पुलिस हिरासत में दिलशाद की मौत पर SP की बड़ी कार्रवाई, थानाध्यक्ष समेत 6 पुलिसकर्मी निलंबित
बेतिया में दिलशाद की पुलिस अभिरक्षा में मौत पर एसपी ने छह पुलिसकर्मियों को निलंबित किया. परिजनों का पुलिस पर गंभीर आरोप. रिपोर्ट-जितेंद्र कुमार गुप्ता
Published : October 13, 2026 at 7:35 AM IST
बेतिया: पश्चिम चंपारण के बेतिया में सहोदरा थाना क्षेत्र से जुड़ी एक गंभीर घटना सामने आई है. एनडीपीएस एक्ट के अभियुक्त दिलशाद अंसारी को पुलिस अभिरक्षा में ले जाते समय हुई घटना के बाद एसपी कुमार गौतम ने कड़ी कार्रवाई करते हुए सहोदरा थानाध्यक्ष समेत छह पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है.
छह पुलिस पदाधिकारी और कर्मी निलंबित
निलंबित अधिकारियों में थानाध्यक्ष एवं पुलिस अवर निरीक्षक रवि शंकर कुमार, अवर निरीक्षक अरुण कुमार, सिपाही सौदागर कुमार यादव, राज किशोर ऋषि, कुंदन कुमार और चालक सिपाही सुमन कुमार शामिल हैं.
प्रेस-विज्ञप्ति बेतिया पुलिस दिनांक-12/10/2026 ********************* @bihar_police https://t.co/5RHsHA2230— Bettiah Police (@Bettiah_Police) October 12, 2026
मामला सहोदरा थाना से जुड़ा
यह घटना सहोदरा थाना कांड संख्या 65/25, दिनांक 2 अगस्त 2025 से संबंधित है. आरोप है कि दो दिन पहले रात करीब दो बजे बानुछापर और सहोदरा थाने की पुलिस की गाड़ी बानुछापर थाना क्षेत्र के बड़ा टोला, वार्ड संख्या-2 निवासी अकबर अंसारी के घर पहुंची और उनके बेटे दिलशाद अंसारी को गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई. कुछ ही घंटों बाद परिवार को फोन आया कि युवक की तबीयत खराब हो गई है और उसे अस्पताल पहुंचाया गया है.
परिवार ने कहा सिर पर गंभीर चोट
जब परिजन अस्पताल पहुंचे तो उनके सामने दिलशाद अंसारी का शव पड़ा था. सिर पर गंभीर चोट के निशान देखकर परिवार में चीख-पुकार मच गई. परिजनों का आरोप है कि पुलिस रात में घर से जीवित युवक को ले गई थी, लेकिन कुछ घंटों बाद ही उसकी मौत हो गई. उन्होंने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए मामले की निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच की मांग की.
पुलिस ने कहा वाहन से कूदने से लगी चोट
पुलिस का कहना है कि सहोदरा थाने में दर्ज एनडीपीएस मामले में पूछताछ के लिए दिलशाद अंसारी को लाया जा रहा था. इसी दौरान वह पुलिस वाहन से कूद गया, जिससे उसके सिर में चोट लगी. इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. पुलिस और परिजनों के बयानों में घटना की परिस्थितियों को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं.
रात में घर से निकले युवक की कुछ घंटों में मौत
सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर रात में घर से पुलिस के साथ निकले युवक की कुछ ही घंटों बाद मौत कैसे हो गई और सिर पर गंभीर चोट किन परिस्थितियों में लगी. परिवार ने पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए हैं, जबकि पुलिस कूदने की बात कह रही है. दोनों पक्षों के बयानों में अंतर साफ नजर आ रहा है.
पोस्टमॉर्टम और उच्च स्तरीय जांच का इंतजार
फिलहाल दिलशाद अंसारी की मौत को लेकर परिवार गंभीर आरोप लगा रहा है. पूरे मामले की सच्चाई पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और वरिष्ठ पुलिस पदाधिकारियों की जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद ही पता चलेगी. परिजन निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं.
पुलिस महकमे में हलचल
एसपी की इस कार्रवाई के बाद पुलिस महकमे में हलचल मची हुई है. अब देखना होगा कि जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं और दिलशाद अंसारी की मौत से जुड़े सवालों का जवाब परिवार को कब तक मिल पाता है. पूरा मामला बानुछापर और सहोदरा थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है.
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