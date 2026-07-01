यूपी में सपा कार्यकर्ताओं ने मनाया अखिलेश यादव का 53वां जन्मदिन; लखनऊ में भंडारे और भजन-कीर्तन का आयोजन, वरुणा नदी के तट पर महाआरती
वाराणसी में सपा कार्यकर्ताओं ने भगवान कृष्ण के रूप में दर्शाने वाले पोस्टर लगाये.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 1, 2026 at 5:03 PM IST|
Updated : July 1, 2026 at 5:31 PM IST
लखनऊ/वाराणसी/बरेली : यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का आज जन्मदिन है. प्रदेश के कई जिलों में बुधवार को सपा कार्यकर्ताओं ने अलग-अलग तरीके से जन्मदिन मनाया. लखनऊ में पूर्व मुख्यमंत्री का 53वां जन्मदिन बुधवार को प्रदेशभर में 'संकल्प दिवस' के रूप में उत्साह के साथ मनाया गया. वहीं, वाराणसी में कार्यकर्ताओं ने वरुणा नदी के तट पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का जन्मदिन मनाया. इस दौरान वरुणा नदी की आरती उतारी गई और अखिलेश यादव की तस्वीर को दूध से स्नान करवाया गया.
राजधानी लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय में सुबह से ही जश्न का माहौल रहा. कार्यालय परिसर और आस-पास की सड़कें पोस्टर-बैनरों से सजीं रहीं. जगह-जगह भंडारे, भजन-कीर्तन, डीजे और विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया. समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के जन्मदिन पर अलग-अलग सामाजिक संगठनों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने अपने-अपने तरीके से सेवा कार्यक्रम आयोजित किए.
कार्यकर्ताओं की ओर से विशेष भंडारे का आयोजन किया गया. वहीं, कई कार्यकर्ताओं ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए पौधारोपण किया. इस दौरान भजन-कीर्तन और भंडारे का आयोजन किया गया. पार्टी कार्यालय में छात्राओं को साइकिल भी वितरित की गई. इसके अलावा अस्पतालों में फल और दवाइयों का वितरण, जरूरतमंद बच्चों को किताबें देने और रक्तदान जैसे कार्यक्रम भी आयोजित किए गए.
समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अखलाक ने कहा कि कार्यकर्ताओं का संकल्प है कि वर्ष 2027 में अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाकर उन्हें जन्मदिन का सबसे बड़ा तोहफा दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि इस बार जन्मदिन पूरे प्रदेश में संकल्प दिवस के रूप में मनाया जा रहा है.
उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने जो राजनीतिक पिच तैयार की है, उसे लेकर कार्यकर्ता जनता के बीच जाएंगे. उन्होंने कहा कि 2027 का विधानसभा चुनाव अब ज्यादा दूर नहीं है और पार्टी का हर नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता यह संकल्प ले रहा है कि अखिलेश यादव को दोबारा मुख्यमंत्री बनाया जाएगा.
समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुनील सिंह साजन ने कहा कि समाजवादी लोग चंदा चोरी नहीं करते. उन्होंने कहा कि आज कहीं दूध पिलाया जा रहा है, कहीं भोजन कराया जा रहा है. अस्पतालों में फल और दवाइयां बांटी जा रही हैं, गरीब बेटियों और बच्चों को मुफ्त किताबें दी जा रही हैं, रक्तदान किया जा रहा है और पौधे लगाए जा रहे हैं. हवा भी दूषित हो गई है और राजनीति भी दूषित हो गई है. अगर कोई दोनों को शुद्ध करेगा तो वह अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी करेगी. उन्होंने दावा किया कि अगला जन्मदिन अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में मनाएंगे.
समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद इबाद ने कहा कि आज लाखों-करोड़ों लोग मंदिरों, दरगाहों और अन्य धार्मिक स्थलों पर अखिलेश यादव की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और उत्तर प्रदेश में सरकार बनने की कामना कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि इस अवसर पर कार्यकर्ता यह संकल्प ले रहे हैं कि वर्ष 2027 में उन्हें उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा.
महानगर युवजन सभा समाजवादी पार्टी के बैनर तले वरुणा नदी के शास्त्री घाट पर सूर्योदय के समय सात ब्राह्मणों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ महाआरती की और अखिलेश यादव के दीर्घायु एवं स्वस्थ जीवन की कामना की. कार्यक्रम के दौरान अखिलेश यादव का बड़ी तस्वीर पर दूध से अभिषेक किया गया. इस दौरान सपा कार्यकर्ताओं ने उनके भगवान कृष्ण के रूप में दर्शाने वाले पोस्टर लगाये.
इस अवसर पर युवजन सभा के प्रदेश महासचिव और वरिष्ठ सपा नेता किशन दीक्षित ने भाजपा सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश की नदियां या तो सूख रहीं हैं या फिर गंदे नालों में तब्दील होती जा रही हैं.
उन्होंने कहा कि समाजवादी सरकार की कई जनहित योजनाओं को बंद कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि वरुणा और असि नदी के संगम से इस शहर का नाम वाराणसी पड़ा, लेकिन आज वरुणा नदी की स्थिति बेहद चिंताजनक है. उनका कहना था कि गंगा के विकास और उसकी निर्मलता-अविरलता के नाम पर करोड़ों रुपये खर्च किए गए, लेकिन न गंगा, न असि और न ही वरुणा नदी की स्थिति में अपेक्षित सुधार दिखाई देता है.
महानगर युवजन सभा के अध्यक्ष राहुल गुप्ता ने अखिलेश यादव को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव पूरी ताकत के साथ लड़ेगी और अखिलेश यादव को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने के लिए हर स्तर पर संघर्ष करेगी. कार्यक्रम का संयोजन किशन दीक्षित, राहुल गुप्ता, अशोक यादव 'नायक', राजू जायसवाल, मनोज सिंह, संदीप मिश्रा, अनूप खरवार, दिलीप कश्यप, राहुल यादव ने किया, जबकि इसमें सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे.
बरेली में अखिलेश यादव के जन्मदिन पर कार्यकर्ताओं ने काटा केक : समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का 53वां जन्मदिन मंगलवार को बरेली स्थित सपा कार्यालय में उत्साह और जोश के साथ मनाया गया. कार्यक्रम में केक काटने के साथ रक्तदान शिविर, वृक्षारोपण, शरबत और फल वितरण जैसे सामाजिक सरोकारों से जुड़े आयोजन भी किए गए.
जिलाध्यक्ष शुभलेश यादव और महानगर अध्यक्ष शमीम खां सुल्तानी ने केक काटकर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं. वरिष्ठ नेता इंजीनियर अनीस अहमद, कदीर अहमद सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने एक-दूसरे को केक खिलाकर खुशी मनाई. समारोह में महिला कार्यकर्ताओं की भी भागीदारी रही.
इस मौके पर जिलाध्यक्ष शुभलेश यादव ने कहा कि पार्टी कार्यालय में त्योहार जैसा माहौल है और कार्यकर्ताओं का उत्साह बता रहा है कि समाजवादी पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास लगातार बढ़ रहा है. उन्होंने कहा कि जन्मदिन को केवल उत्सव तक सीमित न रखकर समाज सेवा से जुड़े कार्यक्रमों के माध्यम से जनता तक सकारात्मक संदेश पहुंचाने का प्रयास किया गया है.
उन्होंने दावा किया कि प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है और आगामी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी. साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और सफल राजनीतिक जीवन की कामना की.
सपा नेता सुप्रिया एरन ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के जन्मदिन का सबसे बड़ा तोहफा यही होगा कि कार्यकर्ता बूथ स्तर तक मेहनत करने का संकल्प लें और उन्हें दोबारा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएं. उन्होंने कहा कि जनता की ताकत सबसे बड़ी है और उनके समर्थन से कोई भी उन्हें नहीं हरा सकता.
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