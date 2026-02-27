ETV Bharat / state

2027 के विधानसभा चुनावों में सपा PDA तो बसपा अपनाएगी BDM मॉडल; ब्राह्मण, दलित और मुसलमानों पर पूरा फोकस

रैलियों और सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को जोड़ेंगी बीएसपी. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने अपना मॉडल तय कर लिया है. समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पीडीए मॉडल पर विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी उतारेंगे तो बहुजन समाज पार्टी बीडीएम मॉडल पर फोकस करेगी. सपा के केंद्र बिंदु में पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक होंगे तो बसपा ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम प्रत्याशियों को केंद्र में रखकर टिकट देगी. भले ही चुनाव में अभी लगभग एक साल का समय शेष हो, लेकिन बीएसपी ने अपने पत्ते अभी से खोलने शुरू कर दिए हैं. बसपा सुप्रीमो ने 403 विधानसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में चार विधानसभा सीटों पर अभी से अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं. इन प्रत्याशियों में दो ब्राह्मण हैं तो दो मुस्लिम. पार्टी से जुड़े नेताओं का कहना है कि जल्द ही 100 सीटों पर सबसे पहले बसपा अपने प्रत्याशी घोषित कर देगी और इन प्रत्याशियों में अच्छी खासी तादाद ब्राह्मण और मुस्लिम उम्मीदवारों की होगी. अपने दम पर लड़ेगी बसपा. (Photo Credit: ETV Bharat) प्रत्याशियों को लेकर मंथन कर रहे दल: उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और इसे लेकर अभी से काउंटडाउन शुरू हो गया है. विभिन्न राजनीतिक दल चुनाव में प्रत्याशियों को लेकर मंथन करने लगे हैं. सियासी तपिश को भांपते हुए कहां पर कौन सा किस जाति का प्रत्याशी मुफीद रहेगा इसकी रणनीति तैयार कर रहे हैं. पार्टियां जहां कुम्भ में शंकराचार्य के साथ ही ब्राह्मण बटुकों के साथ हुए अन्याय को लेकर जहां ब्राह्मणों के अपमान के मुद्दे को लेकर हवा बनाने की कोशिश में जुट गई हैं. जाति और धर्म के आधार पर विश्लेषण: यूजीसी इक्विटी के मुद्दे पर भी राजनीतिक दल चुनाव में उम्मीदवारों का चयन जाति और धर्म के आधार पर करने को लेकर आपसी विचार विमर्श में जुट गए हैं. बहुजन समाज पार्टी ने तो इसी बीच प्रदेश की विभिन्न विधानसभा सीट पर चार प्रत्याशी भी घोषित कर दिए हैं. इनमें दो ब्राह्मण और दो मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दे दिया गया है. इससे बहुजन समाज पार्टी ने पत्ते खोल दिए हैं कि अगले विधानसभा चुनाव में 2027 में साल 2007 की तरह ब्राह्मणों को पूरा अधिकार और मुस्लिमों को उनका पूरा हक मिलेगा. विनोद मिश्रा पहली बार बसपा से लड़ेंगे चुनाव: बहुजन समाज पार्टी ने ब्राह्मण उम्मीदवार पर दांव खेलते हुए इस बार पिछले 14 साल से राजनीति में सक्रिय विनोद मिश्रा को उम्मीदवार घोषित कर दिया है. विनोद ने राजनीति की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी से की थी. इसके बाद वे समाजवादी पार्टी में भी रहे थे..साल 2022 तक उन्होंने समाजवादी पार्टी के लिए वोट मांगे थे, लेकिन इसके बाद वे बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गए. जौनपुर के मुंगरा बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र के सोहासा गांव के रहने वाले विनोद मिश्रा काफी चर्चित चेहरा हैं और 14 साल से राजनीति कर रहे हैं. बादशाहपुर विधानसभा पर सवर्णों का दबदबा: उनके खानदान में कभी भी कोई राजनीति में नहीं रहा है विनोद खुद पहली बार ही चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमाने उतर रहे हैं मुंगरा बादशाहपुर विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहां पर सवर्णों का दबदबा है, खासकर ब्राह्मण मतदाताओं का. यहां ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या तकरीबन 80000 है, जबकि 70000 दलित मतदाता हैं. अन्य पिछड़ा वर्ग की बात की जाए तो 7000 पटेल और 40000 यादव मतदाता हैं. समाजवादी पार्टी के पंकज पटेल विधायक हैं: इस सीट पर 30000 मुस्लिम मतदाता भी हैं. वर्तमान में इस सीट से समाजवादी पार्टी के पंकज पटेल विधायक हैं. बहुजन समाज पार्टी ने इस उम्मीद के साथ अपना उम्मीदवार उतारा है कि उनका इस बार का फार्मूला काम करेगा और ब्राह्मण दलित व मुस्लिम मतदाता मिलकर उनके प्रत्याशी विनोद मिश्रा को विधानसभा सीट जिताएंगे. इस बार बीएसपी ने खेला आशीष पाण्डेय पर दांव: बहुजन समाज पार्टी ने इस बार पिछले तीन बार के चुनाव से तैयारी कर रहे आशीष पांडेय को आखिरकार विधानसभा का टिकट दे ही दिया. आशीष मूल रूप से जालौन के माधवगढ़ विधानसभा क्षेत्र के कुरौती गांव के निवासी हैं. 14 साल से बहुजन समाज पार्टी के लिए काम कर रहे हैं. उनका रियल स्टेट का बड़ा बिजनेस है. साल 2017 और 2022 में उन्होंने माधवगढ़ विधानसभा सीट से अपने उम्मीदवारी जताई थी, लेकिन उनकी उम्मीदवारी बसपा को रास नहीं आई थी. उन्हें टिकट नहीं मिला था, लेकिन तीसरी बार का उनका प्रयास आखिरकार सफल हो गया है. माधवगढ़ विधानसभा सबसे अधिक दलित मतदाता: अब बहुजन समाज पार्टी ने उन्हें माधवगढ़ विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार घोषित कर दिया है. आशीष से पहले उनके पूरे खानदान में कभी भी कोई राजनीति में नहीं आया है. हालांकि उनका भांजा बहुजन समाज पार्टी से जिला पंचायत सदस्य है. माधवगढ़ विधानसभा सीट के चुनावी समीकरण की बात करें तो यहां पर सबसे अधिक दलित मतदाताओं की संख्या है. 90000 के करीब दलित मतदाता हैं. माधवगढ़ विधानसभा में 45000 ब्राह्मण मतदाता: इसके बाद सबसे ज्यादा संख्या ब्राह्मण मतदाताओं की है. लगभग़ 45000 ब्राह्मण मतदाता इस सीट पर हैं, साथ ही 40000 राजपूत और 20000 के करीब मुस्लिम मतदाता भी हैं. ओबीसी वोटर की संख्या भी इस सीट पर लगभग डेढ़ लाख है. वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी का इस सीट पर कब्जा है. मूलचंद निरंजन इस सीट से कुर्मी समाज के विधायक हैं.