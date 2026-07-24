रोहतास SP ने 5 पुलिसकर्मियों को किया सस्पेंड, बालू लदे ट्रैक्टर से कथित वसूली के आरोप पर एक्शन
रोहतास में बालू लदे ट्रैक्टर से कथित वसूली का वीडियो वायरल होने पर SP ने गश्ती अधिकारी समेत पांच पुलिसकर्मियों को निलंबित किया. पढ़ें खबर-
Published : July 24, 2026 at 1:49 PM IST
रोहतास: बिहार के रोहतास जिले में बालू लदे ट्रैक्टर चालक से कथित अवैध वसूली का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया. मामले को गंभीरता से लेते हुए रोहतास के पुलिस अधीक्षक रौशन कुमार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सासाराम नगर थाना की गस्ती अधिकारी, वाहन चालक और तीन होमगार्ड जवानों समेत कुल पांच पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है.
वीडियो में क्या दिखा?: कहा जा रहा है कि वायरल वीडियो सासाराम शहर के एसपी जैन मोड़ के पास का है. वीडियो में सड़क किनारे सासाराम नगर थाने की गश्ती पुलिस की गाड़ी खड़ी दिखाई देती है, जबकि कुछ दूरी पर बालू लदा ट्रैक्टर भी खड़ा नजर आता है. ट्रैक्टर से उतरकर एक व्यक्ति पुलिस वाहन की ओर जाता है और अगली खिड़की के पास पहुंचकर अंदर कुछ देता हुआ दिखाई देता है, इसके बाद वह वापस ट्रैक्टर की ओर लौट जाता है.
पुलिसकर्मियों पर अवैध वसूली के आरोप!: वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर पुलिसकर्मियों पर अवैध वसूली के आरोप लगाए जा रहे हैं. हालांकि ईटीवी भारत इस वायरल वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि नहीं करता है. वीडियो सामने आने के बाद पूरे मामले पर व्यापक चर्चा हो रही है.
एसपी रौशन कुमार का सख्त रुख: रोहतास पुलिस अधीक्षक रौशन कुमार ने पूरे मामले पर संज्ञान लिया और प्रारंभिक जांच के आधार पर संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की. एसपी ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामले को गंभीर मानते हुए नगर थाना की गस्ती अधिकारी, वाहन चालक और तीन होमगार्ड जवानों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. साथ ही पूरे मामले की विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है.
भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस का संदेश: एसपी रौशन कुमार ने स्पष्ट कहा कि पुलिस विभाग में किसी प्रकार की अनियमितता, भ्रष्टाचार तथा अनुशासनहीनता को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. जांच में यदि अन्य किसी पुलिसकर्मी की संलिप्तता सामने आती है तो उसके विरुद्ध भी नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी.
"मामले की जांच की जा रही है. प्रारंभिक जांच के आधार पर नगर थाना के गश्ती अधिकारी, सरकारी वाहन चालक सहित 3 होमगार्ड जमान को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. पूरे मामले की जांच भी शुरू कर दी गई है."-रौशन कुमार, एसपी, रोहतास
लोगों की मांग-निष्पक्ष जांच जरूरी: वीडियो वायरल होने के बाद शहर में इसकी व्यापक चर्चा हो रही है. स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि वीडियो में दिखाई दे रही घटना सही है तो यह पुलिस की छवि को धूमिल करने वाली है. लोगों ने पूरे मामले में निष्पक्ष एवं पारदर्शी जांच करने की मांग की है ताकि सच्चाई सामने आ सके और दोषियों पर उचित कार्रवाई हो.
जांच रिपोर्ट पर टिकी हैं सबकी नजरें: बहरहाल अब विभागीय जांच रिपोर्ट आने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि वीडियो में दिखाई दे रही घटना की वास्तविकता क्या है. वहीं आगे किन-किन लोगों पर कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल पूरे मामले पर लोगों की नजर बनी हुई है.
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