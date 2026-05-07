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भाजपा प्रदेश मुख्यालय पर सपा की महिला कार्यकर्ताओं हंगामा; आधी रात को प्रदर्शन करने पहुंचीं

भाजपा प्रवक्ता हीरो बाजपेई ने कहा कि सपा ने अपने कृत्य से साबित कर दिया कि उनका चरित्र अराजकता का है.

भाजपा प्रदेश मुख्यालय पर सपा की महिला कार्यकर्ताओं हंगामा.
भाजपा प्रदेश मुख्यालय पर सपा की महिला कार्यकर्ताओं हंगामा. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 7, 2026 at 10:05 AM IST

2 Min Read
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लखनऊ: सपा की महिला कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ की तुलना को लेकर भाजपा के प्रदेश मुख्यालय पर आधी रात को धावा बोल दिया. वहां काफी देर तक हंगामा होता रहा. भाजपा कार्यालय अंदर से बंद कर दिया गया. मौके पर कुछ भाजपा कार्यकर्ता भी पहुंचे. हजरतगंज पुलिस की महिला सिपाहियों ने महिला कार्यकर्ताओं को उठाकर हवालात पहुंचा दिया.

मंगलवार आधी रात भाजपा मुख्यालय के बाहर सपा की महिला कार्यकर्ता अचानक पहुंचीं और गेट पर प्रदर्शन शुरू कर दिया. महिलाओं के पहुंचते ही भाजपा कार्यालय का गेट अंदर से बंद कर दिया गया. इसके बाद सपा महिला सभा की प्रदेश सचिव रंजना पटेल के नेतृत्व में कार्यकर्ता गेट पर ही बैठ गईं और नारेबाजी करने लगीं.

महिलाएं भाजपा सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगा रही थीं. थोड़ी देर बाद भाजपा कार्यकर्ता भी गेट से बाहर आए. उन्होंने सपा के विरोध में और सीएम योगी और भाजपा के समर्थन में जिंदाबाद के नारे लगाए. दोनों पक्षों की नारेबाजी से माहौल गरम हो गया.

सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और प्रदर्शनकारी महिलाओं को हटाने लगी. इस दौरान पुलिस और महिला कार्यकर्ताओं के बीच धक्का-मुक्की और नोकझोंक हुई. काफी देर की मशक्कत के बाद पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया. महिलाएं अपने साथ पोस्टर भी लाई थीं. पोस्टर में सीएम योगी और पूर्व सीएम अखिलेश यादव की तुलना की गई थी.

एक तरफ योगी की तस्वीर के नीचे कई आईपीसी धाराओं के मुकदमे लिखे थे. दूसरी तरफ अखिलेश यादव की तस्वीर के साथ 'स्वच्छ छवि बेदाग नेता' लिखा था. पोस्टर में सबसे नीचे लिखा था 'चुनाव आपका, फैसला आपका.

रंजना पटेल ने कहा कि भाजपा नेता अखिलेश यादव की छवि खराब कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि हमारे नेता पर गलत टिप्पणी बर्दाश्त नहीं करेंगे. अखिलेश यादव साफ छवि के नेता हैं. उन पर कोई आपराधिक मुकदमा नहीं है. उन्होंने प्रदेश में महिला सुरक्षा पर भी सवाल उठाए. कहा कि यूपी में बहन-बेटियां सुरक्षित नहीं हैं. हर जिले में अपराध बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार ध्यान नहीं दे रही.

वहीं भाजपा प्रवक्ता हीरो बाजपेई ने कहा कि सपा ने अपने कृत्य से साबित कर दिया कि उनका चरित्र अराजकता का है. जब-जब सपा की सरकार आई, अराजकता फैली. यह योगी आदित्यनाथ की सरकार है, ऐसी हरकतों का कड़ा जवाब दिया जाएगा.

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