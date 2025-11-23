ETV Bharat / state

एसपी बिमल की टीम ने खोज निकाला दहशत फैलाने वालों का ठिकाना, रडार पर कई लोग, चर्चित स्कार्पियो भी जब्त

गिरिडीह: जमुआ में जमीन के कारण बीच सड़क पर फायरिंग की गई. पेट्रोल बम फोड़े गए और पथराव हुआ. घटना गंभीर है तो एसपी डॉ बिमल की टीम भी इसमें शामिल हरेक उपद्रवी को गिरफ्तार करने में जुटी है. एसपी ने इसे लेकर विशेष टीम का गठन किया है, जिसमें पांच डीएसपी स्तर के पदाधिकारी के साथ-साथ दो इंस्पेक्टर तथा आधा दर्जन थानेदार शामिल हैं. यह टीम घटना के बाद से ही लगातार छापेमारी कर रही है.

मामले में 39 लोगों को किया गया चिन्हित

एसपी की टीम ने घटनास्थल पर अवस्थित पेट्रोल पंप में लगे सीसीटीवी का अवलोकन किया और अभी तक 39 से अधिक लोगों को चिन्हित करते हुए प्राथमिकी दर्ज की है. जिन 39 लोगों को चिन्हित किया गया है, उनमें से दो लोगों को गिरफ्तार करते हुए जेल भेजा गया है. हालांकि इन चिन्हित उपद्रवियों को पकड़ने के दौरान एक काफी चौंकाने वाला मामला सामने आया है. जिन्हें पुलिस ने अभी तक चिन्हित करते हुए नामजद किया है, उनमें से ज्यादातर शातिर बदमाश बताए जा रहे हैं. ज्यादातर नगर और पचम्बा थाना इलाके के रहने वाले हैं.

छापेमारी में स्कार्पियो जब्त (ETV BHARAT)

इसके साथ ही यह भी पता चला है कि जिन्होंने उपद्रव किया, उनमें ज्यादातर लोग संगठित ग्रुप के मेंबर हैं. इस ग्रुप में शामिल लोग मुख्यता जमीन कब्जे में शामिल रहते हैं. इस ग्रुप में शामिल ज्यादातर युवक शहरी इलाके में रहते हैं. पुलिस ने उन ठिकानों को ढूंढ लिया है, जहां इस तरह के युवक जमघट लगाते रहे हैं. इन ठिकानों पर भी दबिश दी गई है.

चुंजका से मिला स्कॉर्पियो

पुलिस ने इस ग्रुप के अहम किरदार राजा खोरा को दबोचने के लिए कई स्थानों पर छापा भी मारा है. इस छापेमारी में मुफ्फसिल पुलिस को महत्वपूर्ण कामयाबी मिली है. मुफ्फसिल इंस्पेक्टर श्याम किशोर महतो की टीम ने थाना इलाके के चुंजका (16 नंबर) से एक काले रंग की स्कार्पियो को जब्त किया है. गिरिडीह नंबर की इस काले रंग की स्कार्पियो के आगे बुग्गु तो पीछे भाऊ लिखा हुआ है. पुलिस की मानें तो इस गाड़ी का उपयोग भी जमुआ उपद्रव में हुआ था. बताया जाता है कि घटना के बाद जब पुलिस ने दबिश दी तो स्कार्पियो को चुंजका (16 नंबर) में छिपा दिया गया था. हालांकि पुलिस यहां भी पहुंच गई और स्कार्पियो को जब्त कर लिया.