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वाराणसी में जलजमाव को लेकर सपा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, नगर निगम को 15 दिन का अल्टीमेटम

वाराणसी में जलजमाव को लेकर सपा कार्यकर्ताओं को प्रदर्शन ( Photo Credit; ETV Bharat )

वाराणसी: शहर में जलजमाव और सीवर की समस्याओं से परेशान समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को नगर निगम दफ्तर पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों के हाथ में "डूबता बनारस" का पोस्टर था.

प्रदर्शनकीरयों ने नगर निगम प्रशासन को इस गंभीर समस्या के समाधान के लिए 15 दिन का अल्टीमेटम (समय) दिया और कहा, यदि तय समय में सड़कों और सीवर की स्थिति नहीं सुधरी, तो आंदोलन और तेज किया जाएगा.

सपा कार्यकर्ताओं ने नगरायुक्त को सौंपा ज्ञापन (VIDEO Credit; ETV Bharat)

इस संबंध में समाजवादी पार्टी के नेता राजू यादव ने कहा कि वाराणसी में लगातार जलजमाव की समस्या है, जिसको लेकर आम जनता त्रस्त है और इसी को लेकर हम लोगों ने नगर निगम के सामने प्रदर्शन कर, नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपा है.