कार्यकर्ताओं ने सुरक्षा बलों को धक्का देते हुए गेट खोल दिया और जबरन परिसर में दाखिल हो गए. इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने जिलाधिकारी चैंबर में भी घुसने की कोशिश की, जिसे वहां तैनात पुलिस और पीएसी के जवानों ने रोक दिया. इस दौरान ​कलेक्ट्रेट परिसर से बाहर निकलकर आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का पुतला फूंका. प्रदर्शनकारियों ने नगर मजिस्ट्रेट राजेश प्रसाद को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है, जिसमें ​मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को तत्काल प्रभाव से पद से हटाने और कथित वोट चोरी के आधार पर बनी सरकारों को बर्खास्त करने की मांग की है. इसके साथ ही, मांग की है कि एसआईआर प्रक्रिया को तुरंत समाप्त कर निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित किया जाए.