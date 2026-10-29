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विधान परिषद चुनाव नतीजों के बाद अखिलेश यादव बोले- "दूरबीन लेकर प्रत्याशी ढूंढ रही है BJP, खाली पड़ी है टिकट खिड़की"

विधान परिषद चुनाव से तय हुई 2027 की दिशा: अखिलेश यादव ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव के नतीजों के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर सियासी हमला बोला है. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक लंबा पोस्ट साझा कर चुनाव में जीत हासिल करने वाले प्रत्याशियों को बधाई दी और मतदाताओं का आभार जताया. अपने खुले पत्र में अखिलेश यादव ने भाजपा की चुनावी रणनीति, शिक्षा और रोजगार से जुड़ी नीतियों पर सवाल उठाए. उन्होंने दावा किया कि विधान परिषद चुनाव के नतीजे 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की दिशा तय होने के संकेत दे रहे हैं.

वाराणसी में भाजपा दो बार हारी: अखिलेश यादव ने अपने पोस्ट में लिखा, "प्रिय मतदाताओं, भाजपा एक 'फ्लॉप शो' बन गई है. भाजपा वाले वाराणसी में पहले काउंटिंग में हारे, फिर दोबारा री-काउंटिंग में हारे. मतलब दो बार मतगणना हुई और दोनों बार भाजपा और उनके संगी-साथी हारे. ये डबल इंजन की डबल हार है." उन्होंने कहा कि विधान परिषद चुनाव में भाजपा की हार ने 2027 के विधानसभा चुनाव की प्रस्तावना लिख दी है. उनके मुताबिक, यह भाजपा की शिक्षक, शिक्षार्थी और शिक्षा विरोधी नीतियों की हार है और पढ़े-लिखे बेरोजगार स्नातकों ने भी अपना फैसला सुना दिया है.

PDA का जनाधार अब 95 प्रतिशत हो गया: सपा अध्यक्ष ने भाजपा पर समाज के अलग-अलग वर्गों को पीड़ित, दुखी और अपमानित करने का आरोप लगाया. उन्होंने दावा किया कि इससे उत्पीड़ित वर्ग एकजुट हो रहे हैं और पीडीए का जनाधार अब 95 प्रतिशत हो गया है. अखिलेश यादव ने अपने पोस्ट में लिखा, "जो पीड़ित, वो पीडीए." उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा के भीतर इस बात को लेकर चर्चा है कि जिन सीटों पर पार्टी ने जीत हासिल की, वहां भी हेराफेरी हुई है. BJP की गुटबाजी और प्रत्याशियों को लेकर तंज: अखिलेश यादव ने भाजपा की अंदरूनी गुटबाजी पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि पार्टी के भीतर की फूट से डबल इंजन की टकराहट और बढ़ गई है. आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा के प्रत्याशी चुनाव लड़ने का हौसला खो रहे हैं. उन्होंने लिखा कि जो पार्टी अब तक प्रत्याशियों का सर्वे करा रही थी, वह अब दूरबीन लेकर उम्मीदवार ढूंढ़ रही है, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आ रहा है.