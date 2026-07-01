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यूपी में सपा कार्यकर्ताओं ने मनाया अखिलेश यादव का 53वां जन्मदिन; लखनऊ में भंडारे और भजन-कीर्तन का आयोजन, वरुणा नदी के तट पर महाआरती

सपा कार्यकर्ताओं ने मनाया अखिलेश यादव का जन्मदिन ( Photo credit: ETV Bharat )