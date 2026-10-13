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पुलिस हिरासत में दिलशाद की मौत पर SP की बड़ी कार्रवाई, थानाध्यक्ष समेत 6 पुलिसकर्मी निलंबित

बेतिया पुलिस कस्टडी में मौत ( ETV Bharat )

बेतिया: पश्चिम चंपारण के बेतिया में सहोदरा थाना क्षेत्र से जुड़ी एक गंभीर घटना सामने आई है. एनडीपीएस एक्ट के अभियुक्त दिलशाद अंसारी को पुलिस अभिरक्षा में ले जाते समय हुई घटना के बाद एसपी कुमार गौतम ने कड़ी कार्रवाई करते हुए सहोदरा थानाध्यक्ष समेत छह पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है.

छह पुलिस पदाधिकारी और कर्मी निलंबित