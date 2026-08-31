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अखिलेश यादव का ऐलान- सपा 26 हजार बंद सरकारी स्कूलों में मनाएगी टीचर्स डे, बूथ स्तर के एजेंटों को किया अलर्ट

अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर भी साधा निशाना. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय में सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग और प्रदेश सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए. अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव आयोग दोबारा SAR (स्पेशल एनालिटिक रिविजन) कराने की तैयारी में है, जबकि चुनाव के लिए अब ज्यादा समय शेष नहीं बचा है. उन्होंने कहा कि हमने अपने बूथ स्तर के एजेंटों को फिर से सतर्क किया है, ताकि वोट कटने से बचाए जा सके. निर्वाचन आयोग की वेबसाइट भी धीमी चल रही है, जिससे फॉर्म 6 भरने में दिक्कत हो रही है और इसे भाजपा की साजिश करार दिया. उन्होंने यह भी दावा किया कि सरोजिनी नगर में फॉर्म-7 के माध्यम से एक ही व्यक्ति ने 125 लोगों के वोट कटवाए थे, उन्होंने ननदलाल निषाद का एग्जाम्पल भी दिया. उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव से पहले बीजेपी पुनरीक्षण (रिविजन) कराएगी और इसके लिए बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत अन्य राज्यों से कार्यकर्ता बुलाए गए हैं. इसके लिए हमने अपने कार्यकर्ताओं को सजक कर दिया है. कल से पार्टी का बूथ स्तरीय प्रचार अभियान शुरू होगा. बाढ़ पीड़ितों के लिए संवेदना : अखिलेश यादव ने बाढ़ से जनहानि पर दुख जताते हुए कहा कि सरकार को प्रभावितों की हर संभव मदद करनी चाहिए. उन्होंने मृतकों के लिए मौन रखने और श्रद्धांजलि देने की अपील की. उन्होंने बताया कि चित्रकूट, प्रयागराज सहित प्रदेश के कई अन्य जिले बाढ़ से प्रभावित हैं. गोरखपुर की स्थिति अब सरकार और जनप्रतिनिधियों को नहीं दिख रही. शिक्षक दिवस और बंद स्कूलों का मुद्दा : उन्होंने बताया कि शिक्षक दिवस के मौके पर पार्टी उत्तर प्रदेश में बंद हुए करीब 26 हजार स्कूलों में कार्यक्रम आयोजित कर यह बताने का प्रयास करेगी कि इन स्कूलों को क्यों बंद किया गया. अखिलेश यादव ने एक्सप्रेस-वे और डायल-100 पुलिस व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब अंकित बालियान के पास हथियार होने की जानकारी सरकार को पहले से थी, तो घटना को होने से क्यों नहीं रोका गया.