धमतरी में एसपी ने किया आरक्षक को निलंबित, पवन वर्मा पर ड्राइवर से मारपीट का आरोप
एसपी ने कहा, ''पुलिस में अनुशासन सर्वोपरि है और किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को ऐसा कोई कार्य करने की अनुमति नहीं दी जा सकती.''
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 18, 2026 at 3:38 PM IST
धमतरी: बीते दिनों मरौद टोल प्लाजा पर ट्रक चालक से मारपीट का आरोप पुलिस कांस्टेबल पर लगा था. ट्रक चालक से कथित मारपीट के आरोपी आरक्षक पवन वर्मा को आज निलंबित कर दिया गया. आरोपी आरक्षक पवन वर्मा थाना कुरूद में पदस्थ था, जिसे आज एसपी सूरज सिंह परिहार के निर्देश पर निलंबित कर रूद्री पुलिस लाइन में अटैच कर दिया गया. आरक्षक पवन वर्मा को पुलिस लाइन रूद्री में अटैच करने का आदेश भी जारी किया जा चुका है.
एसपी ने किया आरक्षक को निलंबित
दरअसल, मरौद टोल प्लाजा के पास एक ट्रक चालक के साथ आरक्षक पवन बर्मन द्वारा मारपीट और अभद्र व्यवहार किए जाने की सूचना पुलिस विभाग तक पहुंची थी. मामले की जानकारी मिलने के बाद थाना प्रभारी कुरूद ने पुलिस अधीक्षक धमतरी को घटना की जानकारी से अवगत कराया. प्रारंभिक स्तर पर की गई जांच में यह भी सामने आया कि संबंधित आरक्षक अपने निर्धारित ड्यूटी स्थल से अनुपस्थित पाया गया. जिसके बाद मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक धमतरी सूरज सिंह परिहार ने, तत्काल कार्रवाई करते हुए आरक्षक पवन बर्मन को निलंबित कर पुलिस लाइन रूद्री अटैच करने के आदेश जारी किए. इसके साथ ही पूरे घटनाक्रम की विस्तृत प्राथमिक जांच के निर्देश भी दिए गए हैं, ताकि घटना के सभी तथ्यों को स्पष्ट किया जा सके.
एसपी सूरज सिंह परिहार का बयान
धमतरी एसपी सूरज सिंह परिहार ने कहा, ''पुलिस विभाग में अनुशासन सर्वोपरि है और किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को ऐसा कोई कार्य करने की अनुमति नहीं दी जा सकती जिससे विभाग की छवि धूमिल हो या आम जनता का विश्वास प्रभावित हो. पुलिसकर्मियों को समय-समय पर सेवा आचरण नियमों और आमजन के प्रति संवेदनशील व्यवहार को लेकर स्पष्ट निर्देश दिए जाते हैं. यदि कोई कर्मचारी इन नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाती है.''
प्रथम दृष्टया संबंधित आरक्षक का आचरण विभागीय अनुशासन और सेवा नियमों के विपरीत प्रतीत हुआ है. इसी कारण तत्काल प्रभाव से निलंबन की कार्रवाई की गई है. जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आगे की विभागीय कार्रवाई की जाएगी. यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो नियमानुसार और भी कड़ी कार्रवाई की जा सकती है: सूरज सिंह परिहार, एसपी, धमतरी
पुलिस की छवि खराब करने वालों पर सख्ती के निर्देश
एसपी का कहना है कि आम नागरिकों के साथ सम्मानजनक व्यवहार पुलिस की प्राथमिक जिम्मेदारी है. किसी भी प्रकार की शिकायत को गंभीरता से लिया जाता है और दोषी पाए जाने वाले कर्मचारियों के खिलाफ निष्पक्ष कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है. इस कार्रवाई के बाद पुलिस विभाग में अनुशासन को लेकर स्पष्ट संदेश गया है कि कर्तव्य के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही, अनुचित व्यवहार या विभागीय मर्यादा के विपरीत आचरण को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. धमतरी पुलिस ने यह भी कहा है कि जांच पूरी होने के बाद मामले की वास्तविक स्थिति सार्वजनिक की जाएगी और नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी.
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