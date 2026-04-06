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सपा को दिखता था सैफई तक का विकास, उनके एजेंडे में नहीं था पूर्वांचल

सीएम योगी ने कहा कि सपा को दिखता था सैफई तक का विकास, उनके एजेंडे में नहीं था पूर्वांचल.

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सीएम योगी ने कहा कि सपा को दिखता था सैफई तक का विकास, (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 6, 2026 at 7:59 PM IST

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आजमगढ़: जिले में पहुंचे सीएम योगी ने कहा कि हमने पूर्वांचल को पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे से जोड़ा, आजमगढ़ में महाराजा सुहेलदेव के नाम पर विवि की स्थापना की. आजमगढ़ को चारों तरफ से फोरलेन से जोड़ा. यह कार्य सपा भी कर सकती थी, लेकिन उसे सैफई तक का विकास दिखता था, क्योंकि पूर्वांचल का विकास उनके एजेंडे में नहीं था.

उक्त बातें सीएम योगी आदित्य नाथ ने सोमवार को बिलरियागंज विकास खंड के मिरिया रेड़हा में एक डेयरी प्लांट के उद्घाटन के बाद जनसभा को संबो​धित करते हुए कही.

उन्होंने कहा कि जनसंघ के प्रथम अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था कि देश में एक निशान, एक प्रधान और एक संविधान चलेगा, लेकिन, कांग्रेस ने कश्मीर में धारा 370 लगा दिया.

मोदी जी ने धारा 370 को खत्म कर आतंकवाद के ताबूत में अंतिम कील ठोंक दी और बाबा के संविधान की रक्षा करने के साथ ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के इस सपने को साकार किया है.

सीएम योगी ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री बनने के पहले से ही आजमगढ़ जुड़ा हूं. पहले आजमगढ़ आतंकवाद सहित समस्याओं से जूझता था, पर मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार ने नए आजमगढ़ की पहचान दी.

सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछली सरकारों ने आजमगढ़ सहित पूर्वांचल के लिए कुछ नहीं किया, उन्हें बस सैफई दिखता था. हमने चारो तरफ फोरलेन का जाल बिछाया, पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे दिया.

पहले लखनऊ की दूरी तय करने में पापड़ बेलने पड़ते थे, आज लखनऊ की दूरी ढाई से पौने तीन घंटे की रह गई है. पिछली सरकारों ने वोट बैंक के लिए काम किया, हमने विकास किया.

पहले आजमगढ़ के नाम पर कोई होटल में कमरा नहीं देता था. आज स्वागत करता है. यह है बदलाव. उप्र में पहले रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनवाएंगे के नारे लगते थे, जब डबल इंजन की सरकार बनी, तो अयोध्या में भव्य मंदिर भी बना. यह कांग्रेस और सपा के लोग भी कर सकते ​थे, लेकिन यह तो रामभक्तों पर गोली चलवाने लोग हैं.

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