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विधान परिषद चुनाव नतीजों के बाद अखिलेश यादव बोले- "दूरबीन लेकर प्रत्याशी ढूंढ रही है BJP, खाली पड़ी है टिकट खिड़की"

चुनाव के नतीजों के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधा. उन्होंने इसे 2027 के विधानसभा चुनाव की प्रस्तावना बताया है.

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विधान परिषद चुनाव से तय हुई 2027 की दिशा: अखिलेश यादव (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 29, 2026 at 7:36 PM IST

4 Min Read
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लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव के नतीजों के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर सियासी हमला बोला है. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक लंबा पोस्ट साझा कर चुनाव में जीत हासिल करने वाले प्रत्याशियों को बधाई दी और मतदाताओं का आभार जताया. अपने खुले पत्र में अखिलेश यादव ने भाजपा की चुनावी रणनीति, शिक्षा और रोजगार से जुड़ी नीतियों पर सवाल उठाए. उन्होंने दावा किया कि विधान परिषद चुनाव के नतीजे 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की दिशा तय होने के संकेत दे रहे हैं.

वाराणसी में भाजपा दो बार हारी: अखिलेश यादव ने अपने पोस्ट में लिखा, "प्रिय मतदाताओं, भाजपा एक 'फ्लॉप शो' बन गई है. भाजपा वाले वाराणसी में पहले काउंटिंग में हारे, फिर दोबारा री-काउंटिंग में हारे. मतलब दो बार मतगणना हुई और दोनों बार भाजपा और उनके संगी-साथी हारे. ये डबल इंजन की डबल हार है." उन्होंने कहा कि विधान परिषद चुनाव में भाजपा की हार ने 2027 के विधानसभा चुनाव की प्रस्तावना लिख दी है. उनके मुताबिक, यह भाजपा की शिक्षक, शिक्षार्थी और शिक्षा विरोधी नीतियों की हार है और पढ़े-लिखे बेरोजगार स्नातकों ने भी अपना फैसला सुना दिया है.

PDA का जनाधार अब 95 प्रतिशत हो गया: सपा अध्यक्ष ने भाजपा पर समाज के अलग-अलग वर्गों को पीड़ित, दुखी और अपमानित करने का आरोप लगाया. उन्होंने दावा किया कि इससे उत्पीड़ित वर्ग एकजुट हो रहे हैं और पीडीए का जनाधार अब 95 प्रतिशत हो गया है. अखिलेश यादव ने अपने पोस्ट में लिखा, "जो पीड़ित, वो पीडीए." उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा के भीतर इस बात को लेकर चर्चा है कि जिन सीटों पर पार्टी ने जीत हासिल की, वहां भी हेराफेरी हुई है.

BJP की गुटबाजी और प्रत्याशियों को लेकर तंज: अखिलेश यादव ने भाजपा की अंदरूनी गुटबाजी पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि पार्टी के भीतर की फूट से डबल इंजन की टकराहट और बढ़ गई है. आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा के प्रत्याशी चुनाव लड़ने का हौसला खो रहे हैं. उन्होंने लिखा कि जो पार्टी अब तक प्रत्याशियों का सर्वे करा रही थी, वह अब दूरबीन लेकर उम्मीदवार ढूंढ़ रही है, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आ रहा है.

भाजपा की टिकट की खिड़की खाली है: सपा अध्यक्ष ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा, "भाजपा की टिकट की खिड़की खाली है." उन्होंने विधान परिषद चुनाव में समाजवादी पार्टी का समर्थन करने वाले शिक्षकों और युवाओं का आभार जताया. अखिलेश यादव के मुताबिक, शिक्षकों और अपने भविष्य को लेकर चिंतित युवाओं ने सपा को वोट देने के साथ मतगणना के दौरान भी सक्रिय भूमिका निभाई. उन्होंने कहा कि पार्टी के पीडीए प्रहरी मतगणना की निगरानी करते रहे और प्रमाणपत्र मिलने तक डटे रहे.

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शिक्षकों और बेरोजगार युवाओं ने सुनाया अपना फैसला: एमएलसी चुनाव नतीजों पर बोले अखिलेश यादव. (Photo Credit: ETV Bharat)

जीतने वाले प्रत्याशियों को बधाई दी: अखिलेश यादव ने विधान परिषद चुनाव में जीत हासिल करने वाले समाजवादी पार्टी के सभी प्रत्याशियों को बधाई दी. साथ ही, उन्होंने उन प्रत्याशियों का भी अभिनंदन किया, जिन्हें उन्होंने चालबाजी और जालसाजी के जरिए हराए जाने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के लिए कोई भी प्रत्याशी हारा नहीं है, बल्कि कथित हेराफेरी के कारण कुछ उम्मीदवार जीत का प्रमाणपत्र हासिल नहीं कर पाए. उनके मुताबिक, ऐसे प्रत्याशी भी पार्टी के लिए बिना प्रमाणपत्र के विजेता हैं.

2027 में सपा सरकार बनाने का जताया भरोसा: अखिलेश यादव ने विश्वास जताया कि विधान परिषद चुनाव में दिखाई गई सजगता और एकजुटता 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने की नींव बनेगी. उन्होंने कहा कि शिक्षकों, युवाओं और अन्य मतदाताओं का समर्थन पार्टी के लिए अहम है. सपा अध्यक्ष ने भाजपा की नीतियों और चुनावी रणनीति पर सवाल उठाते हुए अपने समर्थकों का उत्साह बढ़ाया. अंत में उन्होंने सभी मतदाताओं को एक बार फिर धन्यवाद दिया.

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