बहराइच और गोंडा में सपा का उग्र प्रदर्शन, पुलिस से तीखी नोकझोंक; पीएम और मुख्य चुनाव आयुक्त का फूंका पुतला
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को तत्काल प्रभाव से पद से हटाकर जेल भेजने की मांग
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 5, 2026 at 6:18 PM IST
बहराइच/ गोंडा : समाजवादी पार्टी के आह्वान पर चलाए जा रहे ‘लोकतंत्र बचाओ सप्ताह, वोट बचाओ-देश बचाओ’ अभियान के तहत सोमवार को सपा कार्यकर्ताओं ने बहराइच और गोंडा जनपद में जोरदार प्रदर्शन किया. इस दौरान बड़ी संख्या में एकत्र कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार और भारत निर्वाचन आयोग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.
दरअसल, बहराइच में सपा के चार युवा फ्रंटल संगठनों ने कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया. इस दौरान सपाइयों और पुलिस-प्रशासन के बीच तीखी नोकझोंक और धक्का-मुक्की भी हुई, जिससे परिसर में काफी देर तक तनावपूर्ण स्थिति बनी रही. प्रदर्शन का नेतृत्व सपा के प्रमुख युवा संगठनों के जिलाध्यक्षों ने जिसमें लोहिया वाहिनी के नन्देश्वर नन्द यादव, मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के मयंक मिश्रा, छात्र सभा के रविन्द्र मौर्या और युवजन सभा के मोहम्मद अफसाल ने किया.
प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने जब कलेक्ट्रेट परिसर के भीतर जाने का प्रयास किया, तो सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों ने मुख्य गेट बंद कर दिया. इससे नाराज कार्यकर्ताओं ने सुरक्षा बलों को धक्का देते हुए गेट खोल दिया और जबरन परिसर में दाखिल हो गए. इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने जिलाधिकारी चैंबर में भी घुसने की कोशिश की, जिसे वहां तैनात पुलिस और पीएसी के जवानों ने रोक दिया.
इस दौरान कलेक्ट्रेट परिसर से बाहर निकलकर आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का पुतला फूंका. प्रदर्शनकारियों ने नगर मजिस्ट्रेट राजेश प्रसाद को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को तत्काल प्रभाव से पद से हटाने और कथित वोट चोरी के आधार पर बनी सरकारों को बर्खास्त करने की मांग की है. इसके साथ ही, मांग की है कि एसआईआर प्रक्रिया को तुरंत समाप्त कर निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित किया जाए.
गोंडा में भी सपा का प्रदर्शन
इधर गोंडा में भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कथित वोट चोरी को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया. सपा कार्यकर्ताओं ने पूर्व विधायक बैजनाथ दुबे के आवास से पैदल मार्च निकाला और अंबेडकर चौराहा पर नारेबाजी करते हुए जमकर प्रदर्शन किया. पूर्व मंत्री योगेश प्रताप सिंह ने कहा कि SIR के तहत 13 करोड़ वोटों की चोरी निर्वाचन आयोग और ज्ञानेश कुमार ने की है. इसलिए समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन उनके इस्तीफे की मांग कर रहा है.
योगेश प्रताप सिंह ने यह भी कहा कि हम सरकार से मांग करते हैं कि ज्ञानेश कुमार को तत्काल बर्खास्त किया जाए. उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाया जाए और जेल भेजा जाए. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र और हरियाणा की सरकार ज्ञानेश कुमार की मिलीभगत से ही बनी है. इसलिए इन राज्यों में फिर से विधानसभा के चुनाव कराए जाएं.
वहीं, पूर्व विधायक बैजनाथ दुबे ने कहा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को उनके पद से बर्खास्त करके जेल भेजा जाए. जब तक ज्ञानेश कुमार जेल नहीं भेजे जाएंगे, तब तक यह आंदोलन चलता रहेगा.
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