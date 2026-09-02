पीआरडी जवान से मारपीट कर हाथ तोड़ने वाले आरक्षी को एसपी ने किया निलंबित, जांच के दिए आदेश

पीआरडी जवान से मारपीट कर हाथ तोड़ने वाले आरक्षी को एसपी ने किया निलंबित, जांच के दिए आदेश
पीआरडी जवान से मारपीट मामले में एसपी ने कहा कि किसी भी तरह की कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 2, 2026 at 5:38 PM IST
बहराइच: ड्यूटी पर तैनात पीआरडी जवान से मारपीट करने के मामले में एसपी ने आरोपी सिपाही को निलंबित कर दिया है और जांच के आदेश दिए हैं.
एसपी ने बताया कि इस मामले में किसी भी तरह की कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने कहा कि पीड़ित जवान आकर मिला था. शिकायत सुनने के बाद आरोपी सिपाही पर कार्यवाही की गई है.
जनपद के नानपारा कोतवाली में तैनात प्रांतीय रक्षक दल (पीआरडी) के 57 वर्षीय जवान कामता प्रसाद यादव ने बीते 29 तारीख को थाने में शिकायती पत्र सौंपते हुए मारपीट कर हाथ तोड़ने का आरोप लगाया था.
पीड़ित पीआरडी जवान ने बताया कि आरक्षी शुभम यादव द्वारा एक ई रिक्शा पकड़ कर लाया गया था. मगर उसको इस बात की जानकारी नहीं थी. कुछ देर बाद ई रिक्शा चालक वाहन को लेकर चला गया.
आरक्षी शुभम के आने पर जब ई रिक्शा नहीं मिला, तो शराब के नशे में धुत सिपाही द्वारा पीआरडी जवान से गाली गलौज की जाने लगी. विवाद बढ़ने पर सिपाही ने पीआरडी जवान से डंडे को छीनकर उसे जमकर पीटा, जिससे उसके हाथ की हड्डी टूट गई.
इस मामले की जानकारी होते ही थाने पर बड़ी संख्या में पहुंचे जवान ने आरोपी सिपाही पर कार्रवाईी की मांग की थी. इस मामले में आज एसपी विश्वजीत श्रीवास्तव ने कार्रवाई करते हुए आरोपी सिपाही शुभम यादव को निलंबित कर दिया. वही जांच के आदेश दिए हैं.
इस मामले में एसपी ने बताया कि किसी भी प्रकार की लापरवाही व मारपीट बर्दाश्त नहीं की जाएगी. वहीं एसपी द्वारा की गई कार्रवाई के बाद पीआरडी जवान ने एसपी को धन्यवाद भी ज्ञापित किया है. उन्होंने कहा कि उनके साथ न्याय हुआ है.