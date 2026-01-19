ETV Bharat / state

महिला से छेड़छाड़ के गंभीर आरोप पर उप निरीक्षक को एसपी ने किया सस्पेंड, एफआईआर दर्ज

कोरबा: महिला से छेड़छाड़ के गंभीर आरोप के बाद कटघोरा थाने में पदस्थ उप निरीक्षक(एसआई) शिव प्रसाद कोसरिया को एसपी ने सस्पेंड कर दिया है. विभागीय कार्रवाई के साथ ही छेड़छाड़ की धाराओं के तहत एफआईआर भी दर्ज कर लिया गया है. आरोपी एसआई को न्यायालय में पेश किया किया गया था. सूचना है कि न्यायालय में न्यायिक प्रक्रिया के बाद आरोपी एसआई को रिमांड पर जेल दाखिल करने की तैयारी थी. लेकिन इसके ठीक पहले उसका स्वास्थ्य बिगड़ गया. जिसके कारण उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कटघोरा में इलाज के लिए भर्ती किया गया है.

इस प्रकरण में पीड़ित महिला का आरोप है कि अवैध शराब मामले में उसके पति को जेल भेजा गया था. इसके बाद से ही एसआई कोसरिया उसे परेशान कर रहा था. फोन कर लगातार अश्लील बातें करने और दबाव बनाने की बातें सामने आई है. पति को जेल से छुड़ाने की बात पर लगातार महिला से बातचीत की शिकायत की गई है. महिला ने शिकायत में कहा है कि रविवार एसआई ने घर पहुंचकर जबरन छेड़छाड़ करते हुए आपत्तिजनक हरकतें की. इसके बाद पीड़ित महिला ने कटघोरा थाना पहुंचकर थाना प्रभारी को पूरी घटना बताई और ठोस कार्रवाई की मांग की.

उप निरीक्षक को एसपी ने किया सस्पेंड (ETV Bharat)

महिला की शिकायत पर कटघोरा थाने में पदस्थ एसआई कोसरिया को सस्पेंड कर दिया गया है. छेड़छाड़ की धाराओं के तहत अपराध दर्ज करते हुए वैधानिक कार्रवाई की जा रही है: नीतीश ठाकुर, एएसपी, कोरबा



एसपी ने मामले को गंभीरता से लिया और की कार्रवाई

जानकारी के अनुसार पीड़ित महिला की शिकायत के बाद कोरबा जिला पुलिस अधीक्षक सिद्दार्थ तिवारी ने इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया. उप निरीक्षक कोसरिया को तत्काल निलंबित किया. प्रार्थी महिला के गंभीर आरोप पर एसआई के खिलाफ छेड़छाड़ की गंभीर धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई के आदेश एसपी ने दिए. इसके बाद देर शाम आरोपी एसआई को पुलिस ने न्यायालय में पेश किया था.

