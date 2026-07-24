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रोहतास SP ने 5 पुलिसकर्मियों को किया सस्पेंड, बालू लदे ट्रैक्टर से कथित वसूली के आरोप पर एक्शन

रोहतास: बिहार के रोहतास जिले में बालू लदे ट्रैक्टर चालक से कथित अवैध वसूली का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया. मामले को गंभीरता से लेते हुए रोहतास के पुलिस अधीक्षक रौशन कुमार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सासाराम नगर थाना की गस्ती अधिकारी, वाहन चालक और तीन होमगार्ड जवानों समेत कुल पांच पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है.

वीडियो में क्या दिखा?: कहा जा रहा है कि वायरल वीडियो सासाराम शहर के एसपी जैन मोड़ के पास का है. वीडियो में सड़क किनारे सासाराम नगर थाने की गश्ती पुलिस की गाड़ी खड़ी दिखाई देती है, जबकि कुछ दूरी पर बालू लदा ट्रैक्टर भी खड़ा नजर आता है. ट्रैक्टर से उतरकर एक व्यक्ति पुलिस वाहन की ओर जाता है और अगली खिड़की के पास पहुंचकर अंदर कुछ देता हुआ दिखाई देता है, इसके बाद वह वापस ट्रैक्टर की ओर लौट जाता है.

बालू लदे ट्रैक्टर से कथित वसूली का आरोप (ETV Bharat)

पुलिसकर्मियों पर अवैध वसूली के आरोप!: वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर पुलिसकर्मियों पर अवैध वसूली के आरोप लगाए जा रहे हैं. हालांकि ईटीवी भारत इस वायरल वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि नहीं करता है. वीडियो सामने आने के बाद पूरे मामले पर व्यापक चर्चा हो रही है.

एसपी रौशन कुमार का सख्त रुख: रोहतास पुलिस अधीक्षक रौशन कुमार ने पूरे मामले पर संज्ञान लिया और प्रारंभिक जांच के आधार पर संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की. एसपी ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामले को गंभीर मानते हुए नगर थाना की गस्ती अधिकारी, वाहन चालक और तीन होमगार्ड जवानों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. साथ ही पूरे मामले की विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है.

भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस का संदेश: एसपी रौशन कुमार ने स्पष्ट कहा कि पुलिस विभाग में किसी प्रकार की अनियमितता, भ्रष्टाचार तथा अनुशासनहीनता को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. जांच में यदि अन्य किसी पुलिसकर्मी की संलिप्तता सामने आती है तो उसके विरुद्ध भी नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी.