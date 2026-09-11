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वाराणसी में जलजमाव को लेकर सपा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, नगर निगम को 15 दिन का अल्टीमेटम

कार्यकर्ताओं ने समस्या का समाधान न होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी

वाराणसी में जलजमाव को लेकर सपा कार्यकर्ताओं को प्रदर्शन
वाराणसी में जलजमाव को लेकर सपा कार्यकर्ताओं को प्रदर्शन (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 11, 2026 at 3:41 PM IST

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वाराणसी: शहर में जलजमाव और सीवर की समस्याओं से परेशान समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को नगर निगम दफ्तर पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों के हाथ में "डूबता बनारस" का पोस्टर था.

प्रदर्शनकीरयों ने नगर निगम प्रशासन को इस गंभीर समस्या के समाधान के लिए 15 दिन का अल्टीमेटम (समय) दिया और कहा, यदि तय समय में सड़कों और सीवर की स्थिति नहीं सुधरी, तो आंदोलन और तेज किया जाएगा.

सपा कार्यकर्ताओं ने नगरायुक्त को सौंपा ज्ञापन (VIDEO Credit; ETV Bharat)
इस संबंध में समाजवादी पार्टी के नेता राजू यादव ने कहा कि वाराणसी में लगातार जलजमाव की समस्या है, जिसको लेकर आम जनता त्रस्त है और इसी को लेकर हम लोगों ने नगर निगम के सामने प्रदर्शन कर, नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपा है.
उन्होंने कहा कि हम लोगों ने 15 दोनों का अल्टीमेटम दिया है. यदि 15 दिनों में समस्या दूर नहीं होई तो हम लोग यहां फिर से धरना प्रदर्शन करेंगे, बारिश की वजह से पूरा बनारस जलमगल हो चुका है और लगातार इसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.


नगरायुक्त हिमांशु नागपाल ने कहा कि वाराणसी में जल जमाव की समस्या को दूर करने के लिए लगातार व्यवस्थाओं का जायजा लिया जा रहा है, टीम लगाई गई है. साथ ही सीवर जाम की समस्या से निपटने के लिए सीवर चैंबर को सफाई के निर्देश दिए गए हैं, ताकि कचरा एकत्रित न होने पाए. साथ ही जयप्रकाश नगर तिराहा नाले के पास अवैध रूप से पशुपालन करने तथा गोबर इधर-उधर फेंकने और गंदगी फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए है.

ये भी पढ़ें: नगर निगम का दावाः इस बार बनारस के लोगों को नहीं झेलनी पड़ेगी जल जमाव की दिक्कत

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