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सपा को दिखता था सैफई तक का विकास, उनके एजेंडे में नहीं था पूर्वांचल

सीएम योगी ने कहा कि सपा को दिखता था सैफई तक का विकास, ( ETV Bharat )

आजमगढ़: जिले में पहुंचे सीएम योगी ने कहा कि हमने पूर्वांचल को पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे से जोड़ा, आजमगढ़ में महाराजा सुहेलदेव के नाम पर विवि की स्थापना की. आजमगढ़ को चारों तरफ से फोरलेन से जोड़ा. यह कार्य सपा भी कर सकती थी, लेकिन उसे सैफई तक का विकास दिखता था, क्योंकि पूर्वांचल का विकास उनके एजेंडे में नहीं था. उक्त बातें सीएम योगी आदित्य नाथ ने सोमवार को बिलरियागंज विकास खंड के मिरिया रेड़हा में एक डेयरी प्लांट के उद्घाटन के बाद जनसभा को संबो​धित करते हुए कही. उन्होंने कहा कि जनसंघ के प्रथम अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था कि देश में एक निशान, एक प्रधान और एक संविधान चलेगा, लेकिन, कांग्रेस ने कश्मीर में धारा 370 लगा दिया. मोदी जी ने धारा 370 को खत्म कर आतंकवाद के ताबूत में अंतिम कील ठोंक दी और बाबा के संविधान की रक्षा करने के साथ ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के इस सपने को साकार किया है.