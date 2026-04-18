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अलीगढ़ में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने के खिलाफ प्रदर्शन; सपा नेता बोले- "गरीब जनता को ठगा जा रहा"

थाना सिविल लाइन क्षेत्र स्थित लाल डिग्गी परिसर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शनिवार को किया प्रदर्शन.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 18, 2026 at 6:18 PM IST

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अलीगढ़ : जिले में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का विरोध अब तेज होता जा रहा है. समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शनिवार को थाना सिविल लाइन क्षेत्र स्थित लाल डिग्गी परिसर में प्रदर्शन किया. इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में स्थानीय महिलाएं भी शामिल हुईं. लाल डिग्गी परिसर और आस-पास के इलाके में पुलिस बल तैनात किया गया है.

अलीगढ़ में सपा कार्यकर्ता का प्रदर्शन (Video credit: ETV Bharat)


प्रदर्शन के दौरान सपा कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और स्मार्ट प्रीपेड मीटर योजना को तत्काल वापस लेने की मांग उठाई. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यह व्यवस्था आम लोगों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाल रही है और बिजली उपभोक्ताओं के हितों के खिलाफ है.

समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष अब्दुल हमीद घोषी ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अलीगढ़ में तीन लाख से ज्यादा स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं और स्मार्ट मीटर के नाम पर गरीब जनता को ठगा जा रहा है. पिछले मीटरों की अपेक्षा अब बिल ज्यादा आ रहा है और प्रीपेड व्यवस्था भी कर दी है, ताकि लोग पहले पैसा जमा कर दें. लेकिन पैसे अकाउंट में होने के बाद भी उपभोक्ताओं के कनेक्शन कट जा रहे हैं.

उन्होंने आरोप लगाया कि कनेक्शन जुड़वाने के नाम पर गरीब लोगों से बिजली जोड़ने के नाम पर रिश्वत मांगी जाती है. एक तरफ पूरे देश में गैस को लेकर त्राहि त्राहि मची हुई है. लोग परेशान हैं, गरीब महिलाओं के घरों में 24 घंटे से ज्यादा हो गया, बिजली नहीं आ रही है और यह सरकार के अधिकारी लाल डिग्गी कार्यालय स्थित पीड़ितों से कोई भी इस भीषण गर्मी में मिलने के लिए नहीं आया. उन्होंने कहा कि जब तक स्मार्ट मीटर नहीं हटा दिये जाते, बिजली घर का घेराव करते रहेंगे.

धरने में शामिल महिलाओं ने भी खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की. उनका कहना था कि नए मीटर लगने के बाद बिजली खर्च का सही अंदाजा लगाना मुश्किल हो गया है और बार-बार रिचार्ज कराने की मजबूरी से घर का बजट बिगड़ रहा है. प्रदर्शनकारियों ने यह भी साफ किया कि जब तक सरकार इस योजना को वापस नहीं लेती, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा. सपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि यह सिर्फ एक दिन का विरोध नहीं है, बल्कि लगातार चलने वाला जन आंदोलन बनेगा.


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